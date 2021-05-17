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Германия (2239) Северный поток (979)

Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах

Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) дало согласие на прокладку труб в исключительной экономической зоне ФРГ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, теперь консорциум Nord Stream 2 AG сможет в мае уложить в немецких водах два километра труб строящегося газопровода "Северный поток - 2". Согласно заявлению ведомства, компании разрешено только выложить трубы на дно, а монтажные работы должны быть проведены позже.

Ведомство подчеркнуло, что решение принято "после тщательной оценки всех интересов, которые следовало принять во внимание". При этом были учтены и природоохранные аспекты, в частности гнездование птиц, которое в это время уже завершится. Двухкилометровый участок строящегося газопровода "Северный поток - 2" находится в исключительной экономической зоне ФРГ.

Напомним, в январе BSH дало разрешение на дальнейшую прокладку газопровода с конца сентября до конца мая. Оно касается прокладки труб на участке протяженностью 16,5 километра в экономической зоне ФРГ в Балтийском море. Данное разрешение опротестовали Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), но в начале апреля ведомство отклонило возражения экологов "после тщательного их изучения", оставив в силе разрешение на дальнейшую прокладку газопровода.

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После этого DUH и NABU сообщили о подаче иска против завершения строительства газопровода "Северного потока - 2" в административный суд Гамбурга. Трубоукладочные работы будут иметь негативные последствия для морской экосистемы и заповедной зоны для птиц в этом районе, уверены экологи. BHS считает, что значительных негативных последствий для морской экосистемы и заповедной для птиц зоны в Померанской бухте можно не опасаться.

"Северный поток - 2" уже почти достроен, завершена прокладка около 95 процентов ветки длиной 1200 километров. В настоящее время подходят к концу строительные работы на участке газопровода в территориальных водах Дании.

Против строительства газопровода активно выступают США, а также Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.

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Топ комментарии
+28
Тьфу,мрази немецкие.
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17.05.2021 16:33
+21
дело рибентоповича живет и процветает Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 284
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17.05.2021 16:34
+18
Фашисты были в Италии. В Германии были нацисты. Не повторяйте кацапскую пропаганду.
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17.05.2021 16:44
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Тьфу,мрази немецкие.
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17.05.2021 16:33 Ответить
дело рибентоповича живет и процветает Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 284
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17.05.2021 16:34 Ответить
Завжди були такими !
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17.05.2021 16:50 Ответить
а вот спешить не надо.... !
трубы положили, пусть отлежатся Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 238
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17.05.2021 17:16 Ответить
немає на німчурак дідів-гестапівців..Швидко лад навели б з кацапами і продажними швайнмаєрами.. Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 2091
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17.05.2021 18:53 Ответить
как были они фашистами - так не чего и не изменилось - только бабло - млеко, яйки и шнапс))
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17.05.2021 16:39 Ответить
Фашисты были в Италии. В Германии были нацисты. Не повторяйте кацапскую пропаганду.
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17.05.2021 16:44 Ответить
Тоді вже націонал-соціалісти, тобто Німеччина була першою, де соціалізм в основному був побудований.
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17.05.2021 17:01 Ответить
вии - как всегда - хотя и не все могут понять - тонкий индейский юмор))) ( если нет диплома учителя ,не учите жить - помогите материально))))
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17.05.2021 17:07 Ответить
Там скоро араби порядок наведуть меркельша достатньо їх туди завезла
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17.05.2021 16:45 Ответить
а дойче фриц...
он нонче -без яиц Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 4122
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17.05.2021 16:46 Ответить
Ну и что, интересно, теперь сделают США?
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17.05.2021 16:50 Ответить
Хаха, тут писали что суд запретил проводить работы по иску экологов и дело растянется на годы. Когда очень надо то плевать хотели власти на суды и экологию.
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17.05.2021 16:52 Ответить
Колись Новгород теж радісно сприяв заходу Г.анзи
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17.05.2021 17:04 Ответить
"Ленивий потік-2": Німеччина дозволила укласти ще два кілометри труб, таку лень тiльки пiдирвати треба Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 400
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17.05.2021 16:53 Ответить
В сентябре в Германии выборы, если к власти придут зелёные, а они сейчас по опросам опережают партию Меркель, то СП-2 хана, т.к. зелёные выступают против его.
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17.05.2021 16:56 Ответить
Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 66
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17.05.2021 16:58 Ответить
Бюргеры не ведают что творят ... Камни с неба им прилетят но будет уже поздно.
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17.05.2021 17:03 Ответить
Новая ублюдочная администрация в США не в состоянии решить ни один вызов, это только начало, за короткий срок в мире такой хаос. СП2 по факту разморозили, на ближнем востоке уже идёт полномасштабная война. "Прекрасное" начало.
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17.05.2021 17:12 Ответить
Ублюдочна для кого? Подивіться на періоди, коли США багатіли і накладіть їх на кількість військових дій на той час.
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17.05.2021 17:16 Ответить
Если Вы хоть маломальски следите за событиями в США, то поймёте, что эта администрация ублюдочна даже для самих США.
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17.05.2021 20:51 Ответить
надо не молчать, а выразить озабоченность!... Германия разрешила уложить два километра труб "Северного потока - 2" в своих водах - Цензор.НЕТ 8700 а то так и будут ноги о нас вытирать...
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17.05.2021 17:35 Ответить
Ворон ворону глаз ...
Коллективный Запад сначала создаст себе проблемы с подкормкой авторитарно-тоталитарных, а потом чешет затылки как от них спасаться(
А все жадность , в Китае дёш.раб сила -свезли туда все производства, дали технологии, обучили, а теперь не знают как обуздать.
В Раше газок подешевле хочется? Подкормите медведя он вас потом и задерет.
Дешевый "сыр" и газ знаете где обычно находится?
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17.05.2021 17:35 Ответить
Немецкая *****, лихо подмахивает своему сутенёру Орде. И нам предлагают вступить в это говно, ЕС!!! Фууууу.... Британия оттуда уже удрала.
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17.05.2021 18:45 Ответить
ничему история немцев не научила.....
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17.05.2021 19:49 Ответить
На начало апреля оставалось 120 км, на сейчас данные - 80 км осталось. Если им какие-то новые палки в колеса не вставят, за лето, до выборов в Германии, вполне могут успеть завершить.
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17.05.2021 22:45 Ответить
 
 