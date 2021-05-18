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Новости Политика Украины
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ВР (10582) Разумков Дмитрий (1347)

Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков

18 мая Верховная Рада рассмотрит вопросы об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра утром я издам распоряжение о созыве внеочередного заседания. Соответствующие документы поступили. Оно будет запланировано на 16:00. Будут рассматриваться три кандидатуры министров: Криклий, потом Петрашко, потом Степанов", – сообщил Разумков.

Он предположил, что Рада назначит новых руководителей министерств на пленарном заседании 20 мая.

"Уже в четверг на пленарном заседании на вакантные должности парламент должен назначить новые кандидатуры", – сказал Разумков, отметив, что сначала надо дождаться голосования по отставкам.

Также читайте: Разумков о возможном назначении Ляшко министром здравоохранения: "Пока нет вакансии"

Напоминаем, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий 14 мая подали заявления об отставке.

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Топ комментарии
+3
Эпоха бедности закончилась 19 мая 2019 года...Совпадение? Не думаю.... Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 2453
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18.05.2021 05:49
+2
Они провинились не только перед ахметкой , но и перед Беней - он ведь главнее 😀
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18.05.2021 05:25
+2
Вместо этих 3-х воров будут назначены их нынешние фактические заместители. Так что распределение бабла по карманам не изменится (за исключением фасона новой курточки у Ляшка). Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 1940
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18.05.2021 06:45
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A чем они провинились перед Ахметовым ?
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18.05.2021 01:55 Ответить
Они провинились не только перед ахметкой , но и перед Беней - он ведь главнее 😀
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18.05.2021 05:25 Ответить
Эпоха бедности закончилась 19 мая 2019 года...Совпадение? Не думаю.... Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 2453
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18.05.2021 05:49 Ответить
Так , так , почалася епоха виживання 😀
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18.05.2021 06:29 Ответить
Вместо этих 3-х воров будут назначены их нынешние фактические заместители. Так что распределение бабла по карманам не изменится (за исключением фасона новой курточки у Ляшка). Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 1940
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18.05.2021 06:45 Ответить
Продюсер Ермак ещё сучит ножками и ставит на московских актёров, но дядюшка Сэм без лишней суеты ставит на место самого продюсера.
А зритель всё чаще заглядывает в холодильник, который пустеет быстрее, чем зрительный зал на скетчах 95-квартала.
И всё реже на заправки, цену на которых гарант решил регулировать методами своего папы - преподавателя советской политэкономии.
Даже решительный "наезд" на пресловутого Медведчука - закончился уютным домашним арестом и поднятием рейтинга ОПЗЖ.
Только вынос зелёного тела из Банковой спасёт страну !
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18.05.2021 06:50 Ответить
и занос прошлого?
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18.05.2021 06:57 Ответить
Как сказала в недавнем интервью первая бледи - он не клоун, он комик.
И нам сразу стало от этого легче!
Хотя нужно понимать, что мозг комика даже в эрудированном состоянии всегда останется мозгом комика, а не государственного деятеля.

Уверен, что лично мне после предстоящего словесного перфоманса опять захочется вернуть "барыгу".
Пусть снова "ворует" деньги, наполняет ими бюджет, даёт отпор агрессору, строит дороги, возрождает армию, восстанавливает международные отношения и так далее .....)
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18.05.2021 07:13 Ответить
А денешки хто беде вертати?
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18.05.2021 07:15 Ответить
Отставка одного или трех министров это трагедия,отставка всего Кабина это УжОс))))
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18.05.2021 07:23 Ответить
Та якби відставили і весь склад Кабміну, то хрін редьки не солодший, один хрен "зелений".
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18.05.2021 09:06 Ответить
Отчет перед обществом о проделанной работе за год или 2 это трагедия...,куда дели Ковид баблосы которые дали из за бугра?Сьели и закатали в асфальт,а народ у нас сильный выдержит все,даже Корону с Вирусом....Холеру или Чуму,разницы нет....,пожили 5 лет в нормальной стране,хватит...Кучмисты Данилыча тоже хотят Ням ням.... Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 4707Олигархат дело тонкое что Восток...
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18.05.2021 07:27 Ответить
Вызывайте уже Кловуна. Пусть отчитается. Только не про всякую туфту типи диджитализации или договора с Оманом о признании водительских прав.
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18.05.2021 07:31 Ответить
Та на днях буде відосити. Бережіть телевізор і постарайтеся менше їсти, щоб не блювати.
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18.05.2021 09:08 Ответить
разумков и зеленский два клована охметова
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18.05.2021 07:33 Ответить
Так а с криклием то что? Будивництво вроде будуеться...
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18.05.2021 07:34 Ответить
На 17 уже все билеты на самолёт куплены ?
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18.05.2021 07:41 Ответить
Нардеп Микола Бабенко. Очікування голосування
Голосування щодо відставки 3 міністрів відбудеться 18 травня на позачерговому засіданні Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 5224
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18.05.2021 12:43 Ответить
 
 