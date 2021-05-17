С июля прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при Президенте по вопросам пропавших без вести на Донбассе, - Денисова

С прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после встречи с матерями военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести, и представителями общественных организаций, представляющих интересы членов семей указанных лиц, информирует Цензор.НЕТ.

По словам омбудсмена, на оккупированных украинских территориях пропали без вести 258 гчеловек.

"Обсудили работу по поиску пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, которых насчитывается 258 граждан Украины. Матери выразили обеспокоенность тем фактом, что с прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных) ", - отметила Денисова.

Она напомнила, что в последний раз на заседание члены рабочей группы собирались 9 июля 2020 года.

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"Считаю, что для эффективной работы группы необходимо обновить ее состав. Туда должны войти представители семей лиц пропавших без вести, общественных организаций и властных структур. С таким предложением буду обращаться к председателю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку ", - написала омбудсмен.