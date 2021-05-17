Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав
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Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не уберегает от повторного заражения в будущем, в то время как вакцинация дает организму более надежную защиту.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Если вы переболели COVID-19 в бессимптомной, легкой или тяжелой форме, ваш организм уже познакомился с коронавирусом SARS-CoV-2 и выработал к нему иммунитет. Иммунитет, выработанный таким образом, называется приобретенным естественным.Но такой иммунитет после перенесенного COVID-19 не гарантирует того, что вы не заболеете опять этой инфекцией. И тяжесть нового заболевания не зависит от того, как вы болели COVID-19 ранее", - отмечают в Минздраве.
В тоже время, иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавирусной болезни, утверждают в МОЗ. "Вакцинированные люди очень редко болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений", - сказано в сообщении.
В Минздраве объяснили, что это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.
"Поэтому даже если вы переболели COVID-19 вам стоит пройти вакцинацию и обеспечить лучший иммунитет. После перенесенной болезни вакцинация может быть отложена на период до 6 месяцев, в течение которых редко сообщается о повторных случаях COVID-19. При наличии достаточного количества вакцин можно вакцинироваться раньше - уже через 4 недели после первых симптомов болезни. Делать тест на антитела к COVID-19 перед прививкой не нужно!", - отмечают в Минздраве.
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Хотя врагу и то такого не пожелаешь. Особенность этой хвори в том, что при гриппе тебе вот 3 дня х..во шокапец, трясет под 39,а потом ты просто слабенький несколько дней, и в понедельник - на работу.
При Ковиде у нас с женой началось все с.. бессонницы. Две ночи. Потом температура 37,5 - 37,7, но ломает и колбасит как при всех 39. И вот через дней пять, когда тебе кажется что пора бы уже начинать выздоравливать, тебя накрывает ПОЛНОСТЬЮ. 39 и не сбивается. становится хуже чем на первой неделе, конкретно.
Вот примерно на 12-14-й день ты или начинает потихоньку в себя приходить, проклиная ковид, или начинаются осложнения и ложишься в больничку, потому что дышать сам уже не в состоянии - в больничку, это если иммунитет взбесился. Ну, у меня поражение легких было всего 15% обошелся без больницы.
Кстати, на удивление, за тест договорился просто по горячей линии, потом семейный врач перезвонил, направил на бесплатный экспресс-тест, а потом врач перезвонила и консультировала по телефону. В принципе, если нет осложнений, то вполне достаточно - а что там, лежи, пей аспирин и пей 3 литра жидкости в день.
В моем случае на второй неделе температура не сбивалась - колол себе дексаметазон. Сразу в норму пришел. по температуре, не по состоянию. Неделю просыпался ночью в поту - футболки менять. В мокрой как из ванной футболке спать как-то неуютно. И так 3-4 раза за ночь, пока сухие футболки не заканчивались.
Цитирую "Неделю просыпался ночью в поту - футболки менять"
Вот этот пот ведрами = результат стресса. Испуга если хотите. У вас в этот период должны были быть проблемы не только со сном, но и с питанием. В частности тошнота не позволяет ничего в рот положить. А по внешним данным, человек в норме. Нет видимых признаков проблем с почками или с желудком или даже печень. А от стресса, начинается целый каскад ощущений, с общими симптомами , похожими и на те и на эти и на другие. Начинаешь обследоваться принудительно и все здоровое по отдельности. Так вот, если первый раз человек переболев "нервным срывом + орз" но с диагнозом ковид, продолжит свято верить что это так, то при каждой простуде, страх будет возвращаться и уничтожать организм. Только здравым рассудком, можно уберечься от необоснованного залечивания. Не теряйте голову. Страх губительнее всего, на почве массовой истерии.
Бустерные вакцины на основе РНК вполне эффективны. Это те которые дважды колят.
Но никто не может сказать, сколько именно они будут действовать по простой причине - нет опыта в применении. Год ТОЧНО действуют, т.к. первые вакцинированные были год назад (и то те кто участвовал в испытаниях).
Імуніте́т (лат. immunitas - «вільний», «захищений») - сукупність захисних механізмів, які допомагають організму боротися з чужорідними чинниками: бактеріями, вірусами, найпростішими, гельмінтами, їхніми токсинами, різноманітними хімічними речовинами тощо.
Тобто він або є, або його немає. Йдеться про набутий, який є і який, ніби, не захищає. На дурня.
1. Взагалі немає антитіл проти певного антигена (припустимо, віруса).
2. Антитіла проти певного антигена є, але титр антитіл недостатній для попередження зараження, але який вберігає від тяжкої форми захворювань та зменшує або унеможливлює виділення захворівшим життєздатних вірусів.
3. Титр антитіл достатній для попередження зараження.
Можливі ще проміжні стани між вказаними.
1. Полуграмотные...
2. Подонки.
Подонки, это те, которые рассказывают что никакого вируса нет, а сами втихаря вакцинируються. Знаю одного такого ковидоотрицателя который отрицал, отрицал, а потом как подхватил именно этот вирус, так две недели в больнице в живот и в попу разные лекарства кололи.
Зачем шёл в больницу, если не веришь в короновирус? Отдай это место тому кто верит что этот вирус есть и он гадостный. Лицемеры. Как приспичидо так побежал по знакомым врачам для спасите-помогите. А сколько людей заразилось потому что ты ходил и дезинформацию рассказывал? Терпеть таких не могу.