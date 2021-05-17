РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
46007 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
10224 33
супруги (6) Чаус (234)

Жена Чауса узнала мужа в опубликованном 17 мая ролике: Слава богу, жив, но на себя не похож

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Жена Чауса узнала мужа в опубликованном 17 мая ролике: Слава богу, жив, но на себя не похож

Жена пропавшего экс-судьи Николая Чауса Светлана Чаус уверена, что его похитили не в апреле 2021-го, а еще в 2016-м и запугиваниями заставляли оставаться в Молдове.

Так она прокомментировала Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Светлана Чаус узнала супруга на видео: "Слава богу, жив, но на себя не похож. Информация очень сомнительна, так как получается, что он по своей воле находился в изоляции от своей семьи и адвокатов".

Она добавила, что за время исчезновения ее муж не давал ей никакой информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Молдовы изучает видео с бывшим судьей Чаусом

"Никаких вестей не было. Последний раз видела 3 апреля 2021 года. Изменилась (с тех пор. - Ред.) мимика и выражение лица", - рассказала Светлана.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Также читайте: Чаус может рассказать, как шестой президент вывозил его из Молдовы, и при этом в любой момент отказаться от своих слов, сославшись на похищение и угрозы, - Бутусов

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+13
это, господа-панове уже не цирк дю Солей и даже не Шапито, а дешевый Балаган,
в стиле столпа "креативной индустрии" Вовы ЗЕленского и его продюсеров Шиферов с вечно провальным Ермаком
показать весь комментарий
17.05.2021 18:14
+10
Ну так клиента ведь прессовали сколько времени, не на курорте чай прохлаждался.
показать весь комментарий
17.05.2021 17:59
+7
З полегшенням,недолуге !!)))
показать весь комментарий
17.05.2021 18:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так клиента ведь прессовали сколько времени, не на курорте чай прохлаждался.
показать весь комментарий
17.05.2021 17:59 Ответить
в ОП(Г) бесноватого вовки-шута даже кликуху чауса "гусь" - случайно зашкварили Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 3977
а уж после месяца увещиваний этого "гуся" против кого он должен давать показания - естественно чаус сам на себя ен похож))
и, кстати, а кто вообще даст гарантии что это н, а не загриммированный двойник)) а сам чаус давно червей кормит..
показать весь комментарий
17.05.2021 18:10 Ответить
это, господа-панове уже не цирк дю Солей и даже не Шапито, а дешевый Балаган,
в стиле столпа "креативной индустрии" Вовы ЗЕленского и его продюсеров Шиферов с вечно провальным Ермаком
показать весь комментарий
17.05.2021 18:14 Ответить
Щось на кшталт дубліката *****.
показать весь комментарий
17.05.2021 18:23 Ответить
Так что закапывай банки назад, жена.
показать весь комментарий
17.05.2021 18:01 Ответить
Жена Чауса узнала мужа в опубликованном 17 мая ролике: Слава богу, жив, но на себя не похож - Цензор.НЕТ 4194 еще пригодятся для БеняДиктовны
показать весь комментарий
17.05.2021 18:09 Ответить
Одна фразочка от жоны слава Богу жив -но на себя не похож?? это как????? знаете мы так осточертел этот подонок Чаус что самому хочется его где то ...ну вы поняли... чтобы больше о нем не воняло... фля в стране нет больше тем как осуждать о каком то ублюдке...
показать весь комментарий
17.05.2021 19:36 Ответить
ото ж!
поЗЕленел "консерватор" от Фемиды Жена Чауса узнала мужа в опубликованном 17 мая ролике: Слава богу, жив, но на себя не похож - Цензор.НЕТ 3332

скоро "узник Пуркарьских подвалов" вывалит кучу офигительных изобличений по Пороху Жена Чауса узнала мужа в опубликованном 17 мая ролике: Слава богу, жив, но на себя не похож - Цензор.НЕТ 3332
показать весь комментарий
17.05.2021 18:07 Ответить
оборжемся, когда этот кристальной чистоты человек будет давать клятву на (чем-то там) клеймить Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 9389
показать весь комментарий
17.05.2021 18:22 Ответить
Отъелся на казенных харчах, у товарищей.
показать весь комментарий
17.05.2021 18:02 Ответить
То правда. Так, як говорить у цьому відео Чаус, як відкриває і закриває рота, говорить людина, у якої ще е зовсім зажила зламана щелепа.
показать весь комментарий
17.05.2021 18:02 Ответить
"А теперь скажи все это еще раз, но с мимикой твоего лица, как ты умешь" )) (ц)
показать весь комментарий
17.05.2021 18:07 Ответить
комментарий отмечен как спам
Жена Чауса узнала мужа в опубликованном 17 мая ролике: Слава богу, жив, но на себя не похож - Цензор.НЕТ 5014
показать весь комментарий
17.05.2021 18:07 Ответить
Замість корита доречно розбиту склянну банку
показать весь комментарий
17.05.2021 18:20 Ответить
Может это артист 95-квартала был, загримированный? Потому и жене не звонил
показать весь комментарий
17.05.2021 18:08 Ответить
комментарий отмечен как спам
Не горюй, матушка, терпи. Бог даст, заживем мы
показать весь комментарий
17.05.2021 18:08 Ответить
сивочолий спіймав "зраду"...
показать весь комментарий
17.05.2021 18:11 Ответить
З полегшенням,недолуге !!)))
показать весь комментарий
17.05.2021 18:14 Ответить
знайомі?
показать весь комментарий
17.05.2021 18:16 Ответить
Ну всё нормально Чё так было переживать ?
показать весь комментарий
17.05.2021 18:17 Ответить
Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 2599
показать весь комментарий
17.05.2021 18:19 Ответить
Фантомас
Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 3662
показать весь комментарий
17.05.2021 18:21 Ответить
Неудивительно будет если ему за эти 5 лет "капала" суддейская зарплата.
показать весь комментарий
17.05.2021 18:28 Ответить
так може він комп"ютерна анімація. зараз такі проги вже і на відео, не лише на голос.
показать весь комментарий
17.05.2021 18:34 Ответить
Сторонники сивочолого вже не знають що придумати, вже и чаус не справжнiй Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 1857
показать весь комментарий
17.05.2021 18:41 Ответить
Пасіба що живий, частина друга
показать весь комментарий
17.05.2021 18:42 Ответить
Чаус жив!Чаус вернись к жене,хватит куралесить
Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 8665 Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 5247
показать весь комментарий
17.05.2021 18:52 Ответить
да чаус це чаус. хорошо отмудоханий та тяпляп загримірований.
показать весь комментарий
17.05.2021 19:16 Ответить
Взяточник Чаус становится эпохальной фигурой… Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 7238 Потому что он может сообщить, как пятый президент ввозил его в Молдову, а шестой - вывозил оттуда...
показать весь комментарий
17.05.2021 20:17 Ответить
конечно на себя не похож.
это же полтора месяца трезвости, родная жена и не узнала.
зато организм отдохнул.
показать весь комментарий
18.05.2021 05:50 Ответить
 
 