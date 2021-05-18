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Новости За рубежом
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США планируют сегодня запустить на орбиту новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США планируют сегодня запустить на орбиту новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении

Ракета Atlas 5 во вторник должна стартовать на орбиту с очередным американским спутником системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения SBIRS GEO 5.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

Запуск первоначально планировалось осуществить еще в понедельник, но он был перенесен на сутки из-за проблемы с системой заправки носителя жидким кислородом.

Старт тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах Пентагона, запланирован на 13:31 по времени Восточного побережья США с 41-й стартовой площадки на авиабазе на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже девятый спутник инфракрасной системы мониторинга космического базирования, который запускается для замены устаревших аппаратов СПРН США.

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Кроме контроля за пусками баллистических ракет, система нового поколения предназначена для определения траектории их полёта, идентификации боевых частей и ложных целей, выдачи целеуказания для перехвата, а также ведения разведки над территорией военных действий в инфракрасном диапазоне.

На данный момент развертываемая орбитальная группировка состоит из четырех геостационарных спутников SBIRS GEO и четырех спутников верхнего эшелона на высокоэллиптических орбитах SBIRS HEO, которые осуществляют в круглосуточном режиме контроль за пусками ракет.

В текущем году Пентагон также планирует запустить шестой спутник SBIRS GEO.

Трансляцию запуска можно посмотреть по ссылке.

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Чим відповість якутський скульптор?
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18.05.2021 08:01 Ответить
завидуйте американцы! как тебе такое Илон Маск?
США планируют сегодня запустить на орбиту новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении - Цензор.НЕТ 5690
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18.05.2021 08:37 Ответить
alex lagun А почему США запускают эту дорогостоящую систему? От якутмкого навоза защититься?
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18.05.2021 11:25 Ответить
основную угрозу США видят в Китае, а от рукожопых свинорусов американцы смеются
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18.05.2021 14:38 Ответить
alex lagun Краааайне ошибочная точка зрения. Китай - экономическая опасность, а Раша опасна для жизни. У Китая 90, примитивных, ядерных ракет, у "рукожопых", 1800 шт., среди которых есть гиперзвуковые, которые США планируют разработать через пять лет. От них не существует защиты. Ракета летит из Раши в Вашингтон 12-15 мин (27 МАХ), данные американские.
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18.05.2021 15:33 Ответить
Що не кажіть, а новина радісна. Шансів у )(уйла дуркувати все менше.
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18.05.2021 08:16 Ответить
Это же русофобия какая-то США планують сьогодні запустити на орбіту новий супутник системи попередження про ракетний напад - Цензор.НЕТ 1851
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18.05.2021 08:43 Ответить
США планують сьогодні запустити на орбіту новий супутник системи попередження про ракетний напад - Цензор.НЕТ 2270
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18.05.2021 09:19 Ответить
 
 