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Степанов опроверг слова нардепа "Голоса" Стефанишиной, что переговоры о закупке вакцин от COVID-19 начались в декабре

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Степанов опроверг слова нардепа "Голоса" Стефанишиной, что переговоры о закупке вакцин от COVID-19 начались в декабре

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг тезис народного депутата "Голоса" Ольги Стефанишиной о начале переговоров о закупке вакцин против коронавируса в декабре 2020 года.

По его словам, переговоры начались в июле прошлого года. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня есть соответствующие документы о переговорах", - аргументировал Степанов.

Также во время заседания Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования он сообщил, что финансирование медицины должно быть приоритетным при формировании государственного бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о постановлении об увольнении Степанова: Основные причины - неудовлетворительные темпы вакцинации и постоянный перенос сроков поставки препаратов

"Я считаю, что финансирование медицины должно быть увеличено в разы. Я убежден в этом. Когда мы говорим о составлении бюджета, то медицина должна быть в приоритете", - сказал Степанов.

Он заверил, что отстаивал увеличение финансирования медицины при рассмотрении проекта госбюджета-2021 в Комитете по вопросам бюджета.

Напомним, 14 мая в Верховную Раду поступило представление Премьер-министра Дениса Шмыгаля об освобождении Максима Степанова от должности министра здравоохранения. Планируется, что представление будет рассмотрено в сессионном зале 18 мая.

Основной причиной внесения представления в Верховную Раду относительно освобождения от должности министра здравоохранения Степанова Шмыгаль назвал неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я не писал никаких заявлений об увольнении. Моя борьба за высокие зарплаты для медиков шла вразрез с их идеологией, - Степанов. ВИДЕО

17 мая стало известно, что профильный комитет ВР не поддержал отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Вопрос рекомендовали вынести этот на усмотрение парламента.

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а якщо їх розстрілювати - казнокрадів...- в Країні ж Війна - чи ні...
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17.05.2021 18:35 Ответить
Степанов опроверг слова нардепа "Голоса" Стефанишиной, что переговоры о закупке вакцин от COVID-19 начались в декабре - Цензор.НЕТ 9346.Степашка уже запутался в своих бизнес-схемах-откатах-воровстве-мародерстве и т.д. и т.п.. Типа тут помню - а тут уже не помню... На Военном Трибунале память тебе освежат !!!
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17.05.2021 18:36 Ответить
Депутати, офіс президента, кабінет міністрів - скидайтель коштами (а вони у вас безперечно Є) і закупляйте вакцину для українців, бо вже нема сил дивитись кожен день, як вмирає народ в Україні...
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17.05.2021 18:37 Ответить
>Я считаю, что финансирование медицины должно быть увеличено в разыИсточник: https://censor.net/ru/n3265817
хотеть увеличения в разы может каждый, ты сделай
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17.05.2021 18:39 Ответить
"У меня есть соответствующие документы о переговорах"Источник: https://censor.net/ru/n3265817

Ага. Но они засекречены и я их вам не покажу. Ахренительное опровержение ЗЕленого звиздунца.
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17.05.2021 18:46 Ответить
Степанов спростував слова нардепа "Голосу" Стефанишиної, що переговори про закупівлю вакцин від COVID-19 почалися в грудні - Цензор.НЕТ 5324
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17.05.2021 19:02 Ответить
Тоді дуже дивна ситуація складається: ті хто дійсно домовлявся про вакцину у червні-липні 2020 року отримали неї в січні-лютому 2021. А ті, хто стєпашка, ледве в березні і то зі скандалами... Зате пальто гарне є...
Вір не словам, а діям!
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17.05.2021 19:25 Ответить
 
 