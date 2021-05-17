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Новости Политика Украины
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Замглавы НБУ Гелетий о переговорах с МВФ: Мы дискутируем. В ближайшие несколько недель надеемся выйти на текст обновленного меморандума

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы НБУ Гелетий о переговорах с МВФ: Мы дискутируем. В ближайшие несколько недель надеемся выйти на текст обновленного меморандума

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие несколько недель, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Юрий Гелетий.

"Согласно нашим положительными ожиданиями, в течение следующих нескольких недель нам удастся выйти на staff level agreement - это будет текст обновленного меморандума. Мы дискутируем с МВФ. После достижения договоренности скажем, что настал этот "счастливый" момент - достигнуто SLA. Далее мы должны будем выполнять предварительные меры", – сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Замглавы отметил, что указанные "предварительные меры" Украина должна будет выполнить до каникул в МВФ во второй половине лета, то есть до конца июня.

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Гелетий добавил, что после их выполнения Украина сможет попасть с первым пересмотром программы на Совет директоров МВФ и рассчитывать на новый транш.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

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дискутуйте, дискутуйте.
Але, допоки серете на вимоги МВФ - бабла не буде.
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17.05.2021 16:55 Ответить
мало наотдалживались? на приплаты депутанам и мини-стерским не хватает?
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17.05.2021 16:55 Ответить
Якщо не дасть МВФ, вони напозичаються під більші відстотки.
КАКАЯРАЗНІЦА? Віддавати ж не їм, а "мудрому" наріду.
"Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко"
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17.05.2021 17:10 Ответить
Меморандума (договор договориваться)! Через недели!
Бабла мвф Украине не видать, в общем - и дальше будет продажа облигаций с конскими процентами, которые будут оплачиваться из бюджета. И продавать эти облигации будут своим. Теперь понятно почему МВФ не подпускают.
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17.05.2021 16:58 Ответить
Не, не дадуд
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17.05.2021 17:06 Ответить
Приватбанк скоро выставят на продажу - глава НБУ

Вот только ЗЕбанарии Приват обратно Коломою с Боголюбовым продадут и сразу МВФ с деньгами каааааак ломанется.
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17.05.2021 19:54 Ответить
МВФ нужен шмаркле для отвода глаз. Когда страна очутится в таёжном союзе, то для многих это будет как-бы неожиданно.
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17.05.2021 22:44 Ответить
Вирішили банкірів переломати через коліно, прикриваючись бідним нарядом. Це виходить так, що ми будемо робити що нам заманеться, а ви грошики давайте, бо голодає найбідніший в Європі нарід і світовим банкірам має бути соромно.
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18.05.2021 08:37 Ответить
Перевод:"Воны хочуть,шоб мы нэ кралы,но мы просымо разришыть нам хочь нимножко...От и вэдэм пириговоры"
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18.05.2021 08:44 Ответить
 
 