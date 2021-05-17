Почти 390 тысяч человек будут сдавать внешнее независимое оценивание, - руководитель УЦОКО Бойко

В 2021 году на внешнее независимое оценивание зарегистрировалось чуть ли не наибольшее количество людей за последние годы - почти 390 тыс.

Об этом сообщил руководитель Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году количество зарегистрированных лиц для прохождения внешнего независимого оценивания - едва ли не наибольшее за последние годы существования системы ВНО. Почти 390 тыс. участников ВНО мы будем рады приветствовать в каждом из пунктов проведения ВНО в том или ином населенном пункте… Мы готовы обеспечить 1,5 млн тестирований для всех вас, которые мечтают стать студентами высших учебных заведений Украины", - сказал Бойко.

Он отметил, что больше всего абитуриентов зарегистрировалось на предметы: украинский язык и литература - 250 681; украинский язык - 126 401; история Украины - 298 972; математика - 291 789.

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По его словам, город Киев - лидер по количеству участников, которые зарегистрировались для прохождения ВНО. В то же время, по данным Бойко, Днепр, Львов и Харьков - те города, которые демонстрируют адекватный уровень зарегистрированных участников.

Среди зарегистрированных лиц на ВНО-2021 - выпускники учреждений общего среднего образования 2021 года (56,45%); ученики заведений профессионально-технического образования, студенты УВО (30,44%); выпускники прошлых лет (13,09%).

Напомним, в 2021 году абитуриенты могут сдавать 5 предметов ВНО, 4 из них - ГИА в форме ВНО. Регистрация на ВНО/ГИА продолжалась с 1 февраля по 5 марта.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику: 21 мая - химия, 24 мая - испанский, немецкий, французский языки, 25 мая - английский язык, 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта), 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература, 4 июня - история Украины, 7 июня - физика, 10 июня - биология, 15 июня - география.

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