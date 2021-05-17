До конца лета из Львова в Бердянск можно будет добраться прямым поездом, - Укрзализныця
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"Укрзализныця" добавляет еще один "морской" рейс к летнему сезону и открывает продажу билетов на ежедневный поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка, Бердянск.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу национального перевозчика, первый рейс из Львова планируется 11 июня, он отправится в 10:55, а прибудет в Новоалексеевку в 11:35, в Бердянск в 13:00 следующего дня.
Отправка в обратном направлении планируется с 12 июня: из Бердянска - в 15:05, из Новоалексеевки - в 15:40, прибытие во Львов - на следующий день в 15:40.
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и вёдра не надо будет подставлять в проходе, в грозу?