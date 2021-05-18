За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 232 человека, всего - 948 330, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 27 454 человек.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"17 232 человека привиты против COVID-19 за сутки 17 мая 2021 в Украине. 948 332 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 17 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 963), Львовской (1 091) и Донецкой (1 072) областях, меньше всего - в Луганской (372), Херсонской (379) и Винницкой (400) областях.
Пожалуйста, подождите...
Навіть у Албанії чи Молдові вакцинували БІЛЬШИЙ відсоток населення, ніж в Україні!
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/europe/
Але тут в коментах знаходяться боти, які його захищають...
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
Фіг з нею, з тією курткою - ось об'єктивний показник роботи міністра! Ну і ще: чому міністр публічно не виступив ПРОТИ виділення грошей з ковідного фонду на дороги? Може якби гроші ті не забрали, то вакцину закупили б на кілька місяців раніше!
Навесні ви казали, що є рішення президента виділити 6% ВВП на медицину на 2021 рік. І це була ваша відповідь на питання, як ви виконаєте свої обіцянки - збільшення тарифів на медичні послуги, підвищення зарплат медикам і так далі. Тепер уряд виділяє 123 млрд грн на Програму медичних гарантій замість 225, які ви просили. Відповідно, грошей на виконання обіцянок нема, що далі? - вилітаєш!!!
https://lb.ua/society/2020/09/22/466522_maksim_stepanov_ya_shozhiy.html
І якщо нам ************ ще кошти для боротьби з ковідом, я знаю, що в такому випадку ці кошти будуть знайдені.
Звідки вони візьмуться?
Це питання до міністерства фінансів, звідки вони будуть брати кошти. В нас за балансування бюджету відповідає Міністерство фінансів.ОСЬ МІНІСТРАМ І НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ КЛЯНЧЕННЯ!
Ну ось, вакцина Пфайзер була готова восени 2020, наприклад...
Уважаемые, вы сами хоть что-нибудь сделали, чтобы получить вакцину? Похоже 17232 человека сами побеспокоились.
Вспоминается анекдот : Еврей просит Бога выигрыша в лотерею очень слезно. Архангелы говорят:"Ну дайте ,господь, ему выигрыш".Бог в ответ:" Я не против, ну а он пусть хоть лотерейный билет купит".