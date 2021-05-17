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Новости Политика Украины
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Министерство культуры и информационной политики (350) СБУ (7835) черный список (65)

Минкультуры внесло трех российских актеров, режиссера, оператора и композитора в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минкультуры внесло трех российских актеров, режиссера, оператора и композитора в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло трех российских актеров, режиссера, оператора и композитора в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли российские актеры Александр Зачиняев, Валерий Карпов, Иван Соловьев, актриса и режиссер Вера Соколова, оператор Леонид Рудкевич и композитор Евгений Ширяев.

Все перечисленные лица принимали участие в создании российского фильма "Пункт пропуска. Офицерская история" (2021 год), который повествует о двух военнослужащих-крымчанах, которые попадают в плен Службы безопасности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участники "Хора Турецкого" и актеры из пропагандистского фильма "Крым" внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 187 человек.

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Топ комментарии
+13
Сизифов труд эти списки. Проще опубликовать списки россиян, которые не несут угрозы Украине. А таких на Расеи единицы
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17.05.2021 21:16
+8
состоящие на службе рос пропаганды
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17.05.2021 21:10
+4
Мінкультури внесло трьох російських акторів, режисера, оператора і композитора в перелік загрозливих нацбезпеці осіб - Цензор.НЕТ 1027
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17.05.2021 21:59
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хто такие вобще?
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17.05.2021 21:07 Ответить
состоящие на службе рос пропаганды
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17.05.2021 21:10 Ответить
...ніхто і звать ніяк
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17.05.2021 22:18 Ответить
Сизифов труд эти списки. Проще опубликовать списки россиян, которые не несут угрозы Украине. А таких на Расеи единицы
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17.05.2021 21:16 Ответить
щоб їх прикрили?
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17.05.2021 21:17 Ответить
а их и так кошмарят. Или ломают или сажают.
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17.05.2021 21:20 Ответить
ну штазі методи скрізь такі, навіть у Німеччині.
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17.05.2021 21:22 Ответить
теж було б непогано. московитський ліберал закінчується там, де починається українське питання
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17.05.2021 21:49 Ответить
готовим льод, зараз почне підгорать на мокшанських болотах.
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17.05.2021 21:16 Ответить
А сваты чи папики заборонили?
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17.05.2021 21:23 Ответить
Эммануил Виторган, Михаил Полицеймако уже в списке?
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17.05.2021 21:30 Ответить
вот мне тоже интересно?
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17.05.2021 21:35 Ответить
Басту когда внесут?!
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17.05.2021 21:48 Ответить
В банановой республике до одного места эти списки. У нас же ФСБ, ну то есть СБУ работает. Баста настолько рьяный пропагандист Путина, что даже ватный БэдКомедиан офигевает. И тем не менее, милости просим.
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17.05.2021 21:49 Ответить
Мінкультури внесло трьох російських акторів, режисера, оператора і композитора в перелік загрозливих нацбезпеці осіб - Цензор.НЕТ 1027
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17.05.2021 21:59 Ответить
не думал про Виторгана за такое.....
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17.05.2021 22:05 Ответить
Актеры вологодского оперного театра?
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17.05.2021 22:07 Ответить
актёришки несут Украине опасность? это уже себя не уважать.
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18.05.2021 05:34 Ответить
 
 