Госрегулирование цен на топливо усилит конкуренцию на рынке АЗС, - советник главы ОП Милованов

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов считает, что государственное регулирование цен на топливо позволит возобновить и усилить конкуренцию на рынке АЗС.

Об этом он заявил в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Экономическая наука доказала, что программы лояльности приводят к увеличению цен на рынке и увеличивают прибыли компаний выше, чем при условии свободной конкуренции. Важно возобновить и усилить конкуренцию на рынке АЗС, что будет выгодно и покупателям, и всему обществу", - сказал советник главы ОП.

"Госрегулирование - вынужденная мера для достижения этой цели. Она временная", - добавил Милованов.

В то же время, по его словам, длительность ее зависит от переговоров между компаниями, правительством.

"Сети реагируют на такой шаг негативно, не воспринимают государственное регулирование экономики - люди уже привыкли к рыночной экономике, и это хорошо. Они опасаются негативных последствий госрегулирования, и с этим я согласен: если вводить неосторожно госрегулирование, могут быть негативные последствия. Поэтому я надеюсь, что государство и рынок найдут общий язык довольно быстро и выйдут на должный уровень конкуренции", - подчеркнул Милованов.

Как сообщалось ранее, на своем заседании 14 мая Кабинет Министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо.

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