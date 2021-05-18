Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Стиль высказываний в последнем видеообращении беглого экс-судьи Николая Чауса свидетельствует о том, что говорил он против своей воли.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил адвокат Чауса Александр Вишневый.
"Мы обсудили это видео с его супругой. Очень много вопросов и нюансов, которые настораживают. Начиная с того, что за все годы брака он не обращался к жене именно так, как в этом видео. Конечно, он называл ее по имени, но иначе. Да и сама стилистика речи, то, как построены фразы – для него не характерны. Одежда тоже не его...Мы полагаем, что все заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными", - уточнил адвокат.
По словам Вишневого, у Чауса не было оснований исчезать. Он планировал вернуться в Украину и дать показания НАБУ по уголовному производству, которое расследуется.
Кроме этого, он отметил, что Чаус в силу его возраста вряд ли сам умеет создавать телеграмм-каналы.
"А тут вдруг решил избрать именно такой способ общения. Мы уже понимаем четко, что будет еще ряд видеообращений. Как бы это не превратилось в многосерийный блокбастер. При том, что он находится в вакууме. При отсутствии доступа к нему других людей будет излагаться позиция, которая очевидно не соответствует его воле", - выразил уверенность он.
"Больше информации мы уже узнаем из нового телеграмм-канала, в который "добровольно" будут поступать новые видеоролики от имени Чауса. Допускаю, что это, может, будет остросюжетный многосерийный детектив", - заявил адвокат, отвечая на вопрос относительно того, зачем было организовано похищение Чауса.
"Она (ситуация. - Ред.) будет иметь, на мой взгляд, очень длительное развитие. Мне кажется, что будет порционно, детально через Николая Алексеевича подаваться определенная информация под конкретным вектором, в результате которой мы все сможем разобраться, кому это интересно, какие мотивы и какая конечная цель", - добавил он.
Полный текст интервью с адвокатом Николая Чауса Александром Вишневым читайте здесь.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
Пожалуйста, подождите...
молдавська сторона виявила викрадачів - це українська влада.
то чого вони не можуть офіційно виставити перед камерами це чудо ?
А родичів, звісно - відправили б у Сибір і такого тупого б висеру, звісно б не було.
Тебе ніхто не має за дебіла - ти ним і є...
І про "вагнерівців".
З двадцять другим квітня
Відразу все розквітне,
Будуть усі чисті,
Білі та "пушисті".
Йде професіонал-
Сірий кардинал.
Щирий слуга «Бені»,
Ботає по «фені».
Ви всі взяли квиток
На п'ять років, синок…
В «квартальний» серіал,
Для «приколістів» зал.
Візьміть хоч бутерброд,
Який має народ,
Що «дуже» зубожів
Від «байдужих» мужів.
Бо віртуальний хліб
Розсудливість загріб.
Той Петін бутерброд,
Спасе «вумний» народ.
02.04.2019
Анатолій Березенський
вот его родные и не узнали.