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Новости Политика Украины
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Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив

Стиль высказываний в последнем видеообращении беглого экс-судьи Николая Чауса свидетельствует о том, что говорил он против своей воли.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил адвокат Чауса Александр Вишневый.

"Мы обсудили это видео с его супругой. Очень много вопросов и нюансов, которые настораживают. Начиная с того, что за все годы брака он не обращался к жене именно так, как в этом видео. Конечно, он называл ее по имени, но иначе. Да и сама стилистика речи, то, как построены фразы – для него не характерны. Одежда тоже не его...Мы полагаем, что все заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными", - уточнил адвокат.

По словам Вишневого, у Чауса не было оснований исчезать. Он планировал вернуться в Украину и дать показания НАБУ по уголовному производству, которое расследуется.

Кроме этого, он отметил, что Чаус в силу его возраста вряд ли сам умеет создавать телеграмм-каналы.

"А тут вдруг решил избрать именно такой способ общения. Мы уже понимаем четко, что будет еще ряд видеообращений. Как бы это не превратилось в многосерийный блокбастер. При том, что он находится в вакууме. При отсутствии доступа к нему других людей будет излагаться позиция, которая очевидно не соответствует его воле", - выразил уверенность он.

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"Больше информации мы уже узнаем из нового телеграмм-канала, в который "добровольно" будут поступать новые видеоролики от имени Чауса. Допускаю, что это, может, будет остросюжетный многосерийный детектив", - заявил адвокат, отвечая на вопрос относительно того, зачем было организовано похищение Чауса.

"Она (ситуация. - Ред.) будет иметь, на мой взгляд, очень длительное развитие. Мне кажется, что будет порционно, детально через Николая Алексеевича подаваться определенная информация под конкретным вектором, в результате которой мы все сможем разобраться, кому это интересно, какие мотивы и какая конечная цель", - добавил он.

Полный текст интервью с адвокатом Николая Чауса Александром Вишневым читайте здесь.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

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Топ комментарии
+14
Знову відосики від зеленського ?
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18.05.2021 09:04
+13
суцільний цирк.
молдавська сторона виявила викрадачів - це українська влада.
то чого вони не можуть офіційно виставити перед камерами це чудо ?
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18.05.2021 09:05
+9
95 квартал запустив новий серіал і обісрався.
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18.05.2021 09:07
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Знову відосики від зеленського ?
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18.05.2021 09:04 Ответить
суцільний цирк.
молдавська сторона виявила викрадачів - це українська влада.
то чого вони не можуть офіційно виставити перед камерами це чудо ?
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18.05.2021 09:05 Ответить
Бо які відосики без інтриги. Очевидно, що це буде в серіалі.
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18.05.2021 09:28 Ответить
да нет скоро пойдет отдельная ветка видосики адвоката Вишневского....
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18.05.2021 09:56 Ответить
у зеленского есть мечта- посдить Пороха. То что происходит с чаусом - фарс. Очевидно, что его выкрали и перевезли в Украину. Провели соответствующую "работу" ( напугали, купили.....) с одной целью - посадить Пороха. Хоть за что т о, но посадить.
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18.05.2021 09:32 Ответить
На пол-ставочки в Квартале....
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18.05.2021 09:06 Ответить
95 квартал запустив новий серіал і обісрався.
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18.05.2021 09:07 Ответить
Чаус, если ты читаешь это сообщение, то в следующем видосике моргни три раза, что бы мы знали, что тебя держат в заложниках!!! Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив - Цензор.НЕТ 6130
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18.05.2021 09:08 Ответить
... и пропукай азбукой Морзе адрес, где тебя содержат. Мы тебя вызволим! И посадим, *****, за ту взятку, по поводу которой ты слинял в Молдову.
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18.05.2021 09:10 Ответить
та він тепер з радістю посидить, аби лиш живим залишитись...
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18.05.2021 09:25 Ответить
Зрелищ и хлеба!(с)
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18.05.2021 09:08 Ответить
У нас іх єсть.
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18.05.2021 09:12 Ответить
Хтось тут недавно виступав про антинародний радянський режим. При СРСР, голуб"ята, цього Чауса вже давно би впіймали, розстріляли, закопали і забули. А "наколядоване", звісно, - конфіскували. І такого мавпування і цирку на дроті не було би. Нас просто мають за дебілів...
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18.05.2021 09:08 Ответить
Имеют право. Все таки мы сделали себя вместе и все мы преезеднты и це исты на Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив - Цензор.НЕТ 3021
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18.05.2021 09:10 Ответить
При СРСР і тебе вже б давно " ...впіймали, розстріляли, закопали і забули."

А родичів, звісно - відправили б у Сибір і такого тупого б висеру, звісно б не було.
Тебе ніхто не має за дебіла - ти ним і є...
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18.05.2021 09:17 Ответить
Тоді б не тільки чауса розстріляти, а всю владу з гори до низу. А чаус вже своє отримав, пальці чорні, на перев'язаній руці, схоже півпальця вже немає. І тортури були не за корупцію, яка стала нормою життя...
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18.05.2021 09:34 Ответить
Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив - Цензор.НЕТ 6163
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18.05.2021 09:09 Ответить
Бу-ра-ті-на!
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18.05.2021 09:14 Ответить
Вгадав! Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив - Цензор.НЕТ 23
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18.05.2021 09:15 Ответить
не вовком, а вовкай Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив - Цензор.НЕТ 1527
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18.05.2021 09:17 Ответить
Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив - Цензор.НЕТ 2892
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18.05.2021 09:19 Ответить
А не забагато честі цьому чаусу щоб щодня про нього писати?
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18.05.2021 09:25 Ответить
В офісі преЗедента саме про це і мріють, щоб всі забули про цього Чауса.
І про "вагнерівців".
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18.05.2021 09:29 Ответить
Молдавські посадовці приїхали в Україну і квартальні вирішили зліпити відосик-відмазку для себе. Але це вже трясовина, яка затягує їх все глибше.
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18.05.2021 09:33 Ответить
Не знаю, кто выкрал Чауса. Не знаю, с какой целью. Но четко понимаю, что все это тупой дешевый гребаный цирк. Чей-то маааааленький тупой мосх сообразил вот такое дело с похищением и видосиками. Есть устойчивое ощущение, что у режиссера этого фарса что-то пошло не так. Не хватило извилин продумать все причинно-следственные связи. Хотя тут как раз понятно, это же высшая нервная деятельность, а откуда она сейчас во власти... Сейчас, похоже, идет лихорадочная работа по назначению крайнего в этом говнище. Адвокат Чауса Вишневий: Будуть ще відеозвернення. Усе може перетворитися на гостросюжетний багатосерійний детектив - Цензор.НЕТ 9756
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18.05.2021 10:39 Ответить
да ваш Чаус уже либо в Тирасполе, либо в РФ - и гэбня его вертит, как хочет
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18.05.2021 10:56 Ответить
ничего... ему 95 квартал напишет подходящий сценарий
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18.05.2021 12:32 Ответить
НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ
З двадцять другим квітня
Відразу все розквітне,
Будуть усі чисті,
Білі та "пушисті".
Йде професіонал-
Сірий кардинал.
Щирий слуга «Бені»,
Ботає по «фені».
Ви всі взяли квиток
На п'ять років, синок…
В «квартальний» серіал,
Для «приколістів» зал.
Візьміть хоч бутерброд,
Який має народ,
Що «дуже» зубожів
Від «байдужих» мужів.
Бо віртуальний хліб
Розсудливість загріб.
Той Петін бутерброд,
Спасе «вумний» народ.
02.04.2019
Анатолій Березенський
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18.05.2021 14:57 Ответить
просто чаус впервые за долгие годы пару месяцев не бухал.
вот его родные и не узнали.
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19.05.2021 01:58 Ответить
 
 