Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Основной причиной внесения в Верховную Раду представления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения является неудовлетворительный темп вакцинации населения от коронавируса.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Основная причина представления, конечно, - это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, фактически постоянный перенос сроков поставок, темпов вакцинации", - сказал глава правительства.
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ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВАЛИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ !!!!
Степанов мелкий стрелочник для битья в дорогой курточке
министр не несет за это персональную ответственность так как не Господь-Бог
1. Поставки не зависят не от Степанова, не от Украины. С поставками кидают и Европейские страны. Это даже от поставщика не зависит. Это зависит от позиции страны, где расположен завод по производству этих вакцин.
2. Темпы вакцинации зависят от кол-ва вакцин. Какая разница сколько человек мы можем вакцинировать в день, если нет самих вакцин?
Гоните Шмыголя сраной тряпкой.
А Степанов нормальный специалист которого любят врачи.