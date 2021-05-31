Израиль будет наносить удары по Сектору Газа еще как минимум 2 дня, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Израиль не намерен рассматривать возможности введения режима прекращения огня с движением ХАМАС до четверга.
Об этом сообщает со ссылкой на источник газета The Jerusalem Post, информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".
Собеседник заверил корреспондентов издания, что такой режим прекращения огня не будет введен до четверга.
Ранее издание The Times of Israel сообщало, что министр обороны Израиля Бени Ганц призвал израильских военных быть бдительными, поскольку операция по нанесению ударов по сектору Газа будет продолжена.
Во время посещения армейских позиций на юге страны вместе с главой армии обороны Израиля Авивом Кохави, Ганц заявил офицерам, что им следует "оставаться начеку, поскольку ожидается, что боевые действия продолжатся".
Заявление Ганца прозвучало на фоне призывов международного сообщества к сторонам конфликта на Ближнем Востоке положить конец эскалации в ситуации вокруг сектора Газа и мирно урегулировать разногласия.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении недели. Изначально боевики в Секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.
Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.
Пожалуйста, подождите...
После предварительных ласк оно всегда лучше, чем всухую.
тётя роза
- Изя, Израиль нанёс новую серию ударов по лидерам ХАМАСа.
- С такими делами, Сёма, Лаврову скоро не с кем будет встречаться.
Армия обороны Израиля
Только что из Ливана было выпущено 6 ракет в сторону северной части Израиля, все они упали на территории Ливана. В ответ наша артиллерия открыла огонь по местам запуска этих ракет.
Оно понятно.
В мире нет бойца смелей, чем перепуганный еврей!
Терористи не зможуть розмножуватись без помешкань , газу , води , електрики , продуктів , медицини та інтернету.
Ти хоч думав, коли свої "розмишлізми" викладав і "аналогії" проводив? Адже вже давно відомо, що підриви будинків у Росії були проведені ФСБ, щоб звинуватить чеченців, "сплатить весь народ против "угрозы чеченского терроризма" і наділить Путіна необмеженою владою. А про тероризм ХАМАС знає весь світ уже давно. Почали обстріл не євреї Гази, а ХАМАС - Ізраїлю... Тоді поясни мені, де ж тут аналогія у Путіна і Нетаньяху?