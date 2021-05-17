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Бердянск (139) Львов (1759) Укрзализныця (1222)

До конца лета из Львова в Бердянск можно будет добраться прямым поездом, - Укрзализныця

Новости Цензор.НЕТ Общество

До конца лета из Львова в Бердянск можно будет добраться прямым поездом, - Укрзализныця

"Укрзализныця" добавляет еще один "морской" рейс к летнему сезону и открывает продажу билетов на ежедневный поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка, Бердянск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу национального перевозчика, первый рейс из Львова планируется 11 июня, он отправится в 10:55, а прибудет в Новоалексеевку в 11:35, в Бердянск в 13:00 следующего дня.

Отправка в обратном направлении планируется с 12 июня: из Бердянска - в 15:05, из Новоалексеевки - в 15:40, прибытие во Львов - на следующий день в 15:40.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" запускает новые поезда из Чернигова и Сум в Одессу на летний период

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шо и снег не будеть задувать в окно и кружиться над моськой?
и вёдра не надо будет подставлять в проходе, в грозу?
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17.05.2021 16:59 Ответить
Так вони ж купатись їдуть.
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17.05.2021 17:06 Ответить
как грит наш прзд - а какаяразница...
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17.05.2021 17:11 Ответить
І кому той Бердянськ восени здався? Порт, вітер, волога - мрак.
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17.05.2021 17:07 Ответить
Ви гадаєте, коли влітку сісти на той потяг, то восени можна вже бути на курорті?
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17.05.2021 17:43 Ответить
Уважно читай заголовок, заяц.
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17.05.2021 20:32 Ответить
руководство укрзалізниці уполномочено заявить, шо прямым поездом никуда вообще добраться не возможно! он повороты не сможет проходить, а прямые пути между городами только планируется построить в рамках прожекта "велике будівництво",
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17.05.2021 17:38 Ответить
А з першого травня запустити не могли, гондольєри? Із Запоріжжя швидше можна дістатися у Стамбул, аніж у Бердянськ!
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17.05.2021 17:39 Ответить
Членіна який сидить, вже демонтували? До кінця літа зі Львова до Бердянська можна буде дістатися прямим поїздом, - Укрзалізниця - Цензор.НЕТ 1985
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17.05.2021 19:14 Ответить
 
 