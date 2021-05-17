Высший совет правосудия отложил рассмотрение жалобы на скандального главу ОАСК Вовка, - Маселко

ВСП должен рассмотреть вопрос о том, нарушает ли скрывающийся от правосудия Павел Вовк судейскую этику.

Об этом пишет в Фейсбуке адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия уже во второй раз откладывает рассмотрение жалобы на Павла Вовка. Все никак не могут решить - если судья скрывается от принудительного привода в суд, это нарушение судейской этики или нет", - написал Маселко.

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Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

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1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ опринудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовкназвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.

13 апреля Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.