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киберпреступление (448) Китай (936) КНДР (263) хакер (533) Евросоюз (4650)

Евросоюз еще на год продлил санкции за кибератаки со стороны хакеров из России, Китая и КНДР

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз еще на год продлил санкции за кибератаки со стороны хакеров из России, Китая и КНДР

Совет Европейского Союза принял решение продлить действие комплекса мер, предусматривающих, в том числе, "киберсанкции" против организаторов хакерских атак со стороны России, Китая, Северной Кореи против Евросоюза и его отдельных стран-членов.

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном в понедельник на сайте Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня Совет принял решение продлить действие комплекса ограничительных мер против (организаторов. - Ред.) кибератак, которые угрожают ЕС или его странам-членам, еще на один год - до 18 мая 2022", - отмечается в сообщении.

Этот комплекс мер позволяет ЕС вводить целенаправленные санкции против лиц и организаций, причастных к кибератакам. Кроме того, ограничения могут быть введены в ответ на кибернападения против третьих государств или международных организаций, если такие меры считаются необходимыми для достижения целей Общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

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Сейчас санкции действуют против восьми физических и четырех юридических лиц и включают замораживание активов, финансовых операций, а также визовые запреты. В частности, речь идет об ограничении против России, Китая и КНДР, введенные в июле прошлого года из-за кибератаки против ОЗХО, а также распространение вирусов WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.

Как сообщалось, в июне 2017 Евросоюз создал так называемый "набор инструментов кибердимломатии" с целью совместного реагирования на злонамеренную кибердеятельность. Это позволяет ЕС и его государства-члены вводить в случае необходимости ограничительные меры, санкции и другие инструменты для реагирования и сдерживания киберугроз против ЕС и его государств-членов.

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8 физических,4 юридических лица.. Хоть бы они вспомнили,что против них ЕС санкции ввёл.
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18.05.2021 07:30 Ответить
Спец по кибертехнологиям Майкл Тэлэн из США каже шо Байден приказал завалить всех врагов РАБссии и на встречу с Мавзолейным бараном 15 июня готовит снятие всех санкций.... Евросоюз еще на год продлил санкции за кибератаки со стороны хакеров из России, Китая и КНДР - Цензор.НЕТ 8811 Евросоюз еще на год продлил санкции за кибератаки со стороны хакеров из России, Китая и КНДР - Цензор.НЕТ 8811с кремлевских Крыс...
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18.05.2021 07:36 Ответить
В КНДР таки есть интернет.... А я знал, почтовыми голубями, хакерить тяжело))))
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18.05.2021 11:16 Ответить
 
 