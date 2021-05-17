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Новости Политика Украины
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Грузия (1241) Зеленский (10418)

Зеленский обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани восстановление сотрудничества между странами. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани восстановление сотрудничества между странами. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поблагодарил Грузию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, добавив, что наше государство также всегда поддерживало суверенитет и территориальную целостность Грузии. "Очень рад восстановлению предметных, мощных отношений между нашими странами. Очень рады вас видеть ", - подчеркнул президент Украины.

Он проинформировал собеседника о текущей ситуацию с безопасностью на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.

Зеленский напомнил о личном приглашение Президенту Грузии Саломе Зурабишвили принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины в августе 2021 года.

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Зеленский обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани восстановление сотрудничества между странами 01

Собеседники обсудили пути активизации двустороннего политического диалога и деятельности украинского-грузинского Стратегического совета высокого уровня. Особое внимание  было уделено практическому взаимодействию Украины и Грузии в контексте дальнейшего углубления отношений с ЕС и НАТО.

Залкалиани поблагодарил Украину за поддержку территориальной целостности и европейских стремлений Грузии и также отметил, что две страны восстановили интенсивное двустороннее сотрудничество.

Также смотрите: Украина, Грузия и Молдова консолидируют усилия для успешной евроинтеграции, - Кулеба. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+10
Восстанавливают разрушенное.

Кто же это и когда умудрился разрушить отношения с Грузией ?
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17.05.2021 19:59
+10
Зеленский обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани восстановление сотрудничества между странами - Цензор.НЕТ 9764
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17.05.2021 20:09
+8
хорошо бы в знак примирения передать Грузии одного великого реформатора
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17.05.2021 20:03
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Восстанавливают разрушенное.

Кто же это и когда умудрился разрушить отношения с Грузией ?
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17.05.2021 19:59 Ответить
Как кто??? Конечно же Петро.
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17.05.2021 20:07 Ответить
Зеленский обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани восстановление сотрудничества между странами - Цензор.НЕТ 9764
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17.05.2021 20:09 Ответить
Отдаете им Саакашвили и все наладится. Зеленский обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани восстановление сотрудничества между странами - Цензор.НЕТ 5751

Тем более, что сливать "борцов" с коррупцией ЗЕлени не впервой. Найем не даст соврать.
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17.05.2021 20:02 Ответить
хорошо бы в знак примирения передать Грузии одного великого реформатора
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17.05.2021 20:03 Ответить
Он уже наверное и Грузии не нужен.
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17.05.2021 20:13 Ответить
Опять прочитало с бумажки ?
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17.05.2021 20:31 Ответить
Притчу знаешь, о том как армию Ксеркса задавили свои же боевые слоны из-за маленькой птички?Птичка невеличка Mimino - Chito Grito simgera https://youtu.be/_5fns2_wa3o Зеленський обговорив з головою МЗС Грузії Залкаліані відновлення співпраці між країнами - Цензор.НЕТ 5909
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17.05.2021 21:11 Ответить
Ни Украина ни Грузия на это не претендуют в отличие от вяликой гнилозубой рашки.
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17.05.2021 21:59 Ответить
Молодец Зеленский,работает во благо народа Краины в отличии от папередника. И понимает кому можно жать руку и обнимать!
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17.05.2021 21:10 Ответить
Кому? Що з цього приводу радить деркач? Зеленський обговорив з головою МЗС Грузії Залкаліані відновлення співпраці між країнами - Цензор.НЕТ 6495
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17.05.2021 21:24 Ответить
Сподіваюсь, що це сарказм, а не амнезія
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17.05.2021 21:55 Ответить
Нi,не амнезія, я ж з глузду не з'їхав і не голосував за Порошенка.
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17.05.2021 22:14 Ответить
"Дипломатический протокол" слышал такое выражение?
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18.05.2021 09:44 Ответить
ты ж чуть выше написал :

Тупин Вова

Молодец Зеленский,работает во благо народа Краины в отличии от папередника. И понимает кому можно жать руку и обнимать!
17.05.2021 21:10

Или в случае попередника у тебя уши закрыты на выражение "Дипломатический протокол" ?
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18.05.2021 10:51 Ответить
Ты разницу отличаешь международной встречи на высшем уровне,от лизания дупы Путину по телефону?
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18.05.2021 10:53 Ответить
а зачем Зеленский лижет ***** задницу по телефону ?

а всем говорил, что в глаза ему вглядывался
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18.05.2021 11:02 Ответить
Как ты мог голосовать за Порошенко, если в Горловке не бывает выборов ? )))
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18.05.2021 00:00 Ответить
Зелёные сначала обсирают отношения с ближайшими друзьями Украины, а потом клоун налаживает. С Молдовой не нужно налаживать после Чауса?
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18.05.2021 12:45 Ответить
 
 