Снайпер врага ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 9 обстрелов, наемники РФ бьют прямо из жилых кварталов, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 17 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, вблизи населенного пункта Новолуганское враг дважды открывал огонь из минометов 120-мм и 82-мм калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Песков оккупанты два раза осуществили обстрел в сторону позиций ВСУ из минометов 120-мм калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Зайцево противник вел огонь из минометов 120-мм калибра, а возле поселка Опытное - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде поселка Новотошковское российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Причепиловки враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В направлении Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
"Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - сказано в сообщении.
В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь.
"Украинская сторона СЦКК сообщает об использовании оккупантами практики ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях. В частности, вечером 17 мая, наемниками был осуществлен обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82- и 120 мм непосредственно из жилых кварталов Донецка. В качестве мест огневых позиций минометов оккупанты выбрали площадки в жилой застройке в непосредственной близости от Городской клинической больницы №21. Целью действий пророссийских наемников было провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня. Традиционно, обстрелы со стороны оккупантов сопровождались интенсивными информационными "вбросами"", - добавили в пресс-центре ОС.
Отмечается, что украинская сторона СЦКК зафиксировала данные грубые нарушения и проинформировала представителей СММ ОБСЕ.
Вместе с тем, по состоянию на 7:00 утра, 18 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.
"Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщили в штабе.
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Так что такая же рашка, и не сомневайтесь. Просто "минус" деньги Саудовской аравии и "плюс" общая граница с рашкой. Больше никакой разницы нет.
вспомнить бы где оно хоть раз угадало ...
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найщиріші побажання - одужання воїну... і косоокості та тремору парашинським снайперам..
Воин, убей руSSкую тварь, очисти землю Украины!
Тоже самое с минометами установленными на авто, особенно если это огонь чисто провокационный - тихонько подъехали, примерно прицелились, 2-3 мины, газ в пол и адью ...
Вместе с тем, по состоянию на 7:00 утра, 18 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.Источник: https://censor.net/ru/n3265881
Снаряд взорвался в двух метрах: врачи спасают раненого на Донбассе офицера
18 мая 2021 | 11:10
Раненого уроженца Харькова доставили в реанимацию в течение трех часов после ранения. У украинского защитника тяжелая контузия, открытая рана височной части головы. Осколками посечены лицо, шея, конечности и грудь.
Если на 7 утра огонь не открывался, значит оба описанных случая произошли вчера 17 мая.
Так двое раненых или один?
А то оно нэсэ такэ, что на голову не налазит....