РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
35323 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
2085 16
ВР (10582) Зеленский (10418) внеочередное заседание (201) Арахамия (762)

Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия

Верховная Рада 20 мая планирует провести внеочередное заседание для рассмотрения вопросов по поводу получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В четверг по инициативе президента у нас будет ещё одна внеочередная сессия (заседание - ред). В нее войдут 10 законов - так называемые "макрофин" и "МВФ", - сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции в понедельник.

При этом он уточнил, что планируется "в первом чтении все пройти, половину - во втором, и все, что мы оставим на потом, будет на первой неделе июня".

Читайте: Кандидатуры Ляшко, Любченко и Кубракова в Кабмин утверждены на заседании "СН", - Арахамия

Также глава фракции СН добавил, что в пятницу, 21 мая, Рада сможет рассмотреть новую редакцию законопроекта о проведении в соответствие с Конституцией Украины закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+6
Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2355
показать весь комментарий
17.05.2021 21:59
+4
Он не клоун. Клоуны - это Юрий Никулин, Олег Попов, Михаил Румянцев... коЗеля - оно совсем другое, оно - придворный шут. При всех дворах, и в Украине, и в кацапии. Оно кривлялось за подачки, читая написанное тамбовскими волками... Не обижайте клоунов! Так же как и не обижайте определение "народ", применяя его к 73% биомассы, выбравший себе во время войны это лидером нации, гарантом законности и главнокомандующим.
показать весь комментарий
17.05.2021 22:17
+3
Будут снова имитировать...

Так в МВФ не дураки сидят. Им не бумажка нужна, а реальные действия и результаты.
показать весь комментарий
17.05.2021 21:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будут снова имитировать...

Так в МВФ не дураки сидят. Им не бумажка нужна, а реальные действия и результаты.
показать весь комментарий
17.05.2021 21:58 Ответить
То отож,США,ЄС,МВФ та т. п.,не споживають зелену локшину,це суто для внутрішнього вжитку ,для "мудрого наріда" ,замість хліба ,а ляльковий балаган як видовище гарантован !!)))
показать весь комментарий
17.05.2021 22:01 Ответить







Адам Смит@_Smithchenko 3 ч

В ноябре'20 - феврале'21 так (через 5-летние кредиты банкам) было эмитировано ₴45 млрд. Но потом печатный станок остановился. В мае зашло только ₴1,7 млрд. Уверен, в Кабмине сейчас нервничают, поскольку наполнение бюджета - главная задача Премьера, а за невыполнение - снимают!

К тому же, в апреле НБУ не додал бюджету 9 млрд, "законной" эмиссии, пойдя на принцип. В сочетании с фактической остановкой рефинансирования это выглядит почти как саботаж! Как будто Шевченко идет на обострение со Шмыгалем...

(Кресло под Шмыгалем шатается уже давно, но он почти вытянул безнадежный бюджет-2020, и ему, видимо, решили дать еще один шанс. Но нынешняя отставка сразу трех портфелей из 17 - это знаково. Возможно, Шевченко вписался в чью-то игру или сам на что-то надеется...)

Как бы там ни было, при данных раскладах без массированной эмиссионной помощи НБУ (= цены Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 306, курсРада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 306) бюджет окажется в глубокой жопе и к сентябрю не сможет даже платить з/п и пенсии. Спасти может только МВФ, но он морозится. А для интриг и подсиживания время выбрано неудачное!

Кстати, еще один способ спасти бюджет - дальнейшее ослабление курса. Но и тут НБУ ушел в отказ, не покупая валюту уже 8 недель на спокойном рынке (такого ранее не случалось!). Может быть, это стратегия "держим курс" (нафига, если выборы нескоро?), а может тоже элемент саботажа.
показать весь комментарий
17.05.2021 22:44 Ответить
Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2355
показать весь комментарий
17.05.2021 21:59 Ответить
Ну для зебилов как-то неожиданно стало открытием, что из ЗЕленого говна не получилось ни пули, ни президента. Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7890
Разочарование года блин... Клоун остался клоуном, а не превратился в Рейгана.
показать весь комментарий
17.05.2021 22:07 Ответить
Он не клоун. Клоуны - это Юрий Никулин, Олег Попов, Михаил Румянцев... коЗеля - оно совсем другое, оно - придворный шут. При всех дворах, и в Украине, и в кацапии. Оно кривлялось за подачки, читая написанное тамбовскими волками... Не обижайте клоунов! Так же как и не обижайте определение "народ", применяя его к 73% биомассы, выбравший себе во время войны это лидером нации, гарантом законности и главнокомандующим.
показать весь комментарий
17.05.2021 22:17 Ответить
Він звичайна лялька-маріонетка,як здатна лише за волею ляльковода, смикати руками та ногами ,та плямкати ротом !! На самостійну діяльність чи мислення лялька не спроможна!!!)))
показать весь комментарий
17.05.2021 22:22 Ответить
Показувати їм відосікбуде чи новий пасаж на роялі?
показать весь комментарий
17.05.2021 22:08 Ответить
От скажіть, нащо 450 депутатів коли вирішує все фракція? Краще б бізнесу допомогли, ніж утримувати купу дармоїдів.
показать весь комментарий
17.05.2021 22:10 Ответить
Це вже питання до "мудрого наріда" !!! Якому бізнесу,Беня з Ахметом ,що не бізнесмени ????))))))
показать весь комментарий
17.05.2021 22:24 Ответить
""Братський борщ": Макаревич пробиває чергове дно.

Тур видатного радянського музиканта Макаревича по "захолустью" все ще триває. Спочатку він здивувався тому, що "захолустна" України виглядає як Європа. Штош, людині, що більшу частину своєї творчої діяльності провела в гастролях по російським містам, дійсно важко пережити такий культурний шок, пише журналіст Антон Павлушко, інформує UAINFO.org.
Купа народу заступились за Макаревича і почали тлумачити його слова, а ось метр видав свої філософські роздуми про борщ, який за його словами не український, а "общій".
Читайте також: "Ожидал увидеть захолустье": Андрей Макаревич восхитился городами Западной Украины
Зацитуємо: - Я думаю, що борщ - це дуже старовинна страва. Його роблять і в Сибіру, і в Краснодарському краю, і в Україні, і в Білорусі. Він всюди трохи різний та чимось відрізняється. Хтось його робить зі свинини, хтось із баранини, білих грибів або вегетаріанський, - сказав Андрій.
Цікаво, Білорусь чи Україна - це колишнє ВКЛ. Краснодарський край - це етнічна Україна. А хто у Сибіру готує борщ? Хм... але читаємо далі:- Ну перші, а якщо другі? Хто це рахував і що це змінює? Адже це не спорт і не забіг на довгу дистанцію. Тисячу років це було в Україні, але тоді її ще не було. Ми жили взагалі в інших умовах, а борщ був, - сказав Андрій.
Фраза про "общій" борщ нагадала старе прислів'я: "Не борщ красить людину, а буряк" (с) хоч бери і патентуй такий вислів
Читайте також: CNN: Український борщ серед 20 найкращих супів у світі
Якщо борщ належить всім народам, то чому на більшості території росії не вирощують буряк? Ну камон, капуста, гріби, мох, подорожнік, трава, шишкі - ну ми ж не зазіхаємо на російську їжу! Але для борщу на більшості території росії просто не ростуть інгредієнти!"
показать весь комментарий
17.05.2021 22:22 Ответить
Борщ красить не буряк, а томат. Їв я такий борщ в Красноярську. Він був червоним саме від буряку.
показать весь комментарий
17.05.2021 22:52 Ответить
кацапи варять з червоним буряком борщ ,а треба з жовтим.
показать весь комментарий
18.05.2021 00:11 Ответить
а якщо з червоним - то з квашеним )
показать весь комментарий
18.05.2021 00:13 Ответить
"...планируется "в первом чтении все пройти, половину - во втором, и все, что мы оставим на потом, будет на первой неделе июня". В турборежиме у зебилов деньги закончились. Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4218
показать весь комментарий
17.05.2021 22:39 Ответить
эти деньги они не в МВФ занимают это они нас грабить собираются. Кто отдавать будет? Ведут себя как короли ,после нас хоть потоп' Колония она и в Африке колония с таким наридом.
показать весь комментарий
18.05.2021 01:28 Ответить
 
 