Данилов: ОПЗЖ находится в оппозиции не к власти, а к самому существованию украинского государства
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Оппозиционная платформа - За жизнь" шантажирует Украину и мир угрозой развязывания в Европе масштабной войны путем активизации военных действий на востоке Украины.
Об этом пишет в Фейсбуке секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ. Таким образом он прокомментировал последнее заявление ОПЗЖ.
"Сегодня Украина находится в ситуации российской военной агрессии, которая сопровождается оккупацией Крыма и отдельных районов Востока. Однако в эти сложные времена внутри страны у нас оппозиция не к власти, а оппозиция к государству, к самому факту его существования", - считает Данилов.
Он называет ОПЗЖ "филиалом "Единой России" и утверждает, что партия шантажирует Украину и мир угрозой развязывания войны в Европе. "Нагло угрожает нам на нашей земле, прозрачно намекая на российские войска, которые они рассматривают как свой актив давления на украинскую власть и мировое сообщество", - написал Данилов.
Секретарь СНБО также напомнил, что именно входящие в состав ОПЗЖ политики несколько десятилетий выстраивали кланово-олигархическое государство с коррупционной судебной системой, с законами, выписанными под "схемы" и "откаты" и с вертикалью государственного управления, настроенной на "распил" бюджетных средств.
"Они говорят о правилах, которые они формировали под себя, под свои "черные схемы", они призывают к правосудию в судах, которые они коррумпировали. Для них справедливый суд - это суд над Василием Стусом 1980 года", - считает Данилов.
Ранее "Оппозиционная платформа - За жизнь" обнародовала заявление, в котором обвинила власти Украины в "массовой политической травле инакомыслия" и назвала одним из возможных последствий "эскалацию конфликта на Донбассе, который потенциально способен перерасти в большую войну в Европе".
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гринпоц- такая же дрянь как и его друзяки региАналы, и схемы он ломает только чтобы убрать всех оттуда- и зайти туда со своей шоблой самому! И суды у него ровно такие же как и у рыгов- точно все как со Стусом! Если нет к чему прицепиться- придумает-нарисуем, всех кого надо посодим, кого надо- отпустим! И так всем пунктам далее по тексту. зажописты- это те же уродливые суки, только в профиль!
Мнения 17-май, 04:219 2 313 0
Российский политолог Станислав Белковский считает, что уголовное дело против лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука может отрицательно сказаться на заработках студии «Квартал 95», в которой раньше работал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает российская радиостанция «Эхо Москвы».
Белковский утверждает, что нового витка российско-украинской войны из-за уголовного дела Медведчука не будет и Путин не будет вводить из-за этого войска.
В то же время политолог считает, что будущие российские экономические санкции могут затронуть интересы некоторых украинских олигархов. Также может пострадать и студия «Квартал 95», важнейшим рынком сбыта для медиапродуктов которой является Россия.
По мнению Белковского, в России могут, например, запретить показывать сериал «Квартала 95» под названием «Папик», который делали по заказу канала «1+1».
Политолог сказал, что вопросы об этом уже задавали жене Владимира Зеленского Елене и она сказала, что ничего не знает про продажу сериала в Россию. Зеленская заявила, что «Квартал 95» только продает сериал фирме из Швеции, а уже эта фирма почему-то поставляет продукт в Россию.
Кроме того, Белковский отметил, что у некоторых людей из окружения президента Зеленского могут возникнуть проблемы с недвижимостью, которой они по-прежнему владеют во временно оккупированном Россией Крыму.
По его словам, некоторые люди, близкие к Зеленскому, имеют активную недвижимость в Крыму, за которую регулярно платятся коммунальные платежи. Таким образом президент Путин, который сегодня фактически контролирует полуостров, может создать для этих людей существенные трудности.
Факт в тому що одне що інше можна робити коли є інші ринки і ринок рф не більше чим вторичка.
То же самое говорил Белковский перед захватом Крыма в 2014 , что скоро все успокоятся и всё будет нормуль.
...
Тогда общего языка мы не нашли.
Показался таким чиновником, морда кирпичом, унтер пришибеев ))))
Но сейчас понял, насколько ошибался в этом человеке.
Респектище и уважуха.
А казалось бы? Мэр Луганска, губернатор Луганской области.
И фамилия русская.
А вот так вот.
Наша людина!
Давно пора.
их предки выполняли на местах, в районах и областях, преступные приказы по организации Голодомора, по проведению массового террора против украинских крестьян и национальной украинской интеллигенции.
Так что и за Петю, и за Кличка ЗЕ руки оторвут по самую жопу.
Министр юстиции чей?
СМИ назвали стоимость каждого запуска ракеты израильской системы ПВО "Железный купол"
Запуск каждой ракеты израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол", которая используется в борьбе с запущенными из палестинского сектора Газа ракетами, составляет, по разным оценкам, от $50 тыс. до $80 тыс. Об этом 15 мая сообщил The Jerusalem Post.
Издание подчеркнуло, что за несколько дней "Железный купол" выпустил "тысячи ракет".
Расходы Израиля на оборону составляют в 2021 году 5,6% от ВВП страны, отмечала в апреле "Русская служба ВВС". По этому показателю Израиль находится на третьем месте в мире после Саудовской Аравии (8,4%) и Кувейта (6,5%).
Контекст:
Система ПВО "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой установке.
Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км.
На сегодняшний день в Израиле действует 10 батарей. "Чтобы обеспечить защиту всей территории Израиля, по оценке экспертов, необходимо 13 таких установок"
Чтобы потом Медведчука обменять на наших пленных.
мне трудно что либо добавить к словам Виталия...,все четко логично и гениально...
Браво Виталий,100 000 подписчиков за месяц в Ютьюбе,это Супер
Назови кто там был в регионах, кроме шуфрича..
У меня склероз.
Все дуже просто. Ніякої ефективної боротьби з зовнішнім агресором, з внутрішніми вошами (олігархами, корупціонерами і т. ін.) не вібудеться, поки в сесійній залі ведеться боротьба не з владою і опозицією, а з Україною у вигляті її найлютішого ворога - паРаші. Досить вже брехати один одному. Потрібно всі речі називати своїми іменами.
Головне ім"я проблеми України - ВІЙНА з Кремлем, з Московією. З цього і потрібно починати все подальше планування. Дістали вже ці подвійні стандарти. Дістала брехня одних і других.
Війна! Іде війна не життя, а на смерть. І хто цього не розуміє, той чи є сліпий, чи є просто мертвим.
я би так казав : Данілову варто самої високої посади , моя пошана ,тобі чоловіче !!!