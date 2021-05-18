Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков
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18 мая Верховная Рада рассмотрит вопросы об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра утром я издам распоряжение о созыве внеочередного заседания. Соответствующие документы поступили. Оно будет запланировано на 16:00. Будут рассматриваться три кандидатуры министров: Криклий, потом Петрашко, потом Степанов", – сообщил Разумков.
Он предположил, что Рада назначит новых руководителей министерств на пленарном заседании 20 мая.
"Уже в четверг на пленарном заседании на вакантные должности парламент должен назначить новые кандидатуры", – сказал Разумков, отметив, что сначала надо дождаться голосования по отставкам.
Напоминаем, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий 14 мая подали заявления об отставке.
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