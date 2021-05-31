Учительница на Львовщине заставила школьника съесть бумажный самолетик и угрожала ему ножом, - СМИ
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12-летний мальчик забыл дома ручку. Педагог размахивала перед ним ножом и угрожала, что заставит его писать собственной кровью. Теперь она утверждает, что "пошутила".
Речь об этом идет в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту. Учительница подумала, что это я его бросил, и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать, она мне палец порежет", - рассказал Владислав Выборнов.
Свидетелями действий педагога были более двух десятков учеников. Некоторые их них испугались и рассказали о случившемся родителям. Разгорелся скандал.
По словам учительницы, это была шутка, которую дети не поняли.
Теперь разбираться будет полиция - родители Владислава написали заявление.
Пожалуйста, подождите...
С этой сворой в классе тяжко, нужно иметь нервы и яйца. Не перегибать, но и на место ставить как полагается. А размазня только шутит криво)
відмороженірозкуті.
Взагалі нам було б варто домовитись з Канадою про обмін вчителів на практикум. Їхні працюють місяць тут, наші там. У мене так друг в НАСА працює. З цього був би толк 100%.
есть все скрепные тэги раша сми разнесут эту новость и преукрасят........
душевная история. - украинская училка с ножем, русский мальчик в трусиках.
способны их дети в коллективной борьбе против ненависной училки.
верю, что могли достать педагога до печени... но так...не уважать себя.. разве она не понимала, что это совсем не смешно? что это опасно и плохой пример? что так не должна себя вести учитель, женщина, человек? х/з о чем она думала...но то что это плохой учитель - факт!
В то время, когда люди стреляют друг в друга в автобусе, ресторане, на дороге, считаете, что плохая шутка достойна бОльшего осуждения?!
Что дальше? За двойку по домашке учителей будем вешать?
учитель - должен учить, давать знания, азы поведения в обществе... и быть примером для подражания, в хорошем смысле этого слова...
даже шутить должен не подебильному...
с ножом к детям - по Вашему это смешно и достойно???
Какой нож?! Вы верите всему, что напишут?!
Учитель должен учить, полицейский-охранять, прокурор-хранить закон, депутат-блюсти интересы избирателя,, президент-вести страну к прогрессу...
Вы всеми довольны, кроме учителя?!
и я имею право высказать свои мыслишкм по конкретному случаю, указанному в статье
если у Вас есть другие факты по этому прецеденту - поделитесь...
чем я вообще не доволен по жизни ))))) - не тема обсуждения
Когда кто-нибудь из ее бывших учеников придет проведать школу с дробовиком и отстрелит ей башню, ей наверное понравится шутка ...
Чисто для контролю. У школах також би не завадило ввести це за правило.
АУЕ преподает?
І відеозапису ніхто із класу не зробив?
Та тут розбиратись і розбиратись...