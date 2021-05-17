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Новости Политика Украины
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ВР (10582) увольнение (949) Степанов Максим (1982)

Комитет Рады не поддержал представление Шмыгаля об отставке Степанова. Вопрос оставили на рассмотрение парламента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комитет Рады не поддержал представление Шмыгаля об отставке Степанова. Вопрос оставили на рассмотрение парламента

Профильный комитет Верховной рады не поддержал отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Вопрос рекомендовали вынести этот на усмотрение парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования.

Так, на заседании комитета его глава Михаил Радуцкий заявил: "Вношу предложение. Рекомендовать ВР Украины поддержать представление премьер-министра Украины Шмыгаля Дениса Анатольевича об увольнении Степанова Максима Владимировича с должности министра здравоохранения Украины".

Так, 7 членов комитета проголосовали "за", 7 воздержались и один проголосовал "против".

"Решение не принято. Выношу другое предложение рекомендовать раде определиться путем голосованием по поддержке или не поддержке представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении Степанова", - сказал Радуцкий.

13 членов комитета поддержали решение вынести увольнение Степанова на усмотрение парламента.

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Топ комментарии
+4
Торги идут не прекращаясь и ставки повышаются. Кто все-таки даст больше?
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17.05.2021 17:51
+3
Радуцького теж потрібно знімати, він абсолютно неефективний і проштовхує злочинні кримінальні схеми руками Степанова! Для підвищення ефективності роботи медицини потрібно знімати Степанова разом з Радуцьким! Ці люди провалили всю роботу медицини під час епідемії та війни!
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17.05.2021 18:00
+3
Решали как на сходняке.
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17.05.2021 18:04
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Торги идут не прекращаясь и ставки повышаются. Кто все-таки даст больше?
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17.05.2021 17:51 Ответить
Радуцького теж потрібно знімати, він абсолютно неефективний і ********** злочинні кримінальні схеми руками Степанова! Для підвищення ефективності роботи медицини потрібно знімати Степанова разом з Радуцьким! Ці люди провалили всю роботу медицини під час епідемії та війни!
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17.05.2021 18:00 Ответить
Игорь Л, та Супрун жеж провалила всю медицину, забыл?
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17.05.2021 20:31 Ответить
Решали как на сходняке.
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17.05.2021 18:04 Ответить
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Респект пану Степанову! Комітет Ради не підтримав подання Шмигаля про відставку Степанова. Питання залишили на розгляд парламенту - Цензор.НЕТ 2072
Не дождетесь! Комітет Ради не підтримав подання Шмигаля про відставку Степанова. Питання залишили на розгляд парламенту - Цензор.НЕТ 3085
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17.05.2021 18:07 Ответить
Майже 50 тис. від ковіду померло - не дождетесь, поки ще 50 тис. не помре?
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17.05.2021 18:16 Ответить
Какие математически точные результаты голосования. Как ожидаем результат.
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17.05.2021 18:07 Ответить
Слуги-бувші базарники, випадково набрані у ВР, по призову 2019 року.
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17.05.2021 18:09 Ответить
Степанов тут підсуєтився - заніс???
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17.05.2021 18:10 Ответить
Прям незаменимый ценный кадр)))
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17.05.2021 18:13 Ответить
а може він нормальний. просто постсовки уміють ставити палки у колеса. і те що Шмигаль написав подання на звільнення, може ще казати про те, що у них терки реально по причині заядлості Степанова покрашити медицину. одне не таке слово, і ти в опалі і навіть на те, на що до "слова" могли дать грошей, вже не дадуть.
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17.05.2021 18:38 Ответить
Нормальний не ходив би в куртці за ціною машини, а натомість вакцинував би десь стільки ж населення, як у Польщі...
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17.05.2021 21:08 Ответить
тобі не надоїло бути пропагандною папугою?
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17.05.2021 21:10 Ответить
Мені не надоїло бути українцем і я хочу, щоб при владі були 1) свідомі українці; 2) високоосвічені інтелектуали. Народжений в рашці Степанов НІКОЛИ не працював лікарем! От якраз Степанов - це і є постсовок. Ви бачили Маска, Гейтса чи там Безоса в таких дорогих куртах? Ні, бо на Заході навіть мільярдери одягаються у звичайних магазинах!
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18.05.2021 07:34 Ответить
класно прикрив ти патріотизмом своє папужне повторення за пропагандою. тобі сказали, і ти настроїв удобну платістінку, на яку завжди можна зіскочити, коли твої мізки не можуть зпродукувати аргумент 2. як показує практика, високоосвіченість не є запоркуою успіху, але ти ще в це як сокове дитя віриш.
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18.05.2021 08:29 Ответить
Чувак, навчися спочатку писати грамотно, а потім уже інших повчатимеш! Помилка на помилці і помилкою поганяє!
І яка пропаганда? До чого тут пропаганда, якщо ненависть до зелених слуг неукраїнського народу в мене йде щиро від серця? Комітет Ради не підтримав подання Шмигаля про відставку Степанова. Питання залишили на розгляд парламенту - Цензор.НЕТ 4785
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18.05.2021 08:37 Ответить
ще один злив, коли немає аргументів, совки злітають на граматику. куртка - це пропаганда, а ти як псіна з грілкою з нею бігаєш. докази окрім трьопа Лероса є? нема!
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18.05.2021 09:22 Ответить
не видно, що в тебе та ненавість від щиорого серця, бо ти не власні думки видаєш, а популярні меми. ти папужка, шароварна.
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18.05.2021 09:24 Ответить
Те, що Степанов жодного дня не пропрацював лікарем, це популярний мем? Наскільки я пригадую, це якраз зеботи таке про Супрун писали, а про Степанова ніхто цього не пише!
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18.05.2021 10:06 Ответить
ти знов злився: скачеш як обисраний, притягуючи усякі неаргумент. ти почав із куртки, так і залишайся із нею.
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18.05.2021 10:29 Ответить
"вастрєбаваній чєл"
ще знадобиться...
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17.05.2021 18:14 Ответить
Демократія має свої вади.
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17.05.2021 18:25 Ответить
Это не демократия - это терки олигархических партий.
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17.05.2021 18:32 Ответить
Та і тоталітарізмом це не назвеш.
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17.05.2021 18:38 Ответить
А причем тут тоталитаризм. Вы в курсе, что мир не черно-белый? Есть еще южноамериканская олигархическая модель. Вот прям как у нас почти.
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17.05.2021 19:35 Ответить
Маскування під демократію. Не перший рік живу. Є таке. Світова демократія хаває.🥴
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17.05.2021 19:47 Ответить
Куртку наверное отдал за возможность грабить Украину?
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17.05.2021 18:28 Ответить
Видимо что еще мало украинцев маланцы на тот свет отправили!!!!!
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17.05.2021 18:54 Ответить
виртуальный мир. выбор решения "одно из двух" всегда находится в соотношении фифти-фифти. нужна хорошая интуиция, чтобы оценить минимальный перевес вероятности правильного выбора и сделать его.
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17.05.2021 19:15 Ответить
Комітет Ради не підтримав подання Шмигаля про відставку Степанова. Питання залишили на розгляд парламенту - Цензор.НЕТ 5481
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17.05.2021 19:28 Ответить
Крадуцький і Степашка - партнери по бізнесу(розкраданню) в медицині. Як же можна його у відставку?
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17.05.2021 21:33 Ответить
 
 