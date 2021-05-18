Обострение на Ближнем Востоке: Палестина сообщает о 212 погибших, из них почти треть - дети, Израиль - о 10
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
По меньшей мере 212 палестинцев - в том числе 61 ребенок и 36 женщин - были убиты за неделю в результате авиаударов со стороны Израиля. В свою очередь Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двух детях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украиснкую правду.
Кроме того, по данным Министерства здравоохранения Газа, более 1 400 человек получили ранения.
Десять человек в Израиле, в том числе пятилетний мальчик и солдат, были убиты в результате ракетного обстрела из гражданских районов в Секторе Газа гражданских районов в Израиле.
Между евреями и арабами внутри Израиля также вспыхнули столкновения, в результате чего десятки людей получили ранения.
Напомним, 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.
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И как и у Пуйла, их цель - тупо выиграть на выборах. Такой агрессивной тактикой они разожгли в палестинцах патриотизм и планируют на будущих выборах в Палестине получить подавляющее большинство в парламенте. Ценой в том числе собственных граждан.
взрыв террориста-смертника в толпе подростков в дискотеке «Дольфи»[1][29]21 погибший, 120 ранено; большая часть - дети в возрасте от 14 до 17 лет, в основном выходцы из бывшего Советского Союза.[30]
Как сказал ************.
Вся эта заваруха нужна ХАМАСу только с одной целью - выиграть выборы. Плевать им на арабов. Уже больше палестинцев убили, чем хотели выселить. Этого добивались?
а, ну тогда норм.
Израильтяне всю Газу кормят, поят, дают работу, электричество и топливо. А в ответ летят ракеты. Сколько это можно терпеть? уверяю, что недолго.. Счет на табле вам нравится? отож. Хотели выселить несколько семей - получили сотни трупов. Спасибо ХАМАС и Ирану.
Так нравится? нет? а чего ж.
Палестинские лидеры, которые находятся в тесной связке с боевиками «ХАМАС», говорят о том, что всё это - реакция на действия израильских властей, силовиков. Они говорят, что нынешние обстрелы - это реакция на попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарах в Восточном Иерусалиме. Верховный суд Израиля должен был рассмотреть апелляционную жалобу, однако из-за беспорядков разбирательство было приостановлено. В то же время семьи не были выселены. И это значит, что власти страны пошли на уступки боевикам, которые ещё неделю назад выказали ультиматум, который звучал так: в случае ненадлежащего обращения с палестинскими семьями, боевики нанесут ракетный удар.
Еще одной причиной для атаки, как говорят противники Израиля, было решение властей Иерусалима не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима. Он отмечается с тех пор, как израильская армия получила контроль над городом после Шестидневной войны 1967 года.
Действительно, это празднество совпало с месяцем особого для мусульман поста - Рамаданом. Обычно в День Иерусалима жители города с флагами проходят шествием по многим улицам священной столицы. Их путь лежит и через арабский квартал (Старый город). На сей раз израильские власти пошли на уступки и изменили маршрут шествия. Они даже попросили евреев не посещать в эти дни Храмовую гору - святое место, на котором ныне расположена мечеть Аль-Акса.
Мой вывод: ХАМАС искал повод и нашел.
Все.
Повторюсь, погибло уже больше арабов, чем хотели выселить.
Шито белыми нитками.
Совпадение?
тётя роза@Anakoyher
- Изя, Израиль нанёс новую серию ударов по лидерам ХАМАСа.
- С такими делами, Сёма, Лаврову скоро не с кем будет встречаться.
Или детей Израэля им нужно убивать не считая?
Вопрос,конечно,риторический,но мало для СМИ убитых. Израэль рискуя своими детьми,бережет жизни палестинских.