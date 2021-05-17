РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
50378 посетителей онлайн
Новости Общество
5125 49
вакцина (3504) карантин (15793) Минздрав (3256) COVID-19 (17504) коронавирус (16340)

Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав

Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не уберегает от повторного заражения в будущем, в то время как вакцинация дает организму более надежную защиту.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Если вы переболели COVID-19 в бессимптомной, легкой или тяжелой форме, ваш организм уже познакомился с коронавирусом SARS-CoV-2 и выработал к нему иммунитет. Иммунитет, выработанный таким образом, называется приобретенным естественным.Но такой иммунитет после перенесенного COVID-19 не гарантирует того, что вы не заболеете опять этой инфекцией. И тяжесть нового заболевания не зависит от того, как вы болели COVID-19 ранее", - отмечают в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25% украинцев утверждают, что уже переболели коронавирусом, - опрос "Рейтинга"

В тоже время, иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавирусной болезни, утверждают в МОЗ. "Вакцинированные люди очень редко болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений", - сказано в сообщении.

В Минздраве объяснили, что это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.

Также читайте: Французская компания Sanofi объявила о создании вакцины от коронавируса с "большим потенциалом"

"Поэтому даже если вы переболели COVID-19 вам стоит пройти вакцинацию и обеспечить лучший иммунитет. После перенесенной болезни вакцинация может быть отложена на период до 6 месяцев, в течение которых редко сообщается о повторных случаях COVID-19. При наличии достаточного количества вакцин можно вакцинироваться раньше - уже через 4 недели после первых симптомов болезни. Делать тест на антитела к COVID-19 перед прививкой не нужно!", - отмечают в Минздраве.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+10
Вывод - значить и вакцинация не гарантирует от повторного заражения !?.. тогда накуя этот весь движ !? Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4996
показать весь комментарий
17.05.2021 17:42
+9
Иммунитета век недолог .. Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 254а скоро выяснится ,что прививаться надо три раза в день ...
показать весь комментарий
17.05.2021 17:42
+6
Идиотизм зашкаливает, иммунитет на маленькую самть вируса в вакцине лучше защищает , чем иммунитет выработанный на целый вирус!А как же быть с китайской вакциной , там целый нейтрализованный вирус??!!
показать весь комментарий
17.05.2021 17:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну спасибо, успокоили народ!
показать весь комментарий
17.05.2021 17:36 Ответить
еще чип от майкрософта в растворе Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2540
показать весь комментарий
17.05.2021 17:47 Ответить
я бы с удовольствием поменялся с Преображенским (и взял же ник, прости господи) двумя неделями в полубессознательном состоянии на нежелание верить что Ковид - реален.

Хотя врагу и то такого не пожелаешь. Особенность этой хвори в том, что при гриппе тебе вот 3 дня х..во шокапец, трясет под 39,а потом ты просто слабенький несколько дней, и в понедельник - на работу.

При Ковиде у нас с женой началось все с.. бессонницы. Две ночи. Потом температура 37,5 - 37,7, но ломает и колбасит как при всех 39. И вот через дней пять, когда тебе кажется что пора бы уже начинать выздоравливать, тебя накрывает ПОЛНОСТЬЮ. 39 и не сбивается. становится хуже чем на первой неделе, конкретно.
Вот примерно на 12-14-й день ты или начинает потихоньку в себя приходить, проклиная ковид, или начинаются осложнения и ложишься в больничку, потому что дышать сам уже не в состоянии - в больничку, это если иммунитет взбесился. Ну, у меня поражение легких было всего 15% обошелся без больницы.
Кстати, на удивление, за тест договорился просто по горячей линии, потом семейный врач перезвонил, направил на бесплатный экспресс-тест, а потом врач перезвонила и консультировала по телефону. В принципе, если нет осложнений, то вполне достаточно - а что там, лежи, пей аспирин и пей 3 литра жидкости в день.
В моем случае на второй неделе температура не сбивалась - колол себе дексаметазон. Сразу в норму пришел. по температуре, не по состоянию. Неделю просыпался ночью в поту - футболки менять. В мокрой как из ванной футболке спать как-то неуютно. И так 3-4 раза за ночь, пока сухие футболки не заканчивались.
показать весь комментарий
17.05.2021 18:04 Ответить
ошибся - парацетамол конечно, какой аспирин.. аспирин при ковиде нельзя.
показать весь комментарий
17.05.2021 18:07 Ответить
Как раз надо аспирин для розрідження крови пить- после ковида очень часто образуются тромбы.
показать весь комментарий
17.05.2021 19:43 Ответить
Ув. автор, вы убедительны, но есть одно но.
Цитирую "Неделю просыпался ночью в поту - футболки менять"
Вот этот пот ведрами = результат стресса. Испуга если хотите. У вас в этот период должны были быть проблемы не только со сном, но и с питанием. В частности тошнота не позволяет ничего в рот положить. А по внешним данным, человек в норме. Нет видимых признаков проблем с почками или с желудком или даже печень. А от стресса, начинается целый каскад ощущений, с общими симптомами , похожими и на те и на эти и на другие. Начинаешь обследоваться принудительно и все здоровое по отдельности. Так вот, если первый раз человек переболев "нервным срывом + орз" но с диагнозом ковид, продолжит свято верить что это так, то при каждой простуде, страх будет возвращаться и уничтожать организм. Только здравым рассудком, можно уберечься от необоснованного залечивания. Не теряйте голову. Страх губительнее всего, на почве массовой истерии.
показать весь комментарий
17.05.2021 18:18 Ответить
У меня декабрь 2020 выпал из жизни. 2 гепацефа утром и 2 вечером не считая дексаметазона. 500 грн в сутки и так 20 дней.
показать весь комментарий
17.05.2021 18:22 Ответить
Від моїх критичних коментарів лише хрестки залишилися. Зате проплачених панікерів залишили. Оце і все, що треба знати про "пандемію" і про генеральну лінію партії глобалістів. Сцукерберги труть в соціальних мережах усю аргументовану критику ковідобєсія. Цензор.ТАК тримається в руслі.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:19 Ответить
Как ты себя будешь корить когда подцепишь эту заразу. После неё если выживешь, будешь и по 3 маски надевать и диз раствором умываться...
показать весь комментарий
17.05.2021 20:42 Ответить
Я не бот - я просто переболел. А ты идиот....
показать весь комментарий
18.05.2021 08:35 Ответить
Ты давно болеешь
показать весь комментарий
18.05.2021 10:10 Ответить
Повякаешь когда прихватит...
показать весь комментарий
18.05.2021 14:46 Ответить
Иммунитета век недолог .. Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 254а скоро выяснится ,что прививаться надо три раза в день ...
показать весь комментарий
17.05.2021 17:42 Ответить
Тогда лучшее уж причащаться...
показать весь комментарий
17.05.2021 18:01 Ответить
Да ,причащаться и чем чаще тем лучше ... Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9506
показать весь комментарий
17.05.2021 19:53 Ответить
Вывод - значить и вакцинация не гарантирует от повторного заражения !?.. тогда накуя этот весь движ !? Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4996
показать весь комментарий
17.05.2021 17:42 Ответить
можешь просто переболеть, твое дело.

Бустерные вакцины на основе РНК вполне эффективны. Это те которые дважды колят.

Но никто не может сказать, сколько именно они будут действовать по простой причине - нет опыта в применении. Год ТОЧНО действуют, т.к. первые вакцинированные были год назад (и то те кто участвовал в испытаниях).
показать весь комментарий
17.05.2021 18:06 Ответить
я то переболел..... и кста никто не может сказать о возможных побочках через год-два после вакцинации тоже..
показать весь комментарий
17.05.2021 18:10 Ответить
вакцины на основе РНК это новая технология меняющая ДНК человека. Неизвестно какие еще будут долговременные последствия. Технология то новая.
показать весь комментарий
17.05.2021 18:11 Ответить
РНК может изменить ДНК только с участием ретровирусов. Коронавирусы к ним не относятся, а у клеток человека такого процесса нет.
показать весь комментарий
18.05.2021 08:07 Ответить
И шах и мат.
показать весь комментарий
18.05.2021 09:48 Ответить
И не год а максимум полгода действуют
показать весь комментарий
17.05.2021 18:12 Ответить
ага ...- а от вакцинізація, і ще фуй знае чим ..- панацея... Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1270- от ідійоти непугані...наш організм в мільйон разів розумнішший отіеї "вакцини" а тим більше той який вже перехворів і набув природній імунітет...
показать весь комментарий
17.05.2021 17:43 Ответить
Найкращій імунітет - природній. Якщо він звісно є.
показать весь комментарий
17.05.2021 17:47 Ответить
Идиотизм зашкаливает, иммунитет на маленькую самть вируса в вакцине лучше защищает , чем иммунитет выработанный на целый вирус!А как же быть с китайской вакциной , там целый нейтрализованный вирус??!!
показать весь комментарий
17.05.2021 17:50 Ответить
Так вакцина это и есть своего рода заражение. В чем тогда разница?
показать весь комментарий
17.05.2021 18:08 Ответить
Как между учеиями и реальным боем.
показать весь комментарий
18.05.2021 08:08 Ответить
учениями
показать весь комментарий
18.05.2021 08:09 Ответить
Знов перевернули з ніг на голову, бо:

Імуніте́т (лат. immunitas - «вільний», «захищений») - сукупність захисних механізмів, які допомагають організму боротися з чужорідними чинниками: бактеріями, вірусами, найпростішими, гельмінтами, їхніми токсинами, різноманітними хімічними речовинами тощо.

Тобто він або є, або його немає. Йдеться про набутий, який є і який, ніби, не захищає. На дурня.
показать весь комментарий
17.05.2021 18:16 Ответить
Ви неправі. Можливі такі основні варіанти
1. Взагалі немає антитіл проти певного антигена (припустимо, віруса).
2. Антитіла проти певного антигена є, але титр антитіл недостатній для попередження зараження, але який вберігає від тяжкої форми захворювань та зменшує або унеможливлює виділення захворівшим життєздатних вірусів.
3. Титр антитіл достатній для попередження зараження.
Можливі ще проміжні стани між вказаними.
показать весь комментарий
18.05.2021 10:43 Ответить
Коли ж ти навчишся читати?
показать весь комментарий
18.05.2021 11:54 Ответить
По суті Вам нема чого заперечити? То йдіть собі.
показать весь комментарий
18.05.2021 11:57 Ответить
Всю жизнь люди болеют ГРИППом. Иногда он легко проходит, иногда тяжело, но никто не делал из этого вселенской трагедии.
показать весь комментарий
17.05.2021 18:27 Ответить
дебил, если заболеешь спомни свои слова о вселенской трагедии.
показать весь комментарий
17.05.2021 22:16 Ответить
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом. И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
показать весь комментарий
18.05.2021 10:12 Ответить
я желаю тебе дебилу, пережить только то что пережил я при белезни и ничего более
показать весь комментарий
18.05.2021 21:25 Ответить
Почитай про испанский грипп.
показать весь комментарий
18.05.2021 07:41 Ответить
Досадно попугаем жить Набутий після перенесеного COVID-19 імунітет не гарантує захисту від повторного зараження, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7407
показать весь комментарий
18.05.2021 10:13 Ответить
Сочуствую.
показать весь комментарий
18.05.2021 10:36 Ответить
В тоже время
показать весь комментарий
17.05.2021 18:38 Ответить
Иммунитет от вакцины тоже!
показать весь комментарий
17.05.2021 22:26 Ответить
Есть два основных типа ковидоотрицателей.

1. Полуграмотные...
2. Подонки.

Подонки, это те, которые рассказывают что никакого вируса нет, а сами втихаря вакцинируються. Знаю одного такого ковидоотрицателя который отрицал, отрицал, а потом как подхватил именно этот вирус, так две недели в больнице в живот и в попу разные лекарства кололи.

Зачем шёл в больницу, если не веришь в короновирус? Отдай это место тому кто верит что этот вирус есть и он гадостный. Лицемеры. Как приспичидо так побежал по знакомым врачам для спасите-помогите. А сколько людей заразилось потому что ты ходил и дезинформацию рассказывал? Терпеть таких не могу.
показать весь комментарий
17.05.2021 22:44 Ответить
Здравствуй коронопсихозный больной
показать весь комментарий
18.05.2021 10:14 Ответить
 
 