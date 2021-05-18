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Снайпер врага ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 9 обстрелов, наемники РФ бьют прямо из жилых кварталов, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Снайпер врага ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 9 обстрелов, наемники РФ бьют прямо из жилых кварталов, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 17 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вблизи населенного пункта Новолуганское враг дважды открывал огонь из минометов 120-мм и 82-мм калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Песков оккупанты два раза осуществили обстрел в сторону позиций ВСУ из минометов 120-мм калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Зайцево противник вел огонь из минометов 120-мм калибра, а возле поселка Опытное - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Новотошковское российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Причепиловки враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В направлении Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь.

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"Украинская сторона СЦКК сообщает об использовании оккупантами практики ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях. В частности, вечером 17 мая, наемниками был осуществлен обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82- и 120 мм непосредственно из жилых кварталов Донецка. В качестве мест огневых позиций минометов оккупанты выбрали площадки в жилой застройке в непосредственной близости от Городской клинической больницы №21. Целью действий пророссийских наемников было провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня. Традиционно, обстрелы со стороны оккупантов сопровождались интенсивными информационными "вбросами"", - добавили в пресс-центре ОС.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК зафиксировала данные грубые нарушения и проинформировала представителей СММ ОБСЕ.

Вместе с тем, по состоянию на 7:00 утра, 18 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

"Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщили в штабе.

Снайпер врага ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 9 обстрелов, наемники РФ бьют прямо из жилых кварталов, - штаб ОС 01
Снайпер врага ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 9 обстрелов, наемники РФ бьют прямо из жилых кварталов, - штаб ОС 02

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Топ комментарии
+17
Одужання хлопцю.........
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18.05.2021 08:16
+16
Прямая речь клоуна 11 мая: "Почти прекратились прицельные снайперские выстрелы, их действительно стало очень мало". Наркоман живет в своем мире.
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18.05.2021 08:12
+13
ой...а преЗЕ ж сказал что снайперов врага меньше стало...брехануло как всегда...
вспомнить бы где оно хоть раз угадало ...
...
найщиріші побажання - одужання воїну... і косоокості та тремору парашинським снайперам..
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18.05.2021 08:22
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Правила форума Совет форумчан
у нас есть свой хамас
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18.05.2021 08:10 Ответить
Это детка не ХАМАС. Это Рассея.
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18.05.2021 08:12 Ответить
На території Малої Азії не зрозуміло, де починається ХАМАС і закінчується Росія, і навпаки... (Це перефразування вислову першого десятиліття ХХ століття : "Непонятно, где кончается царская охранка, и начинаются революционеры, и наоборот...").
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18.05.2021 08:47 Ответить
Хамас такая же рашка, только на Ближнем Востоке.
Так что такая же рашка, и не сомневайтесь. Просто "минус" деньги Саудовской аравии и "плюс" общая граница с рашкой. Больше никакой разницы нет.
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18.05.2021 18:00 Ответить
Бьют? Делайте как в Израиле. Предупредили за час и разнесли все жилые дома в щепки. Кошерно и никто не будет возмущаться. Ведь предупредили же.
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18.05.2021 08:10 Ответить
А толку ? Заехали , постреляли , уехали . Минут через 10 там никого не будет . Нет смысла давать ответку в это место даже через полчаса , не то , что через час .
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18.05.2021 13:10 Ответить
Прямая речь клоуна 11 мая: "Почти прекратились прицельные снайперские выстрелы, их действительно стало очень мало". Наркоман живет в своем мире.
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18.05.2021 08:12 Ответить
Так оно и не видит никаких выстрелов. Или совсем мало видит. Ну там в басейн прилетит или Ленке под трусы.
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18.05.2021 08:14 Ответить
Йому вистачило б і одного.
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18.05.2021 08:41 Ответить
В следующий раз неуоткуда будет стрелять. А месние жители научнут мозгами думать или лишатся жилья.
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18.05.2021 15:11 Ответить
Одужання хлопцю.........
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18.05.2021 08:16 Ответить
ой...а преЗЕ ж сказал что снайперов врага меньше стало...брехануло как всегда...
вспомнить бы где оно хоть раз угадало ...
...
найщиріші побажання - одужання воїну... і косоокості та тремору парашинським снайперам..
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18.05.2021 08:22 Ответить
"Нада перестать стрілять"! Ці слова сказав чотирижди услоніст, якому ця Україна є тільки місцем косіння баксів.
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18.05.2021 08:29 Ответить
контрснайперская борьба на нуле,техническое оснащение и профессиональные навыки отсутствуют,русня уже за 3 последних месяцев с помощью снайперов наколотила кучу 200тых, а наши никак противодействовать не могут,и дело даже не в том позволяют ли им стрелять в ответ или нет,а я уверен что если идет угроза жизни то такая возможность есть,а дело в том что нет современного технического обоспечнения для обнаружения снайперов и так же спецов то у нас тоже видимо на 7 год войны нет... печально все это,и это только снайперы,а если кацапы начнут полномасштабную войну? что будет тогда? потерь будет огромное количество...
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18.05.2021 08:36 Ответить
За начальника СБУ в 2014-2105 возил наличку в Донецк......
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18.05.2021 08:39 Ответить
А слабо написати - російський снайпер, чи паспорт не провірили?
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18.05.2021 08:41 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей руSSкую тварь, очисти землю Украины!
Снайпер ворога поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 9 обстрілів, найманці РФ б'ють просто із житлових кварталів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4305
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18.05.2021 08:56 Ответить
Дай Бог, а то повідомляють, що життю нічого не загрожує,а через місяць-два що помер в госпіталі.
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18.05.2021 09:00 Ответить
Знов кацапська дитина в косовороткє на тлі палаючої дєрєвні. Чи ти не відрізняєш?
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18.05.2021 09:08 Ответить
А де бойові дрони-камікадзе чи безпілотники "байрактар"? А, зрозуміло! Режим тиші. Нас б*ють, а ми "мужніємо".
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18.05.2021 08:58 Ответить
Ну и где ваша дуже високоточна зброя?Или опять деньги разворовали а стрелять только языком можете,ложите бойцов не за грош пани генерали
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18.05.2021 09:05 Ответить
Для высокоточного оружия нужна и высокоточная разведка. Например против "Града" высокоточные боеприпасы будут эффективны в случае предварительной разведки места хранения или боевой позиции в момент развертывания установки и ее наведения. После осуществления залпа, хоть точным, хоть не точным оружием уже нет смысла шмалять по тому участку земли на котором 15-20 секунд назад стояла установка.
Тоже самое с минометами установленными на авто, особенно если это огонь чисто провокационный - тихонько подъехали, примерно прицелились, 2-3 мины, газ в пол и адью ...
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18.05.2021 09:36 Ответить
Это вы правельно заметили но есть еще такое постоянное занятие как места дислокации где разоружаются,вооружаются,хранят и отдыхает личный состав,пути предположительного следования,штаб планирования и т.д,да просто их точки на передке,миллиард вариантов предложить противнику заткнутся
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18.05.2021 11:34 Ответить
РФ второй ХАМАС. Тактика террористов везде одинаковая. Мирные жители являются щитом.
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18.05.2021 09:48 Ответить
"мы будем двигать впереди мальчиков, девочек, водокачки - и пусть попробуют стрелять" (*****, 2014) - продолжение следует... Снайпер ворога поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 9 обстрілів, найманці РФ б'ють просто із житлових кварталів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6168
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18.05.2021 10:34 Ответить
"Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3265881

Вместе с тем, по состоянию на 7:00 утра, 18 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.Источник: https://censor.net/ru/n3265881

Снаряд взорвался в двух метрах: врачи спасают раненого на Донбассе офицера
18 мая 2021 | 11:10
Раненого уроженца Харькова доставили в реанимацию в течение трех часов после ранения. У украинского защитника тяжелая контузия, открытая рана височной части головы. Осколками посечены лицо, шея, конечности и грудь.

Если на 7 утра огонь не открывался, значит оба описанных случая произошли вчера 17 мая.

Так двое раненых или один?
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18.05.2021 11:50 Ответить
А бубочке в докладах об обстрелах снайперов и термобар ракетами пишут?
А то оно нэсэ такэ, что на голову не налазит....
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18.05.2021 13:12 Ответить
головне ні в якому разі не відповідати і не наступати, бо ж тоді Україна втратить підтримку "країн заходу"! ЕксперДи "країн заходу" таку "АНАЛітику" висрали на днях, тому - сидіть і не рипайтесь....
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18.05.2021 13:32 Ответить
смерть російським окупантам.
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18.05.2021 13:55 Ответить
Коли вже напишуть про навпаки.....
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19.05.2021 09:34 Ответить
 
 