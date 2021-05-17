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Кандидатуры Ляшко, Любченко и Кубракова в Кабмин утверждены на заседании "СН", - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кандидатуры Ляшко, Любченко и Кубракова в Кабмин утверждены на заседании "СН", - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения, Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, Алексея Любченко - на должность министра экономики - первого вице-премьер-министра.

Об этом сообщил журналистам председатель фракции СН Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Фракция была посвящена, прежде всего, кадровым вопросам... Вопросы были о смене трёх министров: на должность министра инфраструктуры вместо господина Криклия была поддержана кандидатура господина Кубракова, вместо министра экономики господина Петрашко - кандидатура господина Любченко. Уточнение: господин Любченко предлагается на должность министра экономики - первого вице-премьера... И вместо господина Степанова - господин Ляшко", - сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции в понедельник.

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Вместе с тем глава фракции СН уточнил, что назначение министров состоится, скорее всего, в четверг.

"Есть процедурный вопрос. Если завтра у нас внеочередное заседание, где мы увольняем троих министров. И относительно господина Степанова, поскольку он добровольно не уходит с должности, там несколько иная процедура: сначала увольнение, потом представление от фракции, затем - представление на председателя Верховной Рады, а потом голосование. Где-то в четверг мы ожидаем, что состоится назначения всех троих министров", - объяснил Арахамия.

Он также проинформировал, что внеочередное заседание ВР во вторник начнется, ориентировочно, после 15:00.

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Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуры Кубракова, Любченко и Ляшко на должности министров, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9886
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17.05.2021 21:09 Ответить
Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуры Кубракова, Любченко и Ляшко на должности министров, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8798
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17.05.2021 21:09 Ответить
Перестановка кроватей это украинская народная ...то бишь антинародная забава Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуры Кубракова, Любченко и Ляшко на должности министров, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5422систему то менять сложней чем пару рыл у корыта ,да и зачем её менять раз того корыта хватает на все те рыла ... Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуры Кубракова, Любченко и Ляшко на должности министров, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1095
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17.05.2021 21:13 Ответить
ну якого біса в українських новинних статтях є ГАСПАНДИНИ??? коли вони лише за порєбріком хоч українською, хоч узькою.
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17.05.2021 21:13 Ответить
Фракція "Слуга народу" затвердила кандидатури Кубракова, Любченка і Ляшка на посади міністрів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2723
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17.05.2021 21:15 Ответить
В Днепре , руководство мусоров , побили своего подичненного , что бы он не поехал в Киев добиыватся встречи з презиком , @pravdorubdnepra на ютубе , СРОЧНО РЕПОСТ!
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17.05.2021 21:17 Ответить
макаку еще не повесили?
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17.05.2021 22:51 Ответить
Слуга цыганского народа.*******.
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17.05.2021 23:04 Ответить
 
 