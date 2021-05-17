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Новости За рубежом
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Воевавшего на Донбассе наемника РФ про прозвищу Черный Ленин заочно приговорили в Латвии к 2,5 годам тюрьмы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Воевавшего на Донбассе наемника РФ про прозвищу Черный Ленин заочно приговорили в Латвии к 2,5 годам тюрьмы

В Латвии суд заочно приговорил наемника РФ, воевавшего против Украины на Донбассе, Бенеса Айо по прозвищу Черный Ленин к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Айо был признан виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 81, 82 и 83, а именно: призыв к насильственному свержению власти, призыв к ликвидации государственной независимости и призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.

Согласно данным следствия, Бенес Айо принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины.

Воевавшего на Донбассе наемника РФ про прозвищу Черный Ленин заочно приговорили в Латвии к 2,5 годам тюрьмы 01

Айо с 2020 года находится на территории РФ.

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Бенес Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения.

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Топ комментарии
+22
что характерно: идеи "рускавага мира" привлекают самых отъявленных длб!..
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17.05.2021 23:57
+13
Что опять в тюрягу ?
Воевавшего на Донбассе наемника РФ про прозвищу Черный Ленин заочно приговорили в Латвии к 2,5 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 212
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17.05.2021 23:54
+12
ну вот, были мы латиши фошиздами, теперь и расисстами обвинят, но тот факт что экспермент скрещивать человека с русским потерпел фиаско, это уже очевидный факт.
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18.05.2021 00:12
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17.05.2021 23:49 Ответить
Что опять в тюрягу ?
Воевавшего на Донбассе наемника РФ про прозвищу Черный Ленин заочно приговорили в Латвии к 2,5 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 212
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17.05.2021 23:54 Ответить
Воно не сповна розуму.
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17.05.2021 23:56 Ответить
что характерно: идеи "рускавага мира" привлекают самых отъявленных длб!..
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17.05.2021 23:57 Ответить
Зато всяческое отребье приобрело известность. Жизнь удалась,****. Правда не очень долгая,как у моторылы, гывы и прочего хлама.
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18.05.2021 00:03 Ответить
..воно не там з дерева злизло...(((
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18.05.2021 00:11 Ответить
І впало на росіянку.
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18.05.2021 07:47 Ответить
ну вот, были мы латиши фошиздами, теперь и расисстами обвинят, но тот факт что экспермент скрещивать человека с русским потерпел фиаско, это уже очевидный факт.
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18.05.2021 00:12 Ответить
Шкода , що цього чорнявого покидька не закопали на Донбасі !!
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18.05.2021 00:36 Ответить
хм.. Интересно а кацапо-добровольцы еще не едут в Палестину поохотиться на евреев?! Найманця РФ на прізвисько Чорний Ленін, що воював на Донбасі, заочно засудили в Латвії до 2,5 року в'язниці - Цензор.НЕТ 1799
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18.05.2021 01:03 Ответить
Кацапо-добровольцев, желающих поохотиться на евреев, вряд ли не найдётся:
потому что кацапские "боевые петухи", прошедшие горячие точки, отлично знают, что во время охоты в Палестине дичью будут они сами и вернутся домой только по кусочкам, порванные в клочья высокоточными израильскими дронами.
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18.05.2021 01:21 Ответить
Явно дитя пьяной ночи... 100 відсотків, що воно хворе на голову.
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18.05.2021 01:14 Ответить
Ні х.собі, аж 2,5 років!
А прикопали б Лугандонії, нема негра - нема проблем!
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18.05.2021 07:36 Ответить
,,, Убили негра,,, а он встал и пошел ))
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18.05.2021 07:53 Ответить
Воевавшего на Донбассе наемника РФ приговорили/ Пример для Израиля , наёмники которой так же участвуют в войне на Донбассе на стороне террористов.
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18.05.2021 07:40 Ответить
ЧЛенин
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18.05.2021 08:11 Ответить
Выражаем сочуствие Латвии, монстр"Черный Ленин" угандийко-кацапский проект - побочный продукт глобализации. Хай бы ехал в Уганду горилл защищать они реально там вымирают , так куда ЭТО к гориллам, они интеллигентные создания на фоне "Черного Члениа"
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18.05.2021 08:32 Ответить
та шо вы прицепились к шахтеру? )))
пыль антрацитная в кожу въелась, когда грады и танки в копанках отрывал для младонедорецпублики...
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18.05.2021 08:34 Ответить
Ну як адекватна людина може сприймати цього чорного леніна ?
Видно ж що воно пришелепкувате.
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18.05.2021 08:41 Ответить
Забавна мавпочка
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18.05.2021 09:09 Ответить
 
 