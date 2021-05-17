Родные украинцев, незаконно удерживаемых в России, ОРДЛО и Крыму, выступят в Конгрессе США, - правозащитница Матвийчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Делегация представительниц украинского общественного сектора обсудила тему преследования крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму с американскими чиновниками и сенаторами.
Об этом сообщила член координатор "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
По словам правозащитницы, в течение пяти дней делегатки провели более 40 встреч с представителями Государственного департамента, Совета национальной безопасности, Сената, аналитических центров.
Матвийчук отметила, что на этой неделе Сенат США будет рассматривать Акт о непризнании аннексии Крыма Россией. Кроме того, украинские активистки подняли вопросы ареста журналиста "Радіо Свобода" Владислава Есипенко, преследования крымского адвоката Лилии Гемеджи, освобождения политических заключенных.
"Но главное, что везет наша делегация, это договоренность об организации слушаний об узниках Кремля. Важно, что родные незаконно заключенных в России и оккупированных Крыму и Донбассе смогут выступить в самом Конгрессе США", - отметила Матвийчук.
Напомним, в апреле уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что контролируемые Россией силы удерживают на Донбассе 280 граждан, в том числе 44 военнослужащих. Россия по политическим мотивам преследует 133 гражданина Украины, из них 114 незаконно заключены и находятся в местах несвободы в России и в оккупированном ею Крыму.
Пожалуйста, подождите...
В 2004 году в одной африканской стране племя Хуту практически вырезало племя Тутси. Прислушайтесь к своим ощущениям. Чувствуете насколько вам похрен? Вот так же и остальным пофиг на страдания какого-то восточноевропейского племени.
Одна надежда, что сделают из этого хорошее шоу и впарят налогоплательщикам.