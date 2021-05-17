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Новости Политика Украины
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Денисова (541) Донбасс (16132) пленные (785) пропавший без вести (37)

С июля прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при Президенте по вопросам пропавших без вести на Донбассе, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С июля прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при Президенте по вопросам пропавших без вести на Донбассе, - Денисова

С прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после встречи с матерями военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести, и представителями общественных организаций, представляющих интересы членов семей указанных лиц, информирует Цензор.НЕТ.

По словам омбудсмена, на оккупированных украинских территориях пропали без вести 258 гчеловек.

"Обсудили работу по поиску пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, которых насчитывается 258 граждан Украины. Матери выразили обеспокоенность тем фактом, что с прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных) ", - отметила Денисова.

Она напомнила, что в последний раз на заседание члены рабочей группы собирались 9 июля 2020 года.

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"Считаю, что для эффективной работы группы необходимо обновить ее состав. Туда должны войти представители семей лиц пропавших без вести, общественных организаций и властных структур. С таким предложением буду обращаться к председателю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку ", - написала омбудсмен.

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Топ комментарии
+12
Не удивлен
С июля прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при Президенте по вопросам пропавших без вести на Донбассе, - Денисова - Цензор.НЕТ 5517
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17.05.2021 23:09
+11
А кловуну воно потрібно? На цьому не пропіаришся.
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17.05.2021 23:09
+9
видосиков достаточно
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17.05.2021 23:12
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Не удивлен
С июля прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при Президенте по вопросам пропавших без вести на Донбассе, - Денисова - Цензор.НЕТ 5517
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17.05.2021 23:09 Ответить
комментарий отмечен как спам
Кількість звільнених з полону прямо залежить від кількості тих, хто потрапив у полон. Далі аналогію проведеш сам.
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17.05.2021 23:14 Ответить
Давай сравним количество освобождённых территорий и населения? Что, зебилов думать не учили? Від липня минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові з питань зниклих безвісти на Донбасі, - Денісова - Цензор.НЕТ 6960
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18.05.2021 01:30 Ответить
Ну так тоді визволенням полонених займався Мертвенчук,а зараз він під домашнім арештом.
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17.05.2021 23:24 Ответить
Від липня минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові з питань зниклих безвісти на Донбасі, - Денісова - Цензор.НЕТ 2782
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17.05.2021 23:26 Ответить
Скільки потрапило у полон при Зелі?
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17.05.2021 23:36 Ответить
Скільки території звільнено при ВАЗеленському?
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17.05.2021 23:46 Ответить
Сколько населения на освобождённых территориях тогда, и сейчас? Від липня минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові з питань зниклих безвісти на Донбасі, - Денісова - Цензор.НЕТ 4628
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18.05.2021 01:31 Ответить
А кловуну воно потрібно? На цьому не пропіаришся.
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17.05.2021 23:09 Ответить
А від Віслючка бодай щось залежить???)))
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17.05.2021 23:14 Ответить
И не стыришь , как на «великим крадивництве»
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18.05.2021 07:44 Ответить
видосиков достаточно
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17.05.2021 23:12 Ответить
В кремлівському сценаріі лялькового балагана про це нічого нема !!)))
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17.05.2021 23:12 Ответить
На цій темі гундосиків не напатякаєш!
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17.05.2021 23:26 Ответить
 
 