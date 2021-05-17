Степанов опроверг слова нардепа "Голоса" Стефанишиной, что переговоры о закупке вакцин от COVID-19 начались в декабре
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг тезис народного депутата "Голоса" Ольги Стефанишиной о начале переговоров о закупке вакцин против коронавируса в декабре 2020 года.
По его словам, переговоры начались в июле прошлого года. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У меня есть соответствующие документы о переговорах", - аргументировал Степанов.
Также во время заседания Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования он сообщил, что финансирование медицины должно быть приоритетным при формировании государственного бюджета.
"Я считаю, что финансирование медицины должно быть увеличено в разы. Я убежден в этом. Когда мы говорим о составлении бюджета, то медицина должна быть в приоритете", - сказал Степанов.
Он заверил, что отстаивал увеличение финансирования медицины при рассмотрении проекта госбюджета-2021 в Комитете по вопросам бюджета.
Напомним, 14 мая в Верховную Раду поступило представление Премьер-министра Дениса Шмыгаля об освобождении Максима Степанова от должности министра здравоохранения. Планируется, что представление будет рассмотрено в сессионном зале 18 мая.
Основной причиной внесения представления в Верховную Раду относительно освобождения от должности министра здравоохранения Степанова Шмыгаль назвал неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавирусной инфекции.
17 мая стало известно, что профильный комитет ВР не поддержал отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Вопрос рекомендовали вынести этот на усмотрение парламента.
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хотеть увеличения в разы может каждый, ты сделай
Ага. Но они засекречены и я их вам не покажу. Ахренительное опровержение ЗЕленого звиздунца.
Вір не словам, а діям!