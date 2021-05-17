Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов

Средняя цена на вакцину, которую Украина получила по прямым контрактам, составляет 7,52 доллара.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы имеем 42 млн законтрактованных доз вакцины. Согласно контрактам, которые мы получили, это вместе с COVAX, в первом квартале мы должны были получить 3 млн 184 тыс. доз, во втором квартале - 5 млн 16 тыс. доз вакцины. Средняя цена на вакцину, которую мы получили по прямым контрактам, составляет 7,52 доллара", - сказал Степанов.

Министр отметил, что сроки поставки вакцин срываются по всему миру из-за большого спроса. По его словам, переговоры с производителями о поставках вакцин от COVID-19 Украина начала еще в июле 2020 года, по сообщениям компаний поставки вакцин в Украине сроки поставок конец III - начало IV квартала 2021 года.

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