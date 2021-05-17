Родные украинцев, незаконно удерживаемых в России, ОРДЛО и Крыму, выступят в Конгрессе США, - правозащитница Матвийчук

Делегация представительниц украинского общественного сектора обсудила тему преследования крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму с американскими чиновниками и сенаторами.

Об этом сообщила член координатор "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По словам правозащитницы, в течение пяти дней делегатки провели более 40 встреч с представителями Государственного департамента, Совета национальной безопасности, Сената, аналитических центров.

Матвийчук отметила, что на этой неделе Сенат США будет рассматривать Акт о непризнании аннексии Крыма Россией. Кроме того, украинские активистки подняли вопросы ареста журналиста "Радіо Свобода" Владислава Есипенко, преследования крымского адвоката Лилии Гемеджи, освобождения политических заключенных.

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"Но главное, что везет наша делегация, это договоренность об организации слушаний об узниках Кремля. Важно, что родные незаконно заключенных в России и оккупированных Крыму и Донбассе смогут выступить в самом Конгрессе США", - отметила Матвийчук.

Напомним, в апреле уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что контролируемые Россией силы удерживают на Донбассе 280 граждан, в том числе 44 военнослужащих. Россия по политическим мотивам преследует 133 гражданина Украины, из них 114 незаконно заключены и находятся в местах несвободы в России и в оккупированном ею Крыму.