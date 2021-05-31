Учительница на Львовщине заставила школьника съесть бумажный самолетик и угрожала ему ножом, - СМИ

12-летний мальчик забыл дома ручку. Педагог размахивала перед ним ножом и угрожала, что заставит его писать собственной кровью. Теперь она утверждает, что "пошутила".

Речь об этом идет в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту. Учительница подумала, что это я его бросил, и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать, она мне палец порежет", - рассказал Владислав Выборнов.

Свидетелями действий педагога были более двух десятков учеников. Некоторые их них испугались и рассказали о случившемся родителям. Разгорелся скандал.

По словам учительницы, это была шутка, которую дети не поняли.

Теперь разбираться будет полиция - родители Владислава написали заявление.

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