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Израиль будет наносить удары по Сектору Газа еще как минимум 2 дня, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Израиль будет наносить удары по Сектору Газа еще как минимум 2 дня, - СМИ

Израиль не намерен рассматривать возможности введения режима прекращения огня с движением ХАМАС до четверга.

Об этом сообщает со ссылкой на источник газета The Jerusalem Post, информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

Собеседник заверил корреспондентов издания, что такой режим прекращения огня не будет введен до четверга.

Ранее издание The Times of Israel сообщало, что министр обороны Израиля Бени Ганц призвал израильских военных быть бдительными, поскольку операция по нанесению ударов по сектору Газа будет продолжена.

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Во время посещения армейских позиций на юге страны вместе с главой армии обороны Израиля Авивом Кохави, Ганц заявил офицерам, что им следует "оставаться начеку, поскольку ожидается, что боевые действия продолжатся".

Заявление Ганца прозвучало на фоне призывов международного сообщества к сторонам конфликта на Ближнем Востоке положить конец эскалации в ситуации вокруг сектора Газа и мирно урегулировать разногласия.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении недели. Изначально боевики в Секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Читайте: "Палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности", - Байден

Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.

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Топ комментарии
+15
Израиль будет наносить удары по Сектору Газа еще как минимум 2 дня, - СМИ - Цензор.НЕТ 4677
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17.05.2021 23:28
+15


тётя роза



- Изя, Израиль нанёс новую серию ударов по лидерам ХАМАСа.
- С такими делами, Сёма, Лаврову скоро не с кем будет встречаться.
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17.05.2021 23:34
+7
Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2291
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17.05.2021 23:37
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Израиль будет наносить удары по Сектору Газа еще как минимум 2 дня, - СМИ - Цензор.НЕТ 4677
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17.05.2021 23:28 Ответить
Де,хто і на що вчив!!! "Хамас" ,це потвора кремлівських селекціонерів !!! )))
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18.05.2021 00:15 Ответить
Евреям и палестинцам пора раскрутить трубку мира
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17.05.2021 23:29 Ответить
Так евреи не против. Это арабы не хотят
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17.05.2021 23:32 Ответить
Если б евреи вместо ракет сбрасывали мешки с канабисом, то всё было б норм
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17.05.2021 23:35 Ответить
Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2291
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17.05.2021 23:37 Ответить
после войны врятли
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17.05.2021 23:34 Ответить
Пусть евреи еще немного палестинцев раскурят. А потом уже можно будет.
После предварительных ласк оно всегда лучше, чем всухую. Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5282
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18.05.2021 01:41 Ответить


тётя роза



- Изя, Израиль нанёс новую серию ударов по лидерам ХАМАСа.
- С такими делами, Сёма, Лаврову скоро не с кем будет встречаться.
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17.05.2021 23:34 Ответить
перемирие будет в субботу - бо так положено
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17.05.2021 23:45 Ответить
Ракеты закончились - значит нужно срочно вводить режим прекращения огня . Пока новые не подвезут .
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17.05.2021 23:49 Ответить
Пане, у кацапов производительность - около 200 ракет в год. Хамасо-кацапским бандитам снабжение приедет через 3-4 года. Это если кацапы не будут стрелять в Сирии и в УКРАИНЕ.
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18.05.2021 00:58 Ответить
Уже ракеты с Ливана прилетают в Израиль, так Израиль уже самолеты гоняет над Ливаном - видать ищут кого бы поблагодарить.. Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4150... Прямая речь Нетаньяху - Мы найдем всех и рассчитаемся, и никто не избежит наказания !!! НИКТО !!!
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18.05.2021 00:41 Ответить
Тю, те кацапотеррористы пару дней назад уже свалили в Сирию, бо из Ливана пульнули тем же почерком. А самолеты - это своевременное решение, насчет банального патрулирования, чтобы лаптеунты из кожи лезли, но если что и предприняли, то тока себе на погибель. Израильтяне работают утонченно , управляемые лаптеракеты разворачивают в место пуска. Одним словом, NO PASARAN !!! и баста...
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18.05.2021 00:52 Ответить
Да, 2 дня а потом - полноценная наземная операция по зачистке работников "авиа-сервиса Камаз" !!! Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8811
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18.05.2021 00:52 Ответить

Армия обороны Израиля



Только что из Ливана было выпущено 6 ракет в сторону северной части Израиля, все они упали на территории Ливана. В ответ наша артиллерия открыла огонь по местам запуска этих ракет.
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18.05.2021 00:58 Ответить
а нахрена бомбить их если они своих обстреливают? Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8278
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18.05.2021 02:22 Ответить
Маланцы из бомбоубежищ строчат...
Оно понятно.
В мире нет бойца смелей, чем перепуганный еврей!
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18.05.2021 05:45 Ответить
Просто нада не прекращать бомбить .
Терористи не зможуть розмножуватись без помешкань , газу , води , електрики , продуктів , медицини та інтернету.
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18.05.2021 06:53 Ответить
Палестина и Чечня./ Контртеррористическая операция в Чечне 1999- 2009 гг..- в Москве, Волгодонске и Буйнакске были осуществлены взрывы жилых домов. Было принято решение о проведении контртеррористической операции на территории Чечни. Российская авиация начала бомбардировки Грозного. Бронетанковые подразделения российской армии вошли на территорию республики./ Нетаньяха -ученик Путина.
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18.05.2021 07:14 Ответить
"Сидоров", а ти "правильні" грибочки сьогодні їв? Виходячи з твоєї "логіки", це євреї запускають ракети з сектора Газа, Лівану і Сирії, по власній території... Тобі не пора на прийом до психіатра?
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18.05.2021 07:24 Ответить
Тобі не пора на прийом до психіатра?/ Какой вопрос такой ответ. Сам дурак.
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18.05.2021 07:33 Ответить
"Сидоров", і це уся твоя "аргументація"? Ну, чисто по-кацапськи... По "Золотому теляті". Висловлювання отця Вострікова...
Ти хоч думав, коли свої "розмишлізми" викладав і "аналогії" проводив? Адже вже давно відомо, що підриви будинків у Росії були проведені ФСБ, щоб звинуватить чеченців, "сплатить весь народ против "угрозы чеченского терроризма" і наділить Путіна необмеженою владою. А про тероризм ХАМАС знає весь світ уже давно. Почали обстріл не євреї Гази, а ХАМАС - Ізраїлю... Тоді поясни мені, де ж тут аналогія у Путіна і Нетаньяху?
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18.05.2021 08:41 Ответить
Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень(!) тесный(?) контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера./ Из интервью Путиной: я не понимала почему Володя в каждую поездку забирал с собой Кони. Последней каплей стали их странные совместные приемы ванной. В медицине у этого есть название. / Бобик сдох. Путин нашёл ему замену.
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18.05.2021 09:01 Ответить
"Сидоров", я тебе вже питав - ти, там, випадково, не їси "неправильні грибочки"? Бо, судячи з твого коментаря, у тебе "перемикає"... Почав з Нетаньяху, закінчуєш якоюсь "коні" і ванною... Слава богу, що не написав, що Путін з Нетаньяху разом у ванній милися... Ти приляж, відпочинь день-два... А то, не дай бог, приїдуть санітари... У тебе, реально, "картуз рве". Я про це вже тобі написав, з приводу оцінки теперішніх обстрілів на кордоні Гази та Ізраїлю...
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18.05.2021 09:14 Ответить
«факт размещения Нетаньяху крупных денежных сумм в банковских учреждениях за пределами Израиля - это антисионистский поступок» -заявила депутат Кнессета Яхимович / В самолете, на котором Сара и Биньямин Нетаньяху отправятся с визитом во Францию будет установлена двуспальная кровать Что обойдется казне в 310 тысяч долларов/ Трудящиеся Израиля, прогрессивное человечество , люди доброй воли гневно клеймят позором сексуально озабоченного предателя идеалов сионизма и требуют для него сурового наказания.И только Холодный за путинскую проститутку по вызову рвёт отдельную часть тела.
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18.05.2021 09:30 Ответить
"Сидоров", ляж... Проспись... Бо щось тебе "понесло"...
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18.05.2021 09:41 Ответить
Пиши ещё.Узнаешь много нового и интересного о своём израильском кумире.
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18.05.2021 09:50 Ответить
"Сидоров", а по суті у тебе є щось? А то, дивлюсь, ти щось "затупив" з приводу аналогії Путіна і Нетаньяху"...
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18.05.2021 11:00 Ответить
Украинский флажок: фуйло - зашкварилось))все ж таки ракеты - фабричные, да в таком количестве что явно сделаны где-нить в рашке.То же говорят флажки израильские. И одновременно : Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера. Европейцам сложно понять эти восточные игры России и Израиля. Израиль: "Мы не говорим, что Израиль - это Европа, и не хотим быть в Европе."
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18.05.2021 07:49 Ответить
Пустили бы вишню, вопрос был закрыт.
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18.05.2021 08:37 Ответить
 
 