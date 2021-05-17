Замглавы НБУ Гелетий о переговорах с МВФ: Мы дискутируем. В ближайшие несколько недель надеемся выйти на текст обновленного меморандума

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие несколько недель, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Юрий Гелетий.

"Согласно нашим положительными ожиданиями, в течение следующих нескольких недель нам удастся выйти на staff level agreement - это будет текст обновленного меморандума. Мы дискутируем с МВФ. После достижения договоренности скажем, что настал этот "счастливый" момент - достигнуто SLA. Далее мы должны будем выполнять предварительные меры", – сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Замглавы отметил, что указанные "предварительные меры" Украина должна будет выполнить до каникул в МВФ во второй половине лета, то есть до конца июня.

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Гелетий добавил, что после их выполнения Украина сможет попасть с первым пересмотром программы на Совет директоров МВФ и рассчитывать на новый транш.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.