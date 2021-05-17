Госрегулирование цен на топливо усилит конкуренцию на рынке АЗС, - советник главы ОП Милованов
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Внештатный советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов считает, что государственное регулирование цен на топливо позволит возобновить и усилить конкуренцию на рынке АЗС.
Об этом он заявил в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Экономическая наука доказала, что программы лояльности приводят к увеличению цен на рынке и увеличивают прибыли компаний выше, чем при условии свободной конкуренции. Важно возобновить и усилить конкуренцию на рынке АЗС, что будет выгодно и покупателям, и всему обществу", - сказал советник главы ОП.
"Госрегулирование - вынужденная мера для достижения этой цели. Она временная", - добавил Милованов.
В то же время, по его словам, длительность ее зависит от переговоров между компаниями, правительством.
"Сети реагируют на такой шаг негативно, не воспринимают государственное регулирование экономики - люди уже привыкли к рыночной экономике, и это хорошо. Они опасаются негативных последствий госрегулирования, и с этим я согласен: если вводить неосторожно госрегулирование, могут быть негативные последствия. Поэтому я надеюсь, что государство и рынок найдут общий язык довольно быстро и выйдут на должный уровень конкуренции", - подчеркнул Милованов.
Как сообщалось ранее, на своем заседании 14 мая Кабинет Министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо.
Пожалуйста, подождите...
С какого лешего им будет хуже, если рынок становится меньше и туда вход станет дороже и менее выгоден? Откуда вообще честная конкуренция возьмется, если цену рулирует не рынок, а дебил типа Милованова? Откуда вобще может взяться мысль, что государство вдруг резко решит регулировать что-то не для целей олигархов, ведь в бюджет от этой регуляции будет попадать меньше, чем без нее?
самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204 1 ч
Джерело в уряді: наступним кроком буде фіксація цін на пломбір та ковбасу.
Крупнейшие сети заправок на эксперименты Кабмина в «венесуэльском духе» отреагировали просто и показательно: прекратили продажу премиального топлива, чтобы не торговать себе в убыток. На вопрос, кто выиграет от этой ситуации, исчерпывающий ответ дал Бизнес Ассоциация: теневой бизнес с сомнительным качеством горючего.(с)
Делай деньги, делай деньги - остальное дребебедень !!! (с)
в тубзалєтє сідєло-сідєло - і ви... сидєло
для фановой магісралі
"Цей текст для тих, хто книжки не читає. Я один із вас. Я науковець. Я постійно навчаюсь. Я створюю нові наукові статті і освітні курси. Я розвиваю бізнес. Я вважаю освіту найважливішою метою для кожної людини. Але я книжок не читаю і іншим не раджу.
Книжки - це развлєкуха, а не освіта. Сьогодні мені подобається інша развлєкуха - серіали та кіно, подорожі та ресторани. А також танці та клуби. Так, інколи я читаю книжки, але тільки для развлєкухи. Серйозні книжки. Для фану." - https://nv.ua/ukr/opinion/chomu-ya-ne-chitayu-knigi-50020677.html
П.С. Вопрос на засыпку: в какой стране Европы, во время карантина, вводили госрегулирование цен на ГСМ ???
Короче, нам начертан свой, особый Зе-наркоманский путь........
Надо же такое вскукарекнуть: гос. регулирование усиливает конкуренцию. Внатуре дибил.
- как разбодяжить дешевый бензин чтобы снизить себестоимость
- что добавить в дешевый бензин чтобы зарегистрировать его как премиальный
- какие слова добавить в название простого бензина чтобы сделать его непростым +, супер +, супер элит 95...
Пока все идет по сценарию Венесуэлы - просирают один сектор экономики и сразу берутся регулировать другой.
Деньги нужны, но кроме как отобрать и поделить у ЗЕленых Шариковых методов нет.
Все, за что брался ЗЕ и Ко, уже просрано.
Делят совсем другие люди. Достаточно посмотреть на рост состояний Ахметова и Коломоя за эти 2 года.
Яку ще нісенітницю вони вигадають напередодні хрипіння найвеличнішого?