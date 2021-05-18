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Новости За рубежом
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В Бразилии фиксируют рост смертей от COVID-19 среди младенцев: с начала пандемии умерли 832 ребенка в возрасте до 5 лет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Бразилии фиксируют рост смертей от COVID-19 среди младенцев: с начала пандемии умерли 832 ребенка в возрасте до 5 лет

Такого количества умерших детей от коронавируса, как в Бразилии, не наблюдается больше нигде в мире.

В Бразилии в последнее время младенцы и маленькие дети стали часто умирать из-за заражения коронавирусной инфекцией. Как пишет The New York Times, в Минздраве Бразилии сообщили, что с начала пандемии в стране умерли 832 ребенка в возрасте до 5 лет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В США, к примеру, население и количество умерших от коронавируса больше, однако смертность у детей – меньше. За этот период в США умерли 139 детей.

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Отмечается, что официальное количество детских смертей в Бразилии, вероятно, значительно занижено, потому что из-за отсутствия достаточного количества тестов многие случаи не фиксируются.

Стоит отметить, что такого количества умерших детей от коронавируса, как в Бразилии, не наблюдается больше нигде в мире.

Тем не менее нет никаких сведений, которые бы подтвердили, что тот или иной вариант COVID-19 более смертелен для детей. Некоторые эксперты утверждают, что бразильский штамм коронавируса вызывает большую смертность среди беременных женщин, ведь имеет более тяжелый ход. Также довольно часто детям просто не делают тесты, а помогают лишь во время госпитализации.

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Питання часу.
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18.05.2021 09:00 Ответить
Маленькі дітки... це дуже страшно, в кого є дитя той мене зрозуміє.
І як в деяких тут на сайті язик повертається говорити про ковід як про звичайну простуду.
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18.05.2021 09:19 Ответить
210 млн человек... и мягко говоря не самая лучшая медицина... вот и результат.
Там две крупных городских агломерации Сан-Паулу и Рио - 32 млн человек на небольшой территории сравнительно живут. Там скорее всего и корень проблемы.
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18.05.2021 10:36 Ответить
Вот они основные цели мирового правительства-Индия и Китай,после стареющей Еропы.Но почему нет Китая? Да потому что вместе с их лабораториями проворачивают ЭТОТ ВСЕМИРНЫЙ БАРДАК. Чтото новое подсыпают кому хотят и врут о новой мутации в такой то стране.Ответят когда то перед всеми.
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18.05.2021 10:56 Ответить
 
 