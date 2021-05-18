На заседании фракции мы убедились, что Степанов начал свою политическую игру, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Причинами отставки министра здравоохранения Максима Степанова является провал с закупкой вакцин и организацией вакцинации.
Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что было заседание фракции, там часть людей убедилась, что господин Степанов начал какую-то свою политическую игру, о чем он сам об этом открыто говорит", — сказал Корниенко. Он добавил, что если нынешний глава Минздрава хочет строить собственную политическую карьеру, то в этом не должны ему мешать.
Среди причин представления на отставку Степанова нардеп отметил провал вакцинации и закупки вакцин.
"Это очень чувствительный вопрос во всем мире. Если ты небрежно или неэффективно делаешь маленький кусочек работы, например, вовремя не позвонил, не поехал или несвоевременно начал реализовывать на бумаге договоренность, которую политически достиг с руководством компании президент Украины, то ты просто теряешь вакцину", — пояснил Корниенко.
Глава партии СН подчеркнул, что "одна часть — это получить вакцины в страну, где помогает политическое руководство и президент, а другая — это организовать процесс вакцинации".
Напомним, ранее комитет ВР по вопросам здравоохранения не поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
Шмыгаль говорит, что Степанова хотят лишить поста из-за провала вакцинации. Степанов утверждает, что его хотят убрать якобы из-за борьбы за высокие зарплаты для медиков.
Пожалуйста, подождите...
Но дурман "Сватов" и "Папиков" постепенно выветривается, а на новое теледерьмо нужны деньги и фантазия.
Первое украли у нас с вами, а второго всё меньше !!
Почему не вспоминают про кРадуцкого , который на масках миллионы заработал ?
А для хорошої закупки хороших вакцин , окрім особистої чарівності у переговорах, треба багато бабок - і поскоріше
А про решта - можна говорити , можна сперечатися , переконувати ...
Чи його не хочуть у даній ситуації зробити козлом відпущення ?
вакцин даже крупнейшим странам-производителям не хватает.
Если Израиль вакцинировал уже повторно более половины своих граждан, то у нас первую вакцину получили только 2.5% населения... И смерти половины людей на руках у власти из-за ее бездействия... и мы знаем, что тут виноват не только степашка....
Кто тут еще противник вакцинации? дебилы мля
Вже не раз приводив аналогію - ящірка, відчуваючи загрозу від хижака, відкидає хвіст... Скільки "хвостів" уже "відкинула "влада Блазня"? Богдан, Рябошапка, Гончарук, і т.д. і т.п. ... На черзі - Степанов... Коли американці візьмуться за "кримінальні справи" стосовно Байдена-молодшого, за "Стєпашкою" піде Вєнєдіктова... Ну, і далі, в тому ж руслі...
Йому нічого не буде за заниження щоденної кількості нових хворих в 2-3 рази.
Нічого йому не буде і за списання смертності на хронічні хвороби.
Злочинна бездіяльність та брехня це - щодня близько 300 померлих від Ковід (це те щен вони не можутт списати на хронічні)
Недоміністри, недокарантини...реалії України