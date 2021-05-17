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Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов

Основной причиной внесения в Верховную Раду представления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения является неудовлетворительный темп вакцинации населения от коронавируса.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Основная причина представления, конечно, - это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, фактически постоянный перенос сроков поставок, темпов вакцинации", - сказал глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не писал никаких заявлений об увольнении. Моя борьба за высокие зарплаты для медиков шла вразрез с их идеологией, - Степанов. ВИДЕО

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Топ комментарии
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Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 2806
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17.05.2021 16:52
+3
Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 1299 Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 7650
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17.05.2021 16:49
+2
Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 8188
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17.05.2021 16:50
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А откаты и курточка идут бонусом. Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 4251
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17.05.2021 16:48 Ответить
делился ,надо же где то зарплату, в конверте, слугам в раду
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17.05.2021 16:49 Ответить
Так ответственность за это несешь и ты и "величайший", бравший все не раз под личный контроль. А нашли стрелочника.
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17.05.2021 16:49 Ответить
Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 1097
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17.05.2021 16:51 Ответить
Коли жаба бере щось під свій контроль - окрім "кум-кум" і "грі" на роялі ми нічого не почуємо.
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17.05.2021 17:25 Ответить
меня тоже терзают смутные сомнения:

ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВАЛИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ !!!!

Степанов мелкий стрелочник для битья в дорогой курточке Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 3273
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17.05.2021 17:11 Ответить
Не мелкий, тоже гнида, но стрелочник. "Велике крадівництво" шло явно не в его карман. Там его курточка -- так, мелочь в кармане "величайшего" барыги.
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17.05.2021 17:16 Ответить
Переніс термінів постачання? Чи недоніс суми налу?
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17.05.2021 16:49 Ответить
Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 1299 Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 7650
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17.05.2021 16:49 Ответить
ПРЕКРАСНО !!! Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 1379
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17.05.2021 17:12 Ответить
Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 6700
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17.05.2021 17:14 Ответить
Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 8188
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17.05.2021 16:50 Ответить
Вообще-то за такие "провалы" судить надо. И желательно трибуналом. Но это в будущем
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17.05.2021 16:50 Ответить
судить надо Начальника-контролера ! Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 9089
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17.05.2021 17:13 Ответить
Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 2806
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17.05.2021 16:52 Ответить
Олександре, земляче ! Шмигаль про постанову щодо звільнення Степанова: основні причини - незадовільні темпи вакцинації і постійне перенесення термінів поставки препаратів - Цензор.НЕТ 6679 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Шмигаль про постанову щодо звільнення Степанова: основні причини - незадовільні темпи вакцинації і постійне перенесення термінів поставки препаратів - Цензор.НЕТ 1811
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17.05.2021 17:44 Ответить
"неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов" - это бред, а не причины
министр не несет за это персональную ответственность так как не Господь-Бог
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17.05.2021 17:02 Ответить
Та понятно - Шмыгаль курточке позавидовал😄
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17.05.2021 17:12 Ответить
Из всех факапов Степанова, Шмыгаль выбрал две самые бредовые и лживые.
1. Поставки не зависят не от Степанова, не от Украины. С поставками кидают и Европейские страны. Это даже от поставщика не зависит. Это зависит от позиции страны, где расположен завод по производству этих вакцин.
2. Темпы вакцинации зависят от кол-ва вакцин. Какая разница сколько человек мы можем вакцинировать в день, если нет самих вакцин?
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17.05.2021 17:06 Ответить
Рафик ни в чем невинууат😄
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17.05.2021 17:11 Ответить
Все стрелы летят в Степанова.И никто не говорит,о Шмыгале.В странах ЕС,за залёт уходит с поста не только министр,но и Премьер не сумевший организовать работу.Но нам жертвенным бычком кидают Степанова Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов - Цензор.НЕТ 436
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17.05.2021 17:11 Ответить
Товарищи депутаты!
Гоните Шмыголя сраной тряпкой.
А Степанов нормальный специалист которого любят врачи.
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17.05.2021 18:21 Ответить
 
 