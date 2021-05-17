Украинизация должна быть мягкой. Надо начинать не с продавцов или официантов, а с чиновников и госслужащих, - Ткаченко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что украинизация должна проводиться аккуратно, без чрезмерной спешки и в первую очередь касаться государственных служащих.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ткаченко написал в колонке издания "Фокус".
"Как видим сейчас, Кремль использует язык как способ размыть нашу самоидентификацию. На этой почве возникают и нарративы: "разговариваешь на русском - русский", "мы один народ", "украинский язык - искаженный русский" и другие. А пропагандисты распространяют фейковую информацию о дискриминации русскоязычных. Это все - продуманная часть российской агрессии. И мы должны этому противостоять", - написал он.
Министр подчеркнул, что популяризация украинского языка должна быть приоритетом.
"Он должен звучать везде. На работе, учебе, на улице, в учреждениях", - выразил уверенность министр.
"Но украинизация должна быть мягкой Так, защищая наш язык от агрессивного воздействия, мы иногда торопимся. Я о разработанном законе об обязательном общение на украинском в учреждениях и штрафах за его неисполнение. Моя личная точка зрения - надо начинать не с продавцов, кассиров или официантов, а с чиновников и госслужащих", - считает руководитель ведомства.
Он привел результаты всеукраинского опроса, согласно которому более 43% украинцев выступают против штрафов за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
"Все мы выросли в разных уголках Украины. Тому, кто родился в насквозь русскоязычной среде, сложно сразу перейти на общение на украинском", - написал Ткаченко.
Пожалуйста, подождите...
Дід Микола@malitskiy_1 ч
ЗАГАДКА.
У нього серце зайця.
Розум - барана.
Люди звуть його - віслюком.
Але сам він себе вважає вовком.
І хто це?
а он её только начинать собирается
Ли-Си-Цын @lysytsyn7410 16 мая
Я розумію, що то просто опечатка.
Але ж яке гарне слово вийшло - гузномовець!
Зелі підійде.
nadumala)@dumajusobi· 16 мая
щойно вулицею проїхала машина з гузномовцем:
"продаємо розсаду,розсаду продаємо!"
ще пару тижнів тому той же голос кричав:
"купяємоо металолом,акумулятори,радіатори,газові плити".
Які універсали)
Сотні тисяч людей не мають справи з чиновниками, але щодня мають контакти з касирами, продавцями, водіями, і іншим обслуговуючим персоналом. І чому українці в рідній Україні повинні слухати москворотих повсюди, в той час, як росіяни щодня на фронті ранять, калічать і вбивають українців? Щоб ви згинули, окупанти!
Про це Укрінформу повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.
«Справа в тому, що мережа супермаркетів Intermarche останнім часом почала відкривати в Португалії полиці товарів Sabores do Leste da Europa (Смаки зі Східної Європи), рекламою для яких є плакати з символами України, що використовує мережа супермаркетів MixMarket, яка, своєю чергою, є спонсорами московських пропагандистських акцій в Португалії, для прикладу «Безсмертний полк», - пояснив він.
«Отож, закликаємо всю українську громаду в Португалії, брати приклад з таких небайдужих українців, що своїм голосом допомагають зупинити московську агресію проти нашої Батьківщини», - наголосив він. https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3246348-ukrainci-v-portugalii-zaklikali-pripiniti-prodaz-tovariv-rf-pid-ukrainskou-simvolikou.html
Была новость что будут менять Флаг, Герб и Гимн а теперь и Украинский Язык им мешает, все как уже проходили в УНР а потом был Геноцид 1933.
Хотя , недавнее повышение средней пенсии прокурорским до 170 000 на фоне средней пенсии в 2 500 для прочих голожопых , не оставляет Украине , как стране , никаких шансов на достойную жизнь для простых её граждан ...
Экономика должна быть экономной. Хлеб всему голова. 2 * 2 = 4.
І це та тварина, яка ненавидить українців! ...
Если бы Расея занималась мягкой русификацией, она бы уже давно развалилась или не состоялась!!!!
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение использования государственного языка Российской Федерации на ВСЕЙ территории Российской Федерации, обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации, защиту и развитие языковой культуры.
Статья 1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации
4. Государственный язык Российской Федерации является языком, способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов Российской Федерации в едином МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ государстве.
7. Обязательность использования государственного языка Российской Федерации НЕ ДОЛЖНА ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ОТРИЦАНИЕ ИЛИ УМАЛЕНИЕ ПРАВА НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЯЗЫКАМИ РЕСПУБЛИК, находящихся в составе Российской Федерации, и языками народов Российской Федерации.
то же самое требовали и у прибалтов, жаловались и в ООН и в Ес, но Латвия, Литва и Эстония устояли!
Языки меньшинств государством практически не поддерживаются, несмотря на то, что, согласно статье 75-1 Конституции Франции, региональные языки являются частью национального достояния Франции.
Единственным официальным языком Франции, согласно статье 2 конституции Пятой Республики, является французский.
Франция не ратифицировала ЕВРОПЕЙСКУЮ ХАРТИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ СЧЁЛ, ЧТО ПРИСОЕДИНЕНИЕ К НЕЙ НАРУШИЛО БЫ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СТАТУСЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА!
31 декабря 1975 года, президент Франции Валери Жискар д'Эсте́н подписал закон О ЗАЩИТЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ОТ ВТОРЖЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО И ЛЮБОГО ДРУГОГО ЯЗЫКА, А ЗНАЧИТ И ЧУЖОЙ КУЛЬТУРЫ !
Общий язык везде объединяет народ страны! И так есть везде!
И только у нас уроды уже 300лет терроризируют украинцев ковыряясь в украинском языке.
Настоящим предписанием НЕ НАРУШАЮТСЯ права национальных меньшинств, вытекающие из ратифицированных международных договоров.
И только в Украине государственным языком вечно кто-то ущемляется?!
Собирайтесь в кружки по интересам, создавайте свои воскресные школы и не трогайте государственный язык., как это делают украинцы во всем мире!
Не лезут со своим уставом никуда и живут нормально, никого не терроризируют!
Около 76-77 млн человек владеют им как родным (в их числе: КОРЕННЫЕ НЕМЦЫ ИЛИ РОДИВШИЕСЯ В ГЕРМАНИИ,
ВОСПИТАННЫЕ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ - ОСВОИВШИЕ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК КАК ПЕРВЫЙ).
И только в Украине родившиеся тут трудновоспитуемые и не освоившие язык!!!
ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ!
Дали срок выучить гос. Язык
Прошел срок гос чиновникам сказали знаеш гос язык
Работаешь. Не знаешь приходи когда выучишь
Вы же сами кричали дискриминация
Просто и реально без всяких нарушений
Хотя у ЗЕленых колаборантов это не совсем война.
Тре запроваджувати паспорт не громадянина і проводити тестування всього населення.
Той, хто не здає мінімалний тест зі знання мови та історії України - отримує цей паспорт і сидить на дупі ровно, без права обирати та займати державні посади...
Тож питання до міністра:" Чи має право хвора людина займати державний пост та відверто плювати на державу, яка їй сплачує грошове утримання?"
Нічого, до судів над зеленою владою залишилось всього кілька років )