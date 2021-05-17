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Медведчук не стал оспаривать решение суда по книге "Дело Василия Стуса", - Кипиани

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Медведчук не стал оспаривать решение суда по книге "Дело Василия Стуса", - Кипиани

Кум Путина, нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук не стал подавать кассационную жалобу на решение апелляционного суда по книге "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщил в Facebook автор книги журналист Вахтанг Кипиани, передает Цензор.НЕТ.

"Есть хорошая новость. Есть документальное доказательство, что некто Медведчук не подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда по книге "Дело Василия Стуса". Итак, точка именем Украины поставлена. Лояльный КГБ экс-адвокат не получил желаемое - нет запрета книги "любым способом на любой территории", никаких изъятий из моих текстов, ни попытки получить фактическое вето на упоминание своего имени в контексте расправ над украинскими поэтами Стусом и Литвином", - написал Кипиани.

Он поблагодарил адвоката Вячеслава Якубенко, "который нашел все нужные аргументы для суда", Евгения Захарова и Харьковскую правозащитную группу за поддержку его представителя в суде, а также издательство Vivat, "которое не только издает замечательные книги, но и имеет бойцовские способности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Медведчука взыщут почти 140 тыс. грн в пользу издательства, книгу о Стусе которого он пытался запретить

В то же время Кипиани заметил, что впереди еще решение суда, касающееся размера расходов на юридическую помощь. А также сообщил, что Медведчук не хочет компенсировать оплату работы защитников издательства.

Медведчук не стал оспаривать решение суда по книге Дело Василия Стуса, - Кипиани 01

Напомним, в сентябре 2019 года Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сын Стуса занял позицию "за Медведчука". Он сложный человек, и это его выбор, - Кипиани о суде по запрету книги о Стусе по иску Медведчука. ВИДЕО

19 марта суд отменил запрет книги о Стусе.

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Топ комментарии
+13
Скабеева скоро сотрет зубы до корней из-за новостей про Медведчука.
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17.05.2021 20:36
+10
***
То все не так! Бо ти не ти,
I не живий. А тільки згадка
минулих літ. Через мости
віків блага маленька кладка.
І небо корчиться в тобі
своїм надсадним загасанням,
яке ти тільки звеш стражданням.
Як ці роки, в зневазі і в ганьбі..
То так судилося? О, ні...

Василь СТУС
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17.05.2021 20:55
+9
Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги "Справа Василя Стуса", - Кіпіані - Цензор.НЕТ 5674
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17.05.2021 20:49
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Скабеева скоро сотрет зубы до корней из-за новостей про Медведчука.
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17.05.2021 20:36 Ответить
Языком весь микрофон вылежит Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги "Справа Василя Стуса", - Кіпіані - Цензор.НЕТ 5777
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17.05.2021 20:48 Ответить
зараз це така мєлочь!
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17.05.2021 20:39 Ответить
Это, конечно, верно сказано. Но плюс в том что Мертвечук наконец-то начал понимать что тупин не всесилен, а он не великий кум пуйла. А обделавшихся соратников (включая кумовьев) он просто убирает. Как у Булгакова сам попросится в бронированную камеру.
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17.05.2021 20:49 Ответить
не у всесиллі справа, а як у шкільних вчилок: не випускати компромат, щоб не дай боже хтось того компромату не послухав. ніхто не знає - живуть спокійно і гадять у голови далі. а у мертвечука вийшло, що він ще більше реклами зробив і зупинити розголос вже ніяк не є можливим.
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17.05.2021 21:09 Ответить
КГбешники бывшими не бывают. Или Вы, как зеля, видите мир в глазике тупина?
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17.05.2021 21:12 Ответить
шопопало мелеш. ти щось можеш із голови, чи лише популярні меми завчив і ще не навчився їх приміняти і тичеш в усі дірки?
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17.05.2021 21:15 Ответить
Вот у Вас сейчас что-то непонятное получилось, попробуйте еще раз сформулировать.
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17.05.2021 21:18 Ответить
усе у мене понятно, ти не вчився в пострадянській школі і не знаєш, як вчилки захищаються від проколів, замість їх визнати і виправитися?
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17.05.2021 21:20 Ответить
Ну вот причем тут постсовецкая школа? Вы тему над комментариями читали? Или чтоб пожаловаться на свою классную руководительницу? Мертвечук вроде не был преподавателем.
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17.05.2021 21:24 Ответить
при тому, що норми ідуть саме звідти, зі школи. ти хочеш сказати, шо у будучі у школі, діти не бачать поведінки вчителів і не беруть то як норму?
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17.05.2021 21:31 Ответить
Вы тему над комментариями читали?
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17.05.2021 21:35 Ответить
ястесно. но ти тугий узькомомний видно.
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17.05.2021 21:36 Ответить
Наприклад, у ваших узкіх учілок, що з гонором королеви викладають узкій язьік у НІмеччині, все ще трактування казки "Жабка-путешественница" на рівні совка, у їхніх курячих педкоронованих головах нічого не змінилось від життя закордоном, вони лише як і при совку, можуть відкрити книжку і папужками переказати дітям те, що ще розказували їхнім батькам, не то шо їм. немає прикладів іншої повдінки, а самі ніяк не допетрають, бо совковий курник, хоч і з німецькими дипломами.
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17.05.2021 21:42 Ответить
а так, як ти по-ходу теж із того курятника, то ніколи не побачиш різницю і не зробиш їм зауваження апгрейд зробити. будеш їм либиться і вилизувать нижню півкулю і полірувати їхній дипломний кокошник.
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17.05.2021 21:45 Ответить
якщо у вчилки каша у голові, то 70% вона її передасть. або не дасть нічого для життя, і діти будуть діяти на свій розсуд і коли прийдуть уже в школу у якості батьків, то вчилка почне вапєть про неповагу і почне пресувати дитину, аби тільки заткнуть батьків. Так само діяв Мертвечук - заткнуть, наказать, не розпорошити на усю іванівську.
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17.05.2021 21:35 Ответить
Медведчук не стал оспаривать решение суда по книге "Дело Василия Стуса"

А ну-ка напишите тупин-йхло, товарищ рашотроль. Я знаю, что Вам за каждый коомент платят, а ВПН не проблема поменять.
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17.05.2021 21:44 Ответить
класіка жанру: узькомовне чучело, яке само не пише українською, звинувачує україномовного у слугуванні *****, як раз тоді, коли не подобається про узкомозглих написане.
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17.05.2021 21:47 Ответить
ти такий прєдсказуємьій, як узкие русские училки!
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17.05.2021 21:48 Ответить
ще раз для тебе, якому русский сделал мозг узким: який сенс оспарювати вирок, коли книжка розійшлася подвійним накладом, і на нього вже справа за держзраду зробила ще більше, ніж книжка? рахунки закриті, як платити адвокатам? зараз головне діло - держзрада.
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17.05.2021 21:51 Ответить
шопопало мелеш. ти щось можеш із голови, чи лише популярні меми завчив і ще не навчився їх приміняти і тичеш в усі дірки?

С этого началось, твоего, извините, выхлопа мозга.
Еще раз тупин йухло, напиши рашотроль. Или Бортникова боишься?
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17.05.2021 21:55 Ответить
а чого ти свій висєр не закопипастив? саме він не відповідає темі.
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17.05.2021 21:57 Ответить
Еще раз тупин йухло, напиши рашотроль. Или Бортникова боишься? Пробуй это на самои деле не страшно.
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17.05.2021 22:13 Ответить
бот папужний, тобі повилазило? свою жінку вчи команди псячі виконувать.
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17.05.2021 22:17 Ответить
Тупинское боточмо. Ты прыщавое и недолугое. Та у тебя и девушки нет.
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17.05.2021 22:28 Ответить
Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги "Справа Василя Стуса", - Кіпіані - Цензор.НЕТ 2369ти писало? чи як завжди, такі як ти, целкой-нєвідімкой прикидатись почнеш?:
Сергей Гусаченко a2dcbe9d

КГбешники бывшими не бывают. Или Вы, как зеля, видите мир в глазике тупина?
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17.05.2021 21:59 Ответить
полностью подтверждаю, а что не так?
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17.05.2021 22:10 Ответить
ніяк не стикується із моїм стартовим коментом і твоєю відповіддю на нього. тобі треба було шось ляпнуть іти ляпнув.
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17.05.2021 22:14 Ответить
что, никак забанить не получается? это потому что вы, рашотроли, слишком распознаваемы. Не слюнявь клавиатуру. Будь мужиком. Напиши тупин йхло!
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17.05.2021 22:18 Ответить
Не час зараз Мертвечуку з книгарями розборки чинити !!!))
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17.05.2021 20:42 Ответить
щас у него пердак по другому поводу подгорает, но по любому это плюс!
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17.05.2021 20:43 Ответить
Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги "Справа Василя Стуса", - Кіпіані - Цензор.НЕТ 5674
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17.05.2021 20:49 Ответить
***
Невже ти народився, чоловіче,
щоб зазирати в келію мою?
Невже твоє життя тебе не кличе?
Чи ти спізнав життєву путь свою
на цій безрадісній сумній роботі,
де все людською мукою взялось?
Ти все стоїш... В моїй тяжкій скорботі,
твоїм нещастям серце пойнялось
моє недужне. Ти ж - за мене вдвоє
нещасніший. Я - сам. А ти - лиш тінь.
Я є добро, а ти - труха і тлінь,
а спільне в нас - що в'язні ми обоє
дверей обабоки. Ти - там, я - тут.
Нас порізнили мури, як статут.

Василь СТУС (своєму наглядачу у в"язниці)
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17.05.2021 21:05 Ответить
***
То все не так! Бо ти не ти,
I не живий. А тільки згадка
минулих літ. Через мости
віків блага маленька кладка.
І небо корчиться в тобі
своїм надсадним загасанням,
яке ти тільки звеш стражданням.
Як ці роки, в зневазі і в ганьбі..
То так судилося? О, ні...

Василь СТУС
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17.05.2021 20:55 Ответить
А що Мусійчук скаже? На хліб не намажеш?
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17.05.2021 20:58 Ответить
Тут дехто на ЦН стогне, що їм олія непосильно дорога... Півроку тому стогнали за дорогі помідори... Перед тим ще щось їм задороге було... Хто б це міг бути? Невже Мусійчук?
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17.05.2021 21:52 Ответить
Справу проти медведчука символычно вдкрили того ж числа , що й справу проти книги проти Стуса ) Здаэться мены що йому щось прижали [wronger]
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17.05.2021 21:03 Ответить
Чорний юрист розуміє, справа безпреспективна длья нього, особливо саме зараз.
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17.05.2021 21:06 Ответить
Сейчас гебнявому стукачу Мертвечуку не до апелляций по поводу книги Кипиани о Стусе и это здорово! Одно печалит, а с другой стороны радует, что нынешняя зеленая шобла имитаторов вдруг с перепугу "озаботилась" кумом ху@ла только лишь после "теплого" общения ЗЕ клоуна с гос-секретарем США Блинкеном ... до сих пор остается загадкой: какие же аргументы нашел гос-секретарь в разговоре, чтобы отвлечь членограя от его навязчивой идеи заглянуть куда-нибудь путину?? Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги "Справа Василя Стуса", - Кіпіані - Цензор.НЕТ 6416
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17.05.2021 21:53 Ответить
"Він подякував адвоката" - неукраїнські неуки в редакції.
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17.05.2021 22:48 Ответить
мертвячуку сейчас не до книги.
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17.05.2021 22:54 Ответить
Вітаю пана Кіпіані з успішним завершенням (надіюсь) цього протистояння. Дурнуватий нехристь і комуняка мертвечук не розуміє одного: треба було б ще в девяності покаяться: да било дєло, комунякі маглі партбілєта лішить і в катузку посадіть вмєстє со Стусом. Ну іспугался я і мнє очєнь горько. Народ у нас довірливий і немстивий. Тим більше що про Стуса тоді ще менше чули, ніж зараз.
Додам не по темі: кравчук, кучма, марчук-кгб та багато інших, що їх ще ніхто не описав у книжках - яскраві представники тодішнього злочинного режиму і якоюсь мірою теж несуть відповідальність за трагічну долю поета.
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17.05.2021 23:09 Ответить
Маска снята--за ней гбовский агент!!! В 90гг -не обнародовали списки агентуры гб!! Вот и выгребаем 30 лет и впереди еще лет 20 !!
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18.05.2021 08:41 Ответить
 
 