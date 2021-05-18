Снайпер врага ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 9 обстрелов, наемники РФ бьют прямо из жилых кварталов, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 17 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вблизи населенного пункта Новолуганское враг дважды открывал огонь из минометов 120-мм и 82-мм калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Песков оккупанты два раза осуществили обстрел в сторону позиций ВСУ из минометов 120-мм калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Зайцево противник вел огонь из минометов 120-мм калибра, а возле поселка Опытное - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Новотошковское российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Причепиловки враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В направлении Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь.

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"Украинская сторона СЦКК сообщает об использовании оккупантами практики ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях. В частности, вечером 17 мая, наемниками был осуществлен обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82- и 120 мм непосредственно из жилых кварталов Донецка. В качестве мест огневых позиций минометов оккупанты выбрали площадки в жилой застройке в непосредственной близости от Городской клинической больницы №21. Целью действий пророссийских наемников было провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня. Традиционно, обстрелы со стороны оккупантов сопровождались интенсивными информационными "вбросами"", - добавили в пресс-центре ОС.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК зафиксировала данные грубые нарушения и проинформировала представителей СММ ОБСЕ.

Вместе с тем, по состоянию на 7:00 утра, 18 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

"Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщили в штабе.



