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Новости Политика Украины
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Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов

Средняя цена на вакцину, которую Украина получила по прямым контрактам, составляет 7,52 доллара.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы имеем 42 млн законтрактованных доз вакцины. Согласно контрактам, которые мы получили, это вместе с COVAX, в первом квартале мы должны были получить 3 млн 184 тыс. доз, во втором квартале - 5 млн 16 тыс. доз вакцины. Средняя цена на вакцину, которую мы получили по прямым контрактам, составляет 7,52 доллара", - сказал Степанов.

Министр отметил, что сроки поставки вакцин срываются по всему миру из-за большого спроса. По его словам, переговоры с производителями о поставках вакцин от COVID-19 Украина начала еще в июле 2020 года, по сообщениям компаний поставки вакцин в Украине сроки поставок конец III - начало IV квартала 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос об отставке Степанова подняли из-за провала поставок COVID-вакцины, - "слуга народа" Радуцкий

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Топ комментарии
+8
"Средняя температура по больнице":
Пфайзер = $ 3
Модерна = $ 3
Синофак = $ 2
Ковишилд = $ 20
--------------------------------------
(3+3+2+20)/4= 7 (!!!) "Алле-оп! и... КУРТОЧКА!"
Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3248 Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 2656 Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3248
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17.05.2021 20:10
+5
да и по сути зачем Нам знать цену - за сколько он купил вакцину должно интересовать только счетную палату и следователей ...
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17.05.2021 20:01
+5
За 80 дней проведения кампании по вакцинации в Украине, было вакцинировано 1 миллион человек.
Т.е. для вакцинации 42 миллионов, потребуется что то около 9 лет...
В среднем, я бы сказал, что это просто полный п-ц.
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17.05.2021 20:02
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коммерсант пуев.. Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 1339 во всем Мире бесплатно вакцинируют а тут бизнес...капец
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17.05.2021 19:58 Ответить
да и по сути зачем Нам знать цену - за сколько он купил вакцину должно интересовать только счетную палату и следователей ...
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17.05.2021 20:01 Ответить
На 7 мая в Одессе было 11 пунктов вакцинации. Нормальные люди звонили в поликлиники, узнавали телефоны, записывались и вакцинировались в течении одного - двух дней БЕСПЛАТНО. Мой сын узнал, провакцинировался, позвонил нам на следующий день. Мы с утра позвонили и нам сказали приходите - к 12 часам. Пришли, была очередь, но - 13 часам после получасового сидения после вакцинации ушли домой. После этого все знакомые начали вакцинироваться.
А нас в квартире газ, А у вас?
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17.05.2021 20:55 Ответить
да вакцинируйтесь !!! я не против !!! здоровье ваше...и деньги сэкономите - вам в дальнейшем они пригодятся лечить побочки от вакцины...
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17.05.2021 20:59 Ответить
Хоче урвати в останній раз. І побільше.
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17.05.2021 20:06 Ответить
Черный рынок покажет...
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17.05.2021 19:59 Ответить
єто с учетом куртки?
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17.05.2021 20:00 Ответить
З такою ціною ,лише на фуфайку вистачить!!!)))
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17.05.2021 20:16 Ответить
За 80 дней проведения кампании по вакцинации в Украине, было вакцинировано 1 миллион человек.
Т.е. для вакцинации 42 миллионов, потребуется что то около 9 лет...
В среднем, я бы сказал, что это просто полный п-ц.
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17.05.2021 20:02 Ответить
обозреватель пише, що Слуги народу зібрались на засідання фракції по міністрам. це там він це говорить?
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17.05.2021 20:02 Ответить
"Средняя температура по больнице":
Пфайзер = $ 3
Модерна = $ 3
Синофак = $ 2
Ковишилд = $ 20
--------------------------------------
(3+3+2+20)/4= 7 (!!!) "Алле-оп! и... КУРТОЧКА!"
Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3248 Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 2656 Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3248
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17.05.2021 20:10 Ответить
А куртка у Степанова стоит - 280 000 грн.
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17.05.2021 20:10 Ответить
ТА УЖЕ БОЛЕЕ 90 % НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕБОЛЕЛО ,,,,,,,,

ЕСЛИ БЫ ВИРУС БЫЛ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ,,,,, УКРАИНЫ УЖЕ НЕБЫЛО !!!!!!!!!!
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17.05.2021 20:28 Ответить
7баксов? А если без Богатыревской прокладки?
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17.05.2021 21:52 Ответить
Если нет позитивного результата теста - то не переболел. Если легко переболел - то можно ещё крепче переболеть. Что мой знакомый и сделал - второй раз заболел так как давно не болел.
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17.05.2021 22:49 Ответить
 
 