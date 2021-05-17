Зеленский обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани восстановление сотрудничества между странами. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский поблагодарил Грузию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, добавив, что наше государство также всегда поддерживало суверенитет и территориальную целостность Грузии. "Очень рад восстановлению предметных, мощных отношений между нашими странами. Очень рады вас видеть ", - подчеркнул президент Украины.
Он проинформировал собеседника о текущей ситуацию с безопасностью на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.
Зеленский напомнил о личном приглашение Президенту Грузии Саломе Зурабишвили принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины в августе 2021 года.
Собеседники обсудили пути активизации двустороннего политического диалога и деятельности украинского-грузинского Стратегического совета высокого уровня. Особое внимание было уделено практическому взаимодействию Украины и Грузии в контексте дальнейшего углубления отношений с ЕС и НАТО.
Залкалиани поблагодарил Украину за поддержку территориальной целостности и европейских стремлений Грузии и также отметил, что две страны восстановили интенсивное двустороннее сотрудничество.
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Кто же это и когда умудрился разрушить отношения с Грузией ?
Тем более, что сливать "борцов" с коррупцией ЗЕлени не впервой. Найем не даст соврать.
Президент Владимиры Зеленский во время "нормандского саммита", который состоялся 9 декабря в Париже, пожал руку российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сказал президент в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1", отвечая на вопрос ведущей.
Тупин Вова
Молодец Зеленский,работает во благо народа Краины в отличии от папередника. И понимает кому можно жать руку и обнимать!
17.05.2021 21:10
Или в случае попередника у тебя уши закрыты на выражение "Дипломатический протокол" ?
а всем говорил, что в глаза ему вглядывался