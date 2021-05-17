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Воевавшего на Донбассе наемника РФ про прозвищу Черный Ленин заочно приговорили в Латвии к 2,5 годам тюрьмы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Латвии суд заочно приговорил наемника РФ, воевавшего против Украины на Донбассе, Бенеса Айо по прозвищу Черный Ленин к двум годам и шести месяцам лишения свободы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Айо был признан виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 81, 82 и 83, а именно: призыв к насильственному свержению власти, призыв к ликвидации государственной независимости и призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.
Согласно данным следствия, Бенес Айо принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины.
Айо с 2020 года находится на территории РФ.
Бенес Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения.
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+22 Шрек Баблокат
показать весь комментарий17.05.2021 23:57
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+12 fedjka - fedjka
показать весь комментарий18.05.2021 00:12
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черные плодятся ...
потому что кацапские "боевые петухи", прошедшие горячие точки, отлично знают, что во время охоты в Палестине дичью будут они сами и вернутся домой только по кусочкам, порванные в клочья высокоточными израильскими дронами.
А прикопали б Лугандонії, нема негра - нема проблем!
пыль антрацитная в кожу въелась, когда грады и танки в копанках отрывал для младонедорецпублики...
Видно ж що воно пришелепкувате.