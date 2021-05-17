Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокоем.

"Стороны приветствовали создание сегодня в Киеве Ассоциированного трио - нового трехстороннего формата Украины, Грузии и Молдовы, который призван способствовать евроинтеграции трех государств. Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой высоко оценили динамику двустороннего политического диалога и подтвердили готовность обеих сторон развивать сотрудничество в духе добрососедства", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы МИД.

Министры договорились провести в ближайшее время двусторонние экспертные консультации по строительству моста в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць и прилегающей к нему инфраструктуры, заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, активизировать торговлю и экономическое сотрудничество, в частности изучить возможность отмены роуминговой оплаты за звонки между Украиной и Молдовой.

"Стороны отдельно обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы 23 августа этого года в Киеве, а также обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней и международной повестки дня", - отмечается в сообщении.

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