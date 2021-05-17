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Высший совет правосудия отложил рассмотрение жалобы на скандального главу ОАСК Вовка, - Маселко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Высший совет правосудия отложил рассмотрение жалобы на скандального главу ОАСК Вовка, - Маселко

ВСП должен рассмотреть вопрос о том, нарушает ли скрывающийся от правосудия Павел Вовк судейскую этику.

Об этом пишет в Фейсбуке адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия уже во второй раз откладывает рассмотрение жалобы на Павла Вовка. Все никак не могут решить - если судья скрывается от принудительного привода в суд, это нарушение судейской этики или нет", - написал Маселко.

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Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

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1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ опринудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовкназвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.

13 апреля Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.

Высший совет правосудия отложил рассмотрение жалобы на скандального главу ОАСК Вовка, - Маселко 01

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Топ комментарии
+3
сцыкливое купленое прокацапское правосудие это всё равно что беззаконие
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17.05.2021 17:56
+2
судді заклякли на понятті "судійська етика"
що воно за фрукт і з чим його їдять ? Высший совет правосудия отложил рассмотрение жалобы на скандального главу ОАСК Вовка, - Маселко - Цензор.НЕТ 621
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17.05.2021 18:17
+2
Слів нема,дно вже давно над головою. Після тих рішень дуже хочеться побачити суд Лінча над всім тим кривосуддям. Высший совет правосудия отложил рассмотрение жалобы на скандального главу ОАСК Вовка, - Маселко - Цензор.НЕТ 3323
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17.05.2021 18:28
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Ой як негарно палучилось.. рух опору капiтуляції вiдповiдає‎ з IP 185.129.100.113, шо прям в Ростове-на-Дону... шо ж це робицця! От клятий Зеленський, пiдсунув Порошенку свыню!
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17.05.2021 17:56 Ответить
Ви про що?
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17.05.2021 18:23 Ответить
За вас прочитати що я написав?
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17.05.2021 18:28 Ответить
сцыкливое купленое прокацапское правосудие это всё равно что беззаконие
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17.05.2021 17:56 Ответить
судді заклякли на понятті "судійська етика"
що воно за фрукт і з чим його їдять ? Высший совет правосудия отложил рассмотрение жалобы на скандального главу ОАСК Вовка, - Маселко - Цензор.НЕТ 621
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17.05.2021 18:17 Ответить
це лями зЭлені...
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17.05.2021 18:38 Ответить
Слів нема,дно вже давно над головою. Після тих рішень дуже хочеться побачити суд Лінча над всім тим кривосуддям. Высший совет правосудия отложил рассмотрение жалобы на скандального главу ОАСК Вовка, - Маселко - Цензор.НЕТ 3323
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17.05.2021 18:28 Ответить
Як на мене, даремно. Погана у них "чуйка".
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17.05.2021 18:36 Ответить
ну да - они ж одного "племени"...- панять и прастить...
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17.05.2021 18:37 Ответить
Все никак не могут решить - если судья скрывается от принудительного привода в суд, это нарушение судейской этики или нет

Ой, боже ж мой, да конечно же - нет никакого нарушения. В глаза смотрели, что-то в них видели? Вот и я о чём? Да и куда спешить, никто же не гонит
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17.05.2021 18:57 Ответить
Шось движуха по вовку притихла, мабуть добазарились ссуки...
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17.05.2021 19:00 Ответить
нехрен жаловаться. он наверное тоже друг. раз его никто не трогает, как тупицкого, например
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17.05.2021 20:54 Ответить
ВРП розпустити разом з ОАСК кругова порука це одна банда, своїх не здаєм ,яких ще доказів треба знайшли в орендованый квартирі вовка майже 5 мільйонів доларів за "правильні" рішення в вас хоч би інстинкт самозбереження був ,а то винесуть вас разом з вовчим суддом.
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17.05.2021 21:16 Ответить
У наорода Украины уже есть приговор - судья, априори вор и преступник.
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17.05.2021 21:31 Ответить
Надеюсь, ВСП сможет справделиво разрешить ситуацию, а именно - выразить глубокую озабоченность. Вища рада правосуддя відклала розгляд скарги на скандального голову ОАСК Вовка, - Маселко - Цензор.НЕТ 8261 Вища рада правосуддя відклала розгляд скарги на скандального голову ОАСК Вовка, - Маселко - Цензор.НЕТ 8261 Вища рада правосуддя відклала розгляд скарги на скандального голову ОАСК Вовка, - Маселко - Цензор.НЕТ 8261
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17.05.2021 22:02 Ответить
Волков бояться-в суд не ходить
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17.05.2021 22:58 Ответить
 
 