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Новости Политика Украины
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Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокоем.

"Стороны приветствовали создание сегодня в Киеве Ассоциированного трио - нового трехстороннего формата Украины, Грузии и Молдовы, который призван способствовать евроинтеграции трех государств. Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой высоко оценили динамику двустороннего политического диалога и подтвердили готовность обеих сторон развивать сотрудничество в духе добрососедства", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы МИД.

Министры договорились провести в ближайшее время двусторонние экспертные консультации по строительству моста в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць и прилегающей к нему инфраструктуры, заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, активизировать торговлю и экономическое сотрудничество, в частности изучить возможность отмены роуминговой оплаты за звонки между Украиной и Молдовой.

"Стороны отдельно обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы 23 августа этого года в Киеве, а также обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней и международной повестки дня", - отмечается в сообщении.

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а бубочка відмовився поговорити стосовно Чауса?
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17.05.2021 23:57 Ответить
Уже наверняка предложили соглашение о взаимном похищении судей.
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18.05.2021 00:12 Ответить
Що переймаєтесь?
Ну переймайтися
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18.05.2021 00:53 Ответить
Та ви шо?? Не може бути!! Оце досягнення,світового масштаба !!!)))
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18.05.2021 00:19 Ответить
Ну терь можно путешествовать из Украины в Молдову и обратно. Красота!
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18.05.2021 00:28 Ответить
Це не для нас, це для братів наших молдавських.
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18.05.2021 08:53 Ответить
Давайте ще угоду про взаємозамінність туалетного паперу, швидше об'єднаймося, шоб об нас новим комунякам легше ноги було витирати.
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18.05.2021 05:25 Ответить
 
 