Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия
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Верховная Рада 20 мая планирует провести внеочередное заседание для рассмотрения вопросов по поводу получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда
Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В четверг по инициативе президента у нас будет ещё одна внеочередная сессия (заседание - ред). В нее войдут 10 законов - так называемые "макрофин" и "МВФ", - сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции в понедельник.
При этом он уточнил, что планируется "в первом чтении все пройти, половину - во втором, и все, что мы оставим на потом, будет на первой неделе июня".
Также глава фракции СН добавил, что в пятницу, 21 мая, Рада сможет рассмотреть новую редакцию законопроекта о проведении в соответствие с Конституцией Украины закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины.
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Так в МВФ не дураки сидят. Им не бумажка нужна, а реальные действия и результаты.
Адам Смит@_Smithchenko 3 ч
В ноябре'20 - феврале'21 так (через 5-летние кредиты банкам) было эмитировано ₴45 млрд. Но потом печатный станок остановился. В мае зашло только ₴1,7 млрд. Уверен, в Кабмине сейчас нервничают, поскольку наполнение бюджета - главная задача Премьера, а за невыполнение - снимают!
К тому же, в апреле НБУ не додал бюджету 9 млрд, "законной" эмиссии, пойдя на принцип. В сочетании с фактической остановкой рефинансирования это выглядит почти как саботаж! Как будто Шевченко идет на обострение со Шмыгалем...
(Кресло под Шмыгалем шатается уже давно, но он почти вытянул безнадежный бюджет-2020, и ему, видимо, решили дать еще один шанс. Но нынешняя отставка сразу трех портфелей из 17 - это знаково. Возможно, Шевченко вписался в чью-то игру или сам на что-то надеется...)
Как бы там ни было, при данных раскладах без массированной эмиссионной помощи НБУ (= цены , курс) бюджет окажется в глубокой жопе и к сентябрю не сможет даже платить з/п и пенсии. Спасти может только МВФ, но он морозится. А для интриг и подсиживания время выбрано неудачное!
Кстати, еще один способ спасти бюджет - дальнейшее ослабление курса. Но и тут НБУ ушел в отказ, не покупая валюту уже 8 недель на спокойном рынке (такого ранее не случалось!). Может быть, это стратегия "держим курс" (нафига, если выборы нескоро?), а может тоже элемент саботажа.
Разочарование года блин... Клоун остался клоуном, а не превратился в Рейгана.
Тур видатного радянського музиканта Макаревича по "захолустью" все ще триває. Спочатку він здивувався тому, що "захолустна" України виглядає як Європа. Штош, людині, що більшу частину своєї творчої діяльності провела в гастролях по російським містам, дійсно важко пережити такий культурний шок, пише журналіст Антон Павлушко, інформує UAINFO.org.
Купа народу заступились за Макаревича і почали тлумачити його слова, а ось метр видав свої філософські роздуми про борщ, який за його словами не український, а "общій".
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Зацитуємо: - Я думаю, що борщ - це дуже старовинна страва. Його роблять і в Сибіру, і в Краснодарському краю, і в Україні, і в Білорусі. Він всюди трохи різний та чимось відрізняється. Хтось його робить зі свинини, хтось із баранини, білих грибів або вегетаріанський, - сказав Андрій.
Цікаво, Білорусь чи Україна - це колишнє ВКЛ. Краснодарський край - це етнічна Україна. А хто у Сибіру готує борщ? Хм... але читаємо далі:- Ну перші, а якщо другі? Хто це рахував і що це змінює? Адже це не спорт і не забіг на довгу дистанцію. Тисячу років це було в Україні, але тоді її ще не було. Ми жили взагалі в інших умовах, а борщ був, - сказав Андрій.
Фраза про "общій" борщ нагадала старе прислів'я: "Не борщ красить людину, а буряк" (с) хоч бери і патентуй такий вислів
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Якщо борщ належить всім народам, то чому на більшості території росії не вирощують буряк? Ну камон, капуста, гріби, мох, подорожнік, трава, шишкі - ну ми ж не зазіхаємо на російську їжу! Але для борщу на більшості території росії просто не ростуть інгредієнти!"
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