В Украине за сутки от COVID-19 умерли 285 человек, зафиксированы 4 095 новых случаев заражения, 17 751 человек выздоровел
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
4 095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 мая 2021 года.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"4 095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 мая 2021 года. В частности, заболели 235 детей и 162 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализировано - 999 человек;
летальных случаев - 285;
выздоровели - 17 751 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 61 110 (в том числе методом ПЦР - 30693, методом ИФА - 13378, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17039).
За все время пандемии в Украине
заболели - 2 160 095 человек;
выздоровели - 1 882 344 человека;
летальных случаев - 48 469;
проведено ПЦР-тестов - 9 882 447.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ривненской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
бо ковід - це фальшивий діагноз
https://rumble.com/vh5nc3-tap-water-has-the-covid.html