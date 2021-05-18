Из-за непогоды обесточены 8 населенных пунктов в Днепропетровской и Херсонской областях, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 8 населенных пунктов в Днепропетровской и Херсонской областях, в последней также повреждены кровли 107 зданий, а в Винницкой подтоплены 8 дворов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 18 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 8 населенных пунктов в 2 областях, а именно в Днепропетровской - 7 и в Херсонской - 1", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Так, в Херсонской области 17 мая в ГСЧС поступила информация, что на территории Каховского, Бериславского и Скадовского районов в результате ухудшения погодных условий (гроза, шквалы и порывы ветра) повреждены кровли 107 зданий (96 частных домов, 3 школы, 2 ДОУ, 2 амбулатории, 3 здания сельских советов и 1 дом культуры). Жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС не привлекались.

В Винницкой области 17 мая в ГСЧС поступила информация, что в пгт. Жмеринка в результате интенсивных осадков произошло подтопление 8 дворов. Для откачки воды от ГСЧС привлекались 8 человек и 3 единицы техники. Работы завершены.

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