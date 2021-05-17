Оккупанты с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь. Потерь среди украинских воинов за минувшие сутки нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Новотошковское враг осуществил обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.

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