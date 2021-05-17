РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
61545 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1237 21
членство в НАТО (544) Эстония (372) членство в ЕС (148) Каллас Кая (17)

Лучший ответ на агрессию РФ - успех в реформах, это приблизит вас к ЕС и НАТО, - премьер Эстонии Каллас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лучший ответ на агрессию РФ - успех в реформах, это приблизит вас к ЕС и НАТО, - премьер Эстонии Каллас

Эстония сделает все от нее зависящее, чтобы удостовериться, что двери НАТО остаются открытыми для Украины.

Обэтом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Лучший ответ на агрессию - это всегда достижение успеха в реформах, это приблизит вас к ЕС и НАТО. Эстония поддерживает территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины. Наша поддержка всегда была и всегда будет громкой и четкой. Мы также сделаем все от нас зависящее, чтобы удостовериться, что двери НАТО остаются открытыми, а в ЕС мы будем работать над соответствующим ответом на провокационные действия России", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что реформы сделают жизнь лучше для всех в Украине, поскольку они создадут новые возможности для обучения, открытия новых предприятий и для развития гражданского общества.

"Мы знаем, что Украина хочет большей интеграции с ЕС, мы можем поддержать вас в этом. Чем лучше вы в реформах, тем больше у нас есть чего предложить. Это хорошо, что украинское правительство создало благоприятный деловой климат и политику, поскольку это приоритет. Вам надо добиться успеха в борьбе с коррупцией, потому что коррупция лишает демократии. Вам надо преуспеть в судебной реформе. Только когда суды выносят справедливые приговоры, инвесторы будут уверенны, что они могут инвестировать в вашу страну. Это самая лучшая поддержка, которая поможет перестроить страну", - указала Каллас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": События в Украине должны оставаться в центре внимания всего мира, - президент Эстонии Кальюлайд

Глава правительства Эстонии отметила успех Украины в электронном управлении.

Кроме того, премьер-министр заверила, что Эстония никогда не признает незаконной оккупации Крыма.

"Мы работаем вместе с ЕС над тем, чтобы обеспечить, что Крым будет частью свободного мира снова. Несмотря на российскую агрессию, вы отстояли свою позицию и набрались терпения, так что сохраняйте позитивный дух", - подчеркнула Каллас.

Также читайте: "Эстония тверда, как скала, в поддержке суверенитета Украины", - премьер Каллас

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+6
Лучший ответ на агрессию РФ - успех в реформах, это приблизит вас к ЕС и НАТО, - премьер Эстонии Каллас - Цензор.НЕТ 3326Ха. та у Нас в Украине во власти одни диверсанты кацапов и они делают как раз все наоборот !
показать весь комментарий
17.05.2021 20:20
+4
Це очевидно, коли країною правлять патріоти, а не вороги.
Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец

"Сегодня Украина в очередной раз закупила 100 МВт-часов электроэнергии из России. Это покупка, которая заставила снижать мощности украинских производителей электроэнергии. Что делает независимый регулятор НКРЭКУ? Молча наблюдает и выписывает себе премии"
показать весь комментарий
17.05.2021 20:33
+2
Зелена пліснява ,наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
показать весь комментарий
17.05.2021 20:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лучший ответ на агрессию РФ - успех в реформах, это приблизит вас к ЕС и НАТО, - премьер Эстонии Каллас - Цензор.НЕТ 3326Ха. та у Нас в Украине во власти одни диверсанты кацапов и они делают как раз все наоборот !
показать весь комментарий
17.05.2021 20:20 Ответить
Сама дієва санкція проти Росіі,це вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля!!!)))
показать весь комментарий
17.05.2021 21:00 Ответить
да, но не с этой властью..
показать весь комментарий
17.05.2021 21:14 Ответить
Только не с этим правительством и олигархами !!!!!!!1

А ТАК ДЕЛЬНО !!!!!
показать весь комментарий
17.05.2021 20:25 Ответить
Цікаво,і хто це обрав цю потворну зелену плісняву,хто делегував ім суверенні права на владу ???)))
показать весь комментарий
17.05.2021 20:54 Ответить
если для серьезного ответа россии нужны серьезние реформы то это значит что никакого ответа не будет, так как реформ никаких нет. все на словах и на бумаге
показать весь комментарий
17.05.2021 20:29 Ответить
Тому що зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-яка іх діяльність ,це лише імітація державної діяльності !!))
показать весь комментарий
17.05.2021 20:56 Ответить
Це очевидно, коли країною правлять патріоти, а не вороги.
Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец

"Сегодня Украина в очередной раз закупила 100 МВт-часов электроэнергии из России. Это покупка, которая заставила снижать мощности украинских производителей электроэнергии. Что делает независимый регулятор НКРЭКУ? Молча наблюдает и выписывает себе премии"
показать весь комментарий
17.05.2021 20:33 Ответить
Зелена пліснява ,наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
показать весь комментарий
17.05.2021 20:58 Ответить
Найкраща відповідь на агресію РФ - успіх у реформах, це наблизить вас до ЄС і НАТО, - прем'єр Естонії Каллас - Цензор.НЕТ 8929 ,,,, Вибачте шановна пані прем'єр , ви розумієте КОМУ ви про це кажете?? Найкраща відповідь на агресію РФ - успіх у реформах, це наблизить вас до ЄС і НАТО, - прем'єр Естонії Каллас - Цензор.НЕТ 7600 .
показать весь комментарий
17.05.2021 20:36 Ответить
глядя на презедента и шмігаля понимеш шо успех реформ близок как никогда.
показать весь комментарий
17.05.2021 20:43 Ответить
Зеленский, вместе с окружающей его шоблой, и реформы - вещи несовместимые. Шабаша олигархов и предателей Украины продолжается и набирает силу.
показать весь комментарий
17.05.2021 20:45 Ответить
Це вона про що? Запитали наші вори казнокради чинуші.
показать весь комментарий
17.05.2021 21:00 Ответить
Найкраща відповідь на агресію РФ - успіх у реформах, це наблизить вас до ЄС і НАТО, - прем'єр Естонії Каллас - Цензор.НЕТ 5445
показать весь комментарий
17.05.2021 22:32 Ответить
О такі слова прим'єра Естонії сильно демотивують. Для того у нас не достатньо естонців Як раз чіткі мінімально необхідні вимоги від ЄС і НАТО допомогли б давити на владу, а просто заклик позбудьтесь усіх проблем, то для того треба ще років 100 еволюції. Як раз вступивши в ЄС та НАТО реформи б прискорились, а так....
показать весь комментарий
17.05.2021 23:42 Ответить
золотые слова, но с нашим быдлом только в стоило)))
показать весь комментарий
18.05.2021 06:37 Ответить
Это полный звездец! "Чтобы Коля тебя не бил - покажи ему какой ты воспитанный мальчик. Ему станет стыдно и он перестанет тебя обижать". Одни ходили с цветами, а теперь их будут расстреливать с танков (Белокакашенко)
показать весь комментарий
18.05.2021 07:55 Ответить
 
 