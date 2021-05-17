Медведчук не стал оспаривать решение суда по книге "Дело Василия Стуса", - Кипиани
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Кум Путина, нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук не стал подавать кассационную жалобу на решение апелляционного суда по книге "Дело Василия Стуса".
Об этом сообщил в Facebook автор книги журналист Вахтанг Кипиани, передает Цензор.НЕТ.
"Есть хорошая новость. Есть документальное доказательство, что некто Медведчук не подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда по книге "Дело Василия Стуса". Итак, точка именем Украины поставлена. Лояльный КГБ экс-адвокат не получил желаемое - нет запрета книги "любым способом на любой территории", никаких изъятий из моих текстов, ни попытки получить фактическое вето на упоминание своего имени в контексте расправ над украинскими поэтами Стусом и Литвином", - написал Кипиани.
Он поблагодарил адвоката Вячеслава Якубенко, "который нашел все нужные аргументы для суда", Евгения Захарова и Харьковскую правозащитную группу за поддержку его представителя в суде, а также издательство Vivat, "которое не только издает замечательные книги, но и имеет бойцовские способности".
В то же время Кипиани заметил, что впереди еще решение суда, касающееся размера расходов на юридическую помощь. А также сообщил, что Медведчук не хочет компенсировать оплату работы защитников издательства.
Напомним, в сентябре 2019 года Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.
19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.
После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".
19 марта суд отменил запрет книги о Стусе.
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А ну-ка напишите тупин-йхло, товарищ рашотроль. Я знаю, что Вам за каждый коомент платят, а ВПН не проблема поменять.
С этого началось, твоего, извините, выхлопа мозга.
Еще раз тупин йухло, напиши рашотроль. Или Бортникова боишься?
Сергей Гусаченко a2dcbe9d
КГбешники бывшими не бывают. Или Вы, как зеля, видите мир в глазике тупина?
Невже ти народився, чоловіче,
щоб зазирати в келію мою?
Невже твоє життя тебе не кличе?
Чи ти спізнав життєву путь свою
на цій безрадісній сумній роботі,
де все людською мукою взялось?
Ти все стоїш... В моїй тяжкій скорботі,
твоїм нещастям серце пойнялось
моє недужне. Ти ж - за мене вдвоє
нещасніший. Я - сам. А ти - лиш тінь.
Я є добро, а ти - труха і тлінь,
а спільне в нас - що в'язні ми обоє
дверей обабоки. Ти - там, я - тут.
Нас порізнили мури, як статут.
Василь СТУС (своєму наглядачу у в"язниці)
То все не так! Бо ти не ти,
I не живий. А тільки згадка
минулих літ. Через мости
віків блага маленька кладка.
І небо корчиться в тобі
своїм надсадним загасанням,
яке ти тільки звеш стражданням.
Як ці роки, в зневазі і в ганьбі..
То так судилося? О, ні...
Василь СТУС
Додам не по темі: кравчук, кучма, марчук-кгб та багато інших, що їх ще ніхто не описав у книжках - яскраві представники тодішнього злочинного режиму і якоюсь мірою теж несуть відповідальність за трагічну долю поета.