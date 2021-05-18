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Новости Политика Украины
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Отчет Кабмина в Раде может состояться в ближайшее время, если будет запрос, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отчет Кабмина в Раде может состояться в ближайшее время, если будет запрос, - Разумков

Отчет правительства о проделанной работе, согласно требованиям Регламента ВРУ, может состояться в ближайшее время. Правда, если на это будет запрос от большинства фракций.

Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в эфире политического шоу "Свобода слова на ICTV", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Однако, по его словам, на этой неделе такой отчет уже невозможен, но может состояться в ближайшее время.

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"На этой неделе это уже невозможно будет сделать, но если будет запрос от большинства фракций и групп, я думаю, что на следующих пленарных заседаниях мы это сможем сделать", - сказал Разумков.

Он также отметил, что уже в эту пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль будет отчитываться в стенах парламента о борьбе с коронавирусом в Украине.

"Именно такое постановление принимала Верховная Рада Украины - насколько она исполнена, что сделано. Мы будем четко контролировать в рамках парламентского контроля как исполняются поручения ВР", - объяснил Разумков.

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А если Степнов ляпнет что-то не нужно на последок, что бы подосрать зеленскому? Отчет Кабмина в Раде может состояться в ближайшее время, если будет запрос, - Разумков - Цензор.НЕТ 9887
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18.05.2021 08:50 Ответить
Отчет Кабмина в Раде может состояться в ближайшее время, если будет запрос, - Разумков - Цензор.НЕТ 7477
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18.05.2021 09:01 Ответить
а разумков і рейтинг брешуть за 28%
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18.05.2021 09:23 Ответить
А що, запиту немає? 😰😮 Всьо харашо, прєкрасная маркіза? 🤢 Хоча як й запит до нпучів? Що неучі можуть відповісти? Щіпхати вмюсе знову на Порошенка? Так Порошенко вже двпрок не при справах. 🤢
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18.05.2021 09:10 Ответить
турбомоноодобрямс
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18.05.2021 09:22 Ответить
 
 