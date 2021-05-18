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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 232 человека, всего - 948 330, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 232 человека, всего - 948 330, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 27 454 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"17 232 человека привиты против COVID-19 за сутки 17 мая 2021 в Украине. 948 332 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 17 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 963), Львовской (1 091) и Донецкой (1 072) областях, меньше всего - в Луганской (372), Херсонской (379) и Винницкой (400) областях.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 232 человека, всего - 948 330, - Степанов 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 232 человека, всего - 948 330, - Степанов 02

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18.05.2021 08:24 Ответить
А толку? Он всего лишь попка Зе. За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 232 человека, всего - 948 330, - Степанов - Цензор.НЕТ 2952
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18.05.2021 08:31 Ответить
В Україні вакциновано лише 2,25% населення, а другу дозу отримали лише 0,04%! Гірший показник у Європі лише у Косово!

Навіть у Албанії чи Молдові вакцинували БІЛЬШИЙ відсоток населення, ніж в Україні!

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/europe/

Але тут в коментах знаходяться боти, які його захищають...
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18.05.2021 08:34 Ответить
якщо прохання не носитись із курткою є захистом степанова, то не дивно, що у країні дупа.
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18.05.2021 09:31 Ответить
у тебе старі дані, сьогодні із урахуванням учоряшнього дня вже 2,28% і 0,07%, перейди на сторінку Україна у твому лінку.
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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18.05.2021 10:00 Ответить
Ну ок, але це все одно це один із найгірших показників у Європі! Та й почали вакцинувати у нас чи не найпізніше в Європі. І це саме факап МОЗу!

Фіг з нею, з тією курткою - ось об'єктивний показник роботи міністра! Ну і ще: чому міністр публічно не виступив ПРОТИ виділення грошей з ковідного фонду на дороги? Може якби гроші ті не забрали, то вакцину закупили б на кілька місяців раніше!
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18.05.2021 10:36 Ответить
так, гірший. у мене лише питання до нього: чого 1 млн сіноваку досі киснуть? 215.000, 500.000, 500.000 остання поставка ще не внесена у список поставлених - вони вже в Україні, вже поставлені, чого ним колють з 13 квітня як свічка капає? тобто не можна сказати, що нічим колоти, навпаки є чим, але не колять. чому? народ не хоче взагалі, народ хоче іншу вакцину, чи її затримують власті, нахрєна тоді?
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18.05.2021 11:24 Ответить
а хіба він був міністром, коли брали на дороги із ковідного фонду? наче як раз, коли треба була резервувати вакцини, гроші і були узяті. тому Шмигаль чи хто там недавно плакав, що Степанов тільки і зна, що клянче гроші, такий паганий клянчун, шишок грошорозподільних задрав уже.
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18.05.2021 11:28 Ответить
Степанов - міністр з 30 березня 2020, тобто якраз тоді і був міністром...
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18.05.2021 11:32 Ответить
а зе бігає із ціллю "хачу бьіт каральом дарог" з якого числа?
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18.05.2021 11:35 Ответить
а німеччина перші уколи зробила перед новим роком у грудні, а ти про березень говориш. значить вакцина вже була у 2019 і тоді треба було резервувати, а українці дотягли до березня, коли всі вже зарезервували, а в Україні виділили на дороги. і Степанов міг прийти вже на дулю.
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18.05.2021 11:38 Ответить
Вакцина у 2020 була, у 2019 епідемії не було!
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18.05.2021 11:50 Ответить
тобто ставши 30 березня 2020 міністром, йому ще потрібен був час увійти у справи, тобто практично прикинемо він міг зайнятися ділом із середини квітня, першочерговими питаннями, і до кінця - другорядними. квітень, Карл! Квітень! коли усе робилось у січні-лютому!
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18.05.2021 11:51 Ответить
Вакцину усі замовляли з осені 2020 року, бо раніше її просто не розробили ще... Усі, крім нас, наші спохватилися в січні 2021! Ну блін, може не будеш тут домисли робити, а ознайомишся з джерелами?
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18.05.2021 12:01 Ответить
так, 2020. а якщо Зе сказав на дороги, то на дороги!
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18.05.2021 12:05 Ответить
Ну ніщо не завжало Степанову піти проти Зе...
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18.05.2021 12:06 Ответить
так може він це як раз останні місяці і робить, і йому не дають і звільняють як зуділку надоївшу? Є факт: стаття, де хтось із них плаче, що Степанов постійно гроші клянче. Значить людина працює. але це не подобається тим, у кого він ті гроші клянче. і по відповіді плакальщика, можна зробити висновок, що Степанов ті гроші не отримує.
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18.05.2021 12:11 Ответить
Вересень 2020 року. Стрімко зростає смертність від ковіду, росте також кількість нових виявлених випадків і госпіталізацій. З'являється проект бюджету на 2021 рік, в якому на Програму державних медичних гарантій передбачено майже вдвічі менше грошей, ніж просив МОЗ. Це означає, що міністру Максиму Степанову буде дуже важко виконати свої обіцянки про підвищення тарифів на медичні послуги та зарплат лікарям.

Навесні ви казали, що є рішення президента виділити 6% ВВП на медицину на 2021 рік. І це була ваша відповідь на питання, як ви виконаєте свої обіцянки - збільшення тарифів на медичні послуги, підвищення зарплат медикам і так далі. Тепер уряд виділяє 123 млрд грн на Програму медичних гарантій замість 225, які ви просили. Відповідно, грошей на виконання обіцянок нема, що далі? - вилітаєш!!!

https://lb.ua/society/2020/09/22/466522_maksim_stepanov_ya_shozhiy.html
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18.05.2021 12:16 Ответить
МОЗу дісталося близько 14 млрд з ковідного фонду, в той час як Мінінфраструктури отримало з нього в 2,5 рази більше - близько 35 млрд грн - на будівництво доріг.


І якщо нам ************ ще кошти для боротьби з ковідом, я знаю, що в такому випадку ці кошти будуть знайдені.
Звідки вони візьмуться?
Це питання до міністерства фінансів, звідки вони будуть брати кошти. В нас за балансування бюджету відповідає Міністерство фінансів.ОСЬ МІНІСТРАМ І НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ КЛЯНЧЕННЯ!
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18.05.2021 12:19 Ответить
хм, ти наводиш аргументи, але сам їх не підтверджуєш? чого ти то від інших вимагаєш, а сам лише ******?
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18.05.2021 13:02 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%96#cite_note-ct.gov-14

Ну ось, вакцина Пфайзер була готова восени 2020, наприклад...
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18.05.2021 13:14 Ответить
правильно, а 27 грудня укололи першого німця.
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18.05.2021 13:35 Ответить
А першого українця аж навесні!
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18.05.2021 13:44 Ответить
першого українця привили у Мароко. Жінка лікар іде по статистиці у Хмельницькій області, де отримала другу дозу тоді, коли українці почали отримувати першу.
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18.05.2021 14:28 Ответить
зарплата Степанова дозволяє йому купити ту куртку і залишиться ще на проживання? якщо дозволяє, зарплата не маленька явно, то чого усі до неї причепились? Ти оцінював ділові костюми Маска чи Гейтса? навряд чи, але вони явно не на 4 кілометрі у Одесі чи на харківському базарі куплені. і про то не пишуть, бо у людей є на то гроші і немає причини їм то ставить у аргумент в усі дірки.
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18.05.2021 11:33 Ответить
Послушайте ,уважаемые. Мой сын желая провакцинироваться решил позвонить в поликлиники, где открыты пункты вакцинации. В первой же поликлинике в регистратуре дали телефон пункта вакцинации. Он позвонил - его записали и пригласили на сегодня же или на завтра. Он в этот же день провакцинировался. Позвонил нам , сообщил новость и дал телефон. Утром моя супруга позвонила - нас записали на 12 часов. В итоге мы к 13 уже шли домой провацинированные бесплатно. Уже неделю моя супруга рассказывает знакомым - все ужасно удивлены и просят телефон.
Уважаемые, вы сами хоть что-нибудь сделали, чтобы получить вакцину? Похоже 17232 человека сами побеспокоились.
Вспоминается анекдот : Еврей просит Бога выигрыша в лотерею очень слезно. Архангелы говорят:"Ну дайте ,господь, ему выигрыш".Бог в ответ:" Я не против, ну а он пусть хоть лотерейный билет купит".
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18.05.2021 10:15 Ответить
Моїм батькам-пенсіонерам телефонував сімейний лікар, пропонував записатися в чергу, але там чекати більше місяця...
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18.05.2021 10:38 Ответить
До миллиона уже месяц не доберутся. Степанов вместо того что бы работать и бороться с ковидом сутками на телеканалах пиарился,Ляшко такой же. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 232 особи, загалом - 948 330, - Степанов - Цензор.НЕТ 7763
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18.05.2021 08:56 Ответить
так це норма, він повинен заткнутись і мовчати? його розбирають на молєкули, він захищається. чи ти не надаєш йому такого права? так тоді тобі в рашку дорога, там такі норми.
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18.05.2021 09:33 Ответить
Норма когда люди умирают,вакцины не было а главный медик на телеканалах сидит,да и Рашку приплел молодец. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 232 особи, загалом - 948 330, - Степанов - Цензор.НЕТ 5624
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18.05.2021 16:09 Ответить
так, ще один із кашою у голові і ціллю "а би щось ляпнуть, шоб не мовчки".
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18.05.2021 16:11 Ответить
Украина переболела без прививок. Хватит грузить нас этой истерией.
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18.05.2021 09:04 Ответить
 
 