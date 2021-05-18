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стрельба (1485) Запорожская область (547)

Житель Днепра после пьяной драки вернулся к "обидчикам" с ружьем и расстрелял отца с сыном. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Житель Днепра после пьяной драки вернулся к "обидчикам" с ружьем и расстрелял отца с сыном. ФОТО

Полицейские задержали 34-летнего жителя Днепра, устроившего ночью стрельбу в Кирилловке Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента уголовного розыска Нацполиции в Telegram.

"Предварительно установлено, что две компании лиц в нетрезвом состоянии из-за внезапно возникшего конфликта затеяли драку. После ее "завершения" злоумышленник вернулся к противникам, но уже с ружьем. Фигурант совершил несколько выстрелов, которыми ранил 18-летнего и 46-летнего жителей Запорожья", - сказано в сообщении.

Житель Днепра после пьяной драки вернулся к обидчикам с ружьем и расстрелял отца с сыном 01
Фото: Департамент уголовного розыска/Telegram

У пострадавших огнестрельные ранения брюшной полости, груди, головы. Сейчас за жизни обоих мужчин борются врачи.

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""Смельчака" задержали при попытке поспешного выезда из населенного пункта, проводятся следственные действия", - добавили в ведомстве.

Житель Днепра после пьяной драки вернулся к обидчикам с ружьем и расстрелял отца с сыном 02

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Топ комментарии
+23
татуировки доказывают частичное отсутствие мозгов...
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18.05.2021 08:02
+17
Бухло -це бидлячий кайф.
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18.05.2021 07:44
+15
Кому и что доказал? Потешил собственное ЧСВ? Ну теперь его задницу у параши потешат лет восемь. Урод безмозглый.
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18.05.2021 07:45
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Смешной ты, пистолетный "победун" коррупции.
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18.05.2021 14:11 Ответить
А ты тупой. Но я ведь не смеюсь с тебя, заметил? Я же понимаю, какое это горе.
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18.05.2021 14:47 Ответить
Беги ружье покупай и врывайся на велосипеде к коррупционерам "победун" коррупционеров.
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18.05.2021 15:02 Ответить
Уменя оружия, сынок, на добрый взвод хватит. А ты для своих упражнений в остроумии поищи кого другого. Могу ненароком так повредить твою нежную неустоявшуюся психику, что потом всю жизнь по ночам ссаться будешь и до старости мамкину сиську просить...
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18.05.2021 15:10 Ответить
Уже страшно, повредитель диванный.
Много ты коррупционеров победил со своим арсеналом?
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18.05.2021 15:29 Ответить
Короткоствол для гражданских должен иметь неотключаемую видеокамеру-регистратор.
Снимается с предохранителя - пошла запись.
По-другому - никак.
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18.05.2021 10:04 Ответить
А для мусорів? Не треба регістратора? Пуляй, кого і скільки хочеш?
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18.05.2021 10:18 Ответить
Для них також.
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18.05.2021 10:21 Ответить
Достатньо простої балістики, щоб по кулі чи гільзі 100 % визначити ствол. Як правило в країнах де дозволений которкоствол зняття балістичних характеристик і внесення їх в базу даних відбувається автоматично. Стріляти з цієї зброї - це все одно що розкидувати візитки.
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18.05.2021 10:27 Ответить
А балістика покаже у чиїх руках був ствол ?
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18.05.2021 10:39 Ответить
Баллистики пока ничего не могут установить по расплющенной пуле.
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18.05.2021 14:04 Ответить
по пороховим газам на кривих руках Мешканець Дніпра після п'яної бійки повернувся до "кривдників" з рушницею і розстріляв батька із сином - Цензор.НЕТ 4014
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18.05.2021 17:56 Ответить
Кожара застрелил Старицкого - и ничего.
С видео стало бы понятнее, что было перед выстрелами, на каких тонах шла беседа, кто где был, в каком виде, кто нападал.
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18.05.2021 10:17 Ответить
И НА ЭТОМ ФОНЕ ЗАКРЫВАЮТ И ПРОДАЮТ ТЮРЬМЫ( ЗЕМЛИ ПОД ТЮРЬМАМИ). Все ли в порядке с головой у властьпридержащих? Молюська,ау?
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18.05.2021 10:41 Ответить
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