Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов

Основной причиной внесения в Верховную Раду представления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения является неудовлетворительный темп вакцинации населения от коронавируса.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Основная причина представления, конечно, - это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, фактически постоянный перенос сроков поставок, темпов вакцинации", - сказал глава правительства.

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