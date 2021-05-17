Жена Чауса узнала мужа в опубликованном 17 мая ролике: Слава богу, жив, но на себя не похож
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Жена пропавшего экс-судьи Николая Чауса Светлана Чаус уверена, что его похитили не в апреле 2021-го, а еще в 2016-м и запугиваниями заставляли оставаться в Молдове.
Так она прокомментировала Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Светлана Чаус узнала супруга на видео: "Слава богу, жив, но на себя не похож. Информация очень сомнительна, так как получается, что он по своей воле находился в изоляции от своей семьи и адвокатов".
Она добавила, что за время исчезновения ее муж не давал ей никакой информации.
"Никаких вестей не было. Последний раз видела 3 апреля 2021 года. Изменилась (с тех пор. - Ред.) мимика и выражение лица", - рассказала Светлана.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
Пожалуйста, подождите...
а уж после месяца увещиваний этого "гуся" против кого он должен давать показания - естественно чаус сам на себя ен похож))
и, кстати, а кто вообще даст гарантии что это н, а не загриммированный двойник)) а сам чаус давно червей кормит..
в стиле столпа "креативной индустрии" Вовы ЗЕленского и его продюсеров Шиферов с вечно провальным Ермаком
поЗЕленел "консерватор" от Фемиды
скоро "узник Пуркарьских подвалов" вывалит кучу офигительных изобличений по Пороху
Ой зрадо, зрадонько
это же полтора месяца трезвости, родная жена и не узнала.
зато организм отдохнул.