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Новости Общество
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Ткаченко Александр (295) украинский язык (646) чиновник (539) госслужащие (131)

Украинизация должна быть мягкой. Надо начинать не с продавцов или официантов, а с чиновников и госслужащих, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинизация должна быть мягкой. Надо начинать не с продавцов или официантов, а с чиновников и госслужащих, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что украинизация должна проводиться аккуратно, без чрезмерной спешки и в первую очередь касаться государственных служащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ткаченко написал в колонке издания "Фокус".

"Как видим сейчас, Кремль использует язык как способ размыть нашу самоидентификацию. На этой почве возникают и нарративы: "разговариваешь на русском - русский", "мы один народ", "украинский язык - искаженный русский" и другие. А пропагандисты распространяют фейковую информацию о дискриминации русскоязычных. Это все - продуманная часть российской агрессии. И мы должны этому противостоять", - написал он.

Министр подчеркнул, что популяризация украинского языка должна быть приоритетом.

"Он должен звучать везде. На работе, учебе, на улице, в учреждениях", - выразил уверенность министр.

"Но украинизация должна быть мягкой Так, защищая наш язык от агрессивного воздействия, мы иногда торопимся. Я о разработанном законе об обязательном общение на украинском в учреждениях и штрафах за его неисполнение. Моя личная точка зрения - надо начинать не с продавцов, кассиров или официантов, а с чиновников и госслужащих", - считает руководитель ведомства.

Он привел результаты всеукраинского опроса, согласно которому более 43% украинцев выступают против штрафов за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Все мы выросли в разных уголках Украины. Тому, кто родился в насквозь русскоязычной среде, сложно сразу перейти на общение на украинском", - написал Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ткаченко о штрафах за нарушение "языкового закона": Стоило бы начать с должностных лиц раньше, чем со сферы обслуживания

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Топ комментарии
+24
Починати треба з усіх разом, бо Закон - ОДИН ДЛЯ ВСІХ.
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17.05.2021 17:17
+16
Что значит отказаться? Есть страна и есть "державнв мова". Державнв людина повинна обоа'язково вільно володіти українською і спілкуватися виключно державною при виконанні своїх функцій. А дома хоть на китайском или иврите.
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17.05.2021 17:25
+15
И сам Ткаченко говорит это на русском... Браво!
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17.05.2021 17:10
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Дід Микола@malitskiy_1 ч

ЗАГАДКА.
У нього серце зайця.
Розум - барана.
Люди звуть його - віслюком.
Але сам він себе вважає вовком.
І хто це?
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17.05.2021 17:09 Ответить
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Олег Винник, бабський улюбленець. Украинизация должна быть мягкой. Надо начинать не с продавцов или официантов, а с чиновников и госслужащих, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8127
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17.05.2021 17:18 Ответить
Не трож Винныка! Тем более что вислюком его не называют
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17.05.2021 18:36 Ответить
И сам Ткаченко говорит это на русском... Браво!
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17.05.2021 17:10 Ответить
Украинизация чиновников закончена 30 лет назад,

а он её только начинать собирается
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17.05.2021 19:29 Ответить
А хто проти??? Почніть з Фейсбукича,мовознавця ,він володіє унікальною мовою-русским украинским язиком !!!)))
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17.05.2021 17:13 Ответить


Ли-Си-Цын @lysytsyn7410 16 мая

Я розумію, що то просто опечатка.
Але ж яке гарне слово вийшло - гузномовець! Украинизация должна быть мягкой. Надо начинать не с продавцов или официантов, а с чиновников и госслужащих, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8663Украинизация должна быть мягкой. Надо начинать не с продавцов или официантов, а с чиновников и госслужащих, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8663
Зелі підійде.

nadumala)@dumajusobi· 16 мая

щойно вулицею проїхала машина з гузномовцем:
"продаємо розсаду,розсаду продаємо!"
ще пару тижнів тому той же голос кричав:
"купяємоо металолом,акумулятори,радіатори,газові плити".
Які універсали)
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17.05.2021 17:13 Ответить
Коротко,але змістовно !!!)))
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17.05.2021 17:16 Ответить
Предательство начинается с малого. Отказался от родного языка, друзей, родителей ...
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17.05.2021 17:16 Ответить
Что значит отказаться? Есть страна и есть "державнв мова". Державнв людина повинна обоа'язково вільно володіти українською і спілкуватися виключно державною при виконанні своїх функцій. А дома хоть на китайском или иврите.
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17.05.2021 17:25 Ответить
В тому і проблема ,що є країна Україна ,але української державної влади ,на жаль,нема,є лише жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))
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17.05.2021 17:31 Ответить
Цей "ткаченко", мабуть як і бужанський -- одного поля ягоди.
Сотні тисяч людей не мають справи з чиновниками, але щодня мають контакти з касирами, продавцями, водіями, і іншим обслуговуючим персоналом. І чому українці в рідній Україні повинні слухати москворотих повсюди, в той час, як росіяни щодня на фронті ранять, калічать і вбивають українців? Щоб ви згинули, окупанти!
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18.05.2021 11:57 Ответить
.ат рюськага міра... 😊
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17.05.2021 18:22 Ответить
Починати треба з усіх разом, бо Закон - ОДИН ДЛЯ ВСІХ.
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17.05.2021 17:17 Ответить
Починати завжди потрібно з себе !!! Українці самі ,з власної волі ,мають знищити в собі москаля ,цю ганебну спадщину багатовікової асиміляціі українців московитами !!))
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17.05.2021 17:20 Ответить
Хто з себе почне? Тупа рагулота, що чкурнура з села в Київ? таких треба примушувати розмовляти українською, тицяти писком в українські літери, давати срача під немиту сідницю, коли починає акати мацьковською.
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17.05.2021 17:45 Ответить
Ось я з себе почав!! Був свідомим "русскоязичним" громадянином України ,поки не припхались якісь потвори мене не відомо від кого чи чого захищати !!!))
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17.05.2021 17:48 Ответить
Вже майже 30 років Незалежності ,а українці все поспішають !!!)))
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17.05.2021 17:17 Ответить
Небайдужі українці в Португалії звернулися до французької мережі Intermarche в Португалії із закликом не продавати російські товари під національними символами України.
Про це Укрінформу повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.
«Справа в тому, що мережа супермаркетів Intermarche останнім часом почала відкривати в Португалії полиці товарів Sabores do Leste da Europa (Смаки зі Східної Європи), рекламою для яких є плакати з символами України, що використовує мережа супермаркетів MixMarket, яка, своєю чергою, є спонсорами московських пропагандистських акцій в Португалії, для прикладу «Безсмертний полк», - пояснив він.

Украинизация должна быть мягкой. Надо начинать не с продавцов или официантов, а с чиновников и госслужащих, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1007
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17.05.2021 17:19 Ответить
Небайдужі українці з португальського міста Коімбра у своїх зверненнях звертають увагу не тільки на те, що під українською символікою Intermarche фактично продає товари країни-агресора, яка вбиває українців, але й підтримує московську пропаганду денаціоналізації народів, що колись були окуповані російською імперією, чи її продовженням - СРСР.
«Отож, закликаємо всю українську громаду в Португалії, брати приклад з таких небайдужих українців, що своїм голосом допомагають зупинити московську агресію проти нашої Батьківщини», - наголосив він. https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3246348-ukrainci-v-portugalii-zaklikali-pripiniti-prodaz-tovariv-rf-pid-ukrainskou-simvolikou.html
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17.05.2021 17:21 Ответить
Уже 30 лет начинают. Министр Украины Аваков и многие украинские чиновники просто презирают украинцев и украинский язык и демонстративно его не используют.
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17.05.2021 17:19 Ответить
Украинизация должна быть мягкой.-И закончиться когда "Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы(!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский."
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17.05.2021 17:19 Ответить
Ткачено, иди на йух !!!
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17.05.2021 17:20 Ответить
Нас ждет грандиозный шухер... Зевласть выдает на-гора столько бессмысленных инициатив, что дебилометр вращается как вентилятор. Теперь бениным приватом стала вся Украина, раз Приват не удалось вернуть.
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17.05.2021 17:21 Ответить
Що воно меле....
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17.05.2021 17:25 Ответить
Начни с себя, Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Или ты говоришь на "русском" называя его "украинским слобожанским" как Аваков. Циничные подонки!

Была новость что будут менять Флаг, Герб и Гимн а теперь и Украинский Язык им мешает, все как уже проходили в УНР а потом был Геноцид 1933.
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17.05.2021 17:25 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває!!! Асиміляція українців московитами триває понад 360 років !!!)))
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17.05.2021 17:29 Ответить
перейди на українську версію статті, і він для тебе говоритеме українською.
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17.05.2021 17:33 Ответить
украинская версия здесь запаздывает с новостями, к тому же русская открывается по умолчанию, тебе это не известно видимо ты здесь новичок.
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17.05.2021 17:39 Ответить
при чому тут тоді Ткаченко?
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17.05.2021 17:45 Ответить
Тому що Ткаченко часто розмовляє російською будучи українським чиновником.
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17.05.2021 18:00 Ответить
Это дитя из правящего племени хитрожопых хочет нагадить мове, но мягко....
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17.05.2021 17:26 Ответить
Я начал бы с повышения доходов населения на фоне ослабления гос контроля для малоимущих и исстребления аллигаторхов как класса .
Хотя , недавнее повышение средней пенсии прокурорским до 170 000 на фоне средней пенсии в 2 500 для прочих голожопых , не оставляет Украине , как стране , никаких шансов на достойную жизнь для простых её граждан ...
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17.05.2021 17:29 Ответить
С экономикой не получилось начинают вспоминать про язык ,тем более это заказ из россии а рублики надо отрабатывать. Россияне в отличие от манкуртов понимают что язык это душа народа и хребет государства.
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17.05.2021 17:34 Ответить
Придурку, у цивілізації як раз із смертних і починають: жодний касир не отримає роботу без знання мови країни роботи.
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17.05.2021 17:31 Ответить
Касир ,то таке,а ось роботу на держслужбі не отримує точно !!!)))
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17.05.2021 17:35 Ответить
Кремінь сказав, що управа є : присяга депутата "депутатити державною мовою" порушується у момент неговоріння державною мовою. треба просто почати приміняти закони.
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17.05.2021 17:41 Ответить
у них же проблема із шишками, лише плачуть, а нічого не роблять. стаття надрукували ще раз, їй вже пару тижнів, якщо не місяць.
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17.05.2021 17:44 Ответить
Скоро услышим:
Экономика должна быть экономной. Хлеб всему голова. 2 * 2 = 4.
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17.05.2021 17:32 Ответить
Когда пол страны выброшены за борт культурной политики их родного государства, затем может оказаться, что в нужный момент это государство будет так же выброшено за борт культурных ценностей этих граждан. Надеюсь во власти есть люди, которые это осознают.
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17.05.2021 17:33 Ответить
это ты об украинцах?
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17.05.2021 17:36 Ответить
Есть поговорка о том, что кто не кормит свою армию, кормит чужую, я бы так же сформулировал идею культурного запроса на русский язык, если его не удовлетворяет родное государство, найдется чужое, которое это будет делать. О ком я говорю, думаю очевидно.
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17.05.2021 17:41 Ответить
У украинцев нет другого государства а у русских есть. В этом и вся разница. Есть запрос на русский язык, чемодан - вокзал - орда.
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17.05.2021 17:44 Ответить
Забавно читать такой оригинальный ответ на русском языке.
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17.05.2021 17:47 Ответить
Я знаю еще 5 языков и что? Например в Германии без немецкого никак.
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17.05.2021 17:50 Ответить
Так уже провели эксперимент выборски государства в Крыму и ордло(ещё в Абхазии и Приднестровье).Че-то говно какое-то вышло. Українізація має бути м'якою. Треба починати не з продавців чи офіціантів, а з чиновників і держслужбовців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7921
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17.05.2021 18:57 Ответить
а всього-то ділов - почати штрафувати шишок, а не лише язиками чухать
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17.05.2021 17:36 Ответить
Ткаченко за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь.Именно это ты предлагаешь.Разделить как модно сегодня говорить,украинизацию на кластеры.А конкретно,ты предлагаешь разбить Закон на два составляющих кластера.1.Чиновники.2.Простолюдины.Вместо того,щоб тупо выполнять один Закон для всех,ты начинаешь крутить кластерами як наперстками Українізація має бути м'якою. Треба починати не з продавців чи офіціантів, а з чиновників і держслужбовців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7270
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17.05.2021 17:38 Ответить
Тут хотя бы официантов заставить...
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17.05.2021 17:42 Ответить
Украинизация должна быть мягкой с 1991 года, года независимости Украины. В итоге прошло 30 лет. Если государство не будет этим заниматься серьезно и по настоящему, то и еще через 30 лет ничего не изменится. Поэтому стенания о "мягкой постепенности", после 30 лет выглядит по крайней мере смешно, лицемерно и пропутински. Перестройку нужно проводить сейчас и повсеместно, а то потеряем и нынешнее молодое поколение. Дискуссии по этому поводу можно было вести до 2014 г. Все ... Привет пукину и его ордынскому глубинному народцу которые ударили соседа в спину. Нужно отрываться от старого, иначе ни как, и это в первую очередь касается языка и религии ( РПЦ как и УПЦ МП это иностранные агенты на территории Украины., единственный гос. язык во всех областях жизнедеятельности, кроме бытового - украинский.)
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17.05.2021 17:43 Ответить
З 1991 р. триває імітація розбудови української держави ,але віз і досі ....!!!)))
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17.05.2021 17:53 Ответить
Мова визначає інтектуальний рівень і освіченість людини. Можете перевірити, не хочу ображати потрібні професії, але цирульніки, манікюрші всі розмовляють російською. І ДО РЕЧІ, КІВА ТЕЖ!!! немає гнучкості розуму і психіки, а може у декого розуму, як кіт наплакав.
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17.05.2021 17:46 Ответить
до речі, про кота...

Українізація має бути м'якою. Треба починати не з продавців чи офіціантів, а з чиновників і держслужбовців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8872
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17.05.2021 17:49 Ответить
А як відбувалась русифікація, не шановний міністре?? Вчиттись потрібно, а не купувати диплом!
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17.05.2021 17:50 Ответить
а при чому тут диплом? русифікація відбувалась через психологічний пресінг - теляча мова, о, селюк приперся у город розказувати, як жити! шишок поставили із рашки, і вони такими відповідями вправляли мозги. наглядний приклад - крим, там зараз те саме.
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17.05.2021 17:57 Ответить
Ткаченко, твое дело исполнять Закон. Твое мычание нам не интересно
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17.05.2021 17:50 Ответить
Уже була м'яка українізація, і вона повністю провалилася. Якби Крим, Донецьк і Луганськ розмовляли українською, вони б не стали кликати пукіна. Жодна державна мова в будь-якій країні не ствердилася за допомогою "м'якого поступу" - скрізь вводилися штрафи, це нормальна практика. Потрібна послідовна і міцна підтримка з боку держави. Але яких заяв можна чекати від персонажа, котрий донедавна очолював канал, що штампує низькопробний російськомовний продукт?
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17.05.2021 17:50 Ответить
українізація при януковичу була скоріш за все для потягнути час, "нате вам кістку, може позатикаєтесь".
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17.05.2021 17:59 Ответить
Шістка Каломойші розказує, як проводити украінізіцію...
І це та тварина, яка ненавидить українців! ...
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17.05.2021 18:10 Ответить
Уроды моральные, оставьте в покое украинский язык!
Если бы Расея занималась мягкой русификацией, она бы уже давно развалилась или не состоялась!!!!

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение использования государственного языка Российской Федерации на ВСЕЙ территории Российской Федерации, обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации, защиту и развитие языковой культуры.

Статья 1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации
4. Государственный язык Российской Федерации является языком, способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов Российской Федерации в едином МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ государстве.

7. Обязательность использования государственного языка Российской Федерации НЕ ДОЛЖНА ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ОТРИЦАНИЕ ИЛИ УМАЛЕНИЕ ПРАВА НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЯЗЫКАМИ РЕСПУБЛИК, находящихся в составе Российской Федерации, и языками народов Российской Федерации.
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17.05.2021 18:10 Ответить
И это притом что россия состоит из многих коренных народов и является федерацией.
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17.05.2021 18:26 Ответить
при этом требует, чтобы у нас был и рус. язык государственным, как в Беларуси, дошли аж до ООН.
то же самое требовали и у прибалтов, жаловались и в ООН и в Ес, но Латвия, Литва и Эстония устояли!
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17.05.2021 20:18 Ответить
Із чиновників уже давно почали. Ти, довбню, перед тим, як маразм нести, законами поцікавився б!
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17.05.2021 18:12 Ответить
Певно,бєнін служка Ткаченко вважає себе суперхитрим лисом,так недолуго захищаючи москальську мову.
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17.05.2021 18:13 Ответить
Языковая политика Франции ориентирована, как правило, на поддержку ТОЛЬКО ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА КАК ЕДИНСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОФИЦИАЛЬНОГО;
Языки меньшинств государством практически не поддерживаются, несмотря на то, что, согласно статье 75-1 Конституции Франции, региональные языки являются частью национального достояния Франции.
Единственным официальным языком Франции, согласно статье 2 конституции Пятой Республики, является французский.
Франция не ратифицировала ЕВРОПЕЙСКУЮ ХАРТИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ


КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ СЧЁЛ, ЧТО ПРИСОЕДИНЕНИЕ К НЕЙ НАРУШИЛО БЫ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СТАТУСЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА!
31 декабря 1975 года, президент Франции Валери Жискар д'Эсте́н подписал закон О ЗАЩИТЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ОТ ВТОРЖЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО И ЛЮБОГО ДРУГОГО ЯЗЫКА, А ЗНАЧИТ И ЧУЖОЙ КУЛЬТУРЫ !
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17.05.2021 18:14 Ответить
почніть з Авакова
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17.05.2021 18:15 Ответить
Дайте пример, уроды, хоть одной нормальной страны где проходила какая-то мягкая....зация.
Общий язык везде объединяет народ страны! И так есть везде!
И только у нас уроды уже 300лет терроризируют украинцев ковыряясь в украинском языке.
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17.05.2021 18:20 Ответить
Українізація має бути м'якою. Треба починати не з продавців чи офіціантів, а з чиновників і держслужбовців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5750
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17.05.2021 18:30 Ответить
Українізація має бути м'якою. Треба починати не з продавців чи офіціантів, а з чиновників і держслужбовців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2151
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17.05.2021 18:31 Ответить
В принципі була б непогана ідея, якби довести до логічного кінця: не може бути керівником будь-якого рівня людина, що не володіє державною мовою та спілкування керівника з підлеглими може бути тільки державною мовою. Порушення цього принципу веде до втрати керівної посади. Підприємством може володіти будь-хто, але безпосередньо керувати людьми можна тільки державною мовою.
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17.05.2021 18:31 Ответить
В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША ОФИЦИАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК.
Настоящим предписанием НЕ НАРУШАЮТСЯ права национальных меньшинств, вытекающие из ратифицированных международных договоров.

И только в Украине государственным языком вечно кто-то ущемляется?!
Собирайтесь в кружки по интересам, создавайте свои воскресные школы и не трогайте государственный язык., как это делают украинцы во всем мире!
Не лезут со своим уставом никуда и живут нормально, никого не терроризируют!
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17.05.2021 18:32 Ответить
Немецкий язык в Германии является официальным и самым употребляемым языком.
Около 76-77 млн человек владеют им как родным (в их числе: КОРЕННЫЕ НЕМЦЫ ИЛИ РОДИВШИЕСЯ В ГЕРМАНИИ,
ВОСПИТАННЫЕ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ - ОСВОИВШИЕ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК КАК ПЕРВЫЙ).


И только в Украине родившиеся тут трудновоспитуемые и не освоившие язык!!!
ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ!
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17.05.2021 18:37 Ответить
Вам не кажется, что Вы примеры приводите как-то выборочно? Только те примеры, которые выгодны Вам.
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18.05.2021 09:38 Ответить
Прыбалты решили проблему просто
Дали срок выучить гос. Язык
Прошел срок гос чиновникам сказали знаеш гос язык
Работаешь. Не знаешь приходи когда выучишь
Вы же сами кричали дискриминация
Просто и реально без всяких нарушений
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17.05.2021 18:43 Ответить
причем язык эстонский, литовский, латышский совершенно другой группы (финской, леттолитовской), и выучивают !, а здесь близкородственный язык , славянский, и ну никак...да еще обзывают его телячим, псячим, свинячим, фашистским, особенно выходцы из Даунецка и Луганска (Лукаш, Бандаренка Добкины, и прочие, лишь бы не учить
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17.05.2021 20:10 Ответить
Они так не называют украинский язык.
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18.05.2021 09:48 Ответить
Украинизация должна начинаться с принадлежности средств производства украинцам, а не с их распила хабадниками, такими как Ткаченко. Начинаться с наличия денег на оплату хорошего образования и покупку украинских книг, фильмов и т.д.
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17.05.2021 19:10 Ответить
А хто ж цих Зе Хабадників обрав? Українізація має бути м'якою. Треба починати не з продавців чи офіціантів, а з чиновників і держслужбовців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5714
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17.05.2021 19:33 Ответить
Жертвы советского светского марксистско-диалектического образования, из которого изъяли понимание концепции иудоглобализма.
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17.05.2021 19:46 Ответить
Война - это самое время для мягкости.

Хотя у ЗЕленых колаборантов это не совсем война.
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17.05.2021 19:50 Ответить
Українізація має бути люта. Дуже.
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17.05.2021 20:37 Ответить
Сандалис, где, в Дании? Українізація має бути м'якою. Треба починати не з продавців чи офіціантів, а з чиновників і держслужбовців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7243
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18.05.2021 06:21 Ответить
.Міністр ПОВИНЕН прийняти міри ДО ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ , а також указу про створення програми просування мови Тобто міністр НЕ ВИКОНУЄ свої функції.ГЕТЬ такого міністра Ткаченко !!!
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17.05.2021 20:44 Ответить
ЦВК, виконуючи закон про державну Мову ,не має права регіструвати кандидатів в депутати людей, які не зможуть здати іспит на ЗНАННЯ Української Мови ! Такіж вимоги до всіх державних службовців ,і головне, викладачів у школах ВУЗАХ, ,дитячих садочків ! Тоді тільки почнеться УКРАЇНИЗАЦІЯ ! Все починається з виконання Законів в Освіті і державних структурах! Все інше піде як по маслу само собою! Тоді і з'явиться мотивація вивчати і знати Державну Мову.
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17.05.2021 21:19 Ответить
За цієї м'якості маємо війну та віджатий Крим.
Тре запроваджувати паспорт не громадянина і проводити тестування всього населення.
Той, хто не здає мінімалний тест зі знання мови та історії України - отримує цей паспорт і сидить на дупі ровно, без права обирати та займати державні посади...
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17.05.2021 21:44 Ответить
Якщо чиновник не використовує у своїй діяльності УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, значить що він хворий на мовний (лінгвістичний) кретинізм. Це є дуже поширена хвороба у органах державної влади нашої держави.
Тож питання до міністра:" Чи має право хвора людина займати державний пост та відверто плювати на державу, яка їй сплачує грошове утримання?"
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17.05.2021 22:23 Ответить
Анонсують ще одну атаку на мовний закон, дуже їм не подобається українське відродження.
Нічого, до судів над зеленою владою залишилось всього кілька років )
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17.05.2021 23:18 Ответить
тех мудней , которые напрягают продавцов, нужно самих садить за кассу на месяцок
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17.05.2021 23:21 Ответить
Шановне товариство! Вдумайтесь в слова - українізація України. Це ж треба до такого додуматись? Ще й так, щоб вона була м`якою? І ось цей непотріб та багно присутнє у мізках міністра культури та інформполітики - Ткаченка. Для аналогії уявіть собі -англіїзація Вкликобританії, оба американізація США, обо франціїзація Франції і таких абсурдів можна додавати, як приклад безліч. Тільки чомусь це ніяк не впливає на наших ВІП чиновників, бо що мають за мету ватани? Звісно що та й лозунг у них їхнім президентом проголошений- какая разница. Це все пояснює. Тому призиваю вас,шановні українці, співвітчизники на слідуючих виборах голосуйте за українців. Поки до влади в Україні не прийдуть саме українці, заточені на управління державою на користь українського народу нічого доброго я від цієї влади для українців не бачу. Буде продовжуватись м`яка укранізація України на замовлення кремлівського педофіла-путіна та його команди та оточення.
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18.05.2021 12:06 Ответить
В першу чергу треба будувати український простір - створювати українські фільми, серіали, книжки пісні телеканали ютубканали тощо. Також освіта має бути українською і так само робота має бути українською. Без цього вищевказаного обмежувальні заходи не принесуть результату.
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18.05.2021 13:34 Ответить
 
 