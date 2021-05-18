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Новости За рубежом
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Израиль (640) обстрел (5704) Сектор Газа (41) жертвы (376)

Обострение на Ближнем Востоке: Палестина сообщает о 212 погибших, из них почти треть - дети, Израиль - о 10

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Обострение на Ближнем Востоке: Палестина сообщает о 212 погибших, из них почти треть - дети, Израиль - о 10

По меньшей мере 212 палестинцев - в том числе 61 ребенок и 36 женщин - были убиты за неделю в результате авиаударов со стороны Израиля. В свою очередь Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двух детях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украиснкую правду.

Кроме того, по данным Министерства здравоохранения Газа, более 1 400 человек получили ранения.

Десять человек в Израиле, в том числе пятилетний мальчик и солдат, были убиты в результате ракетного обстрела из гражданских районов в Секторе Газа гражданских районов в Израиле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль будет наносить удары по Сектору Газа еще как минимум 2 дня, - СМИ

Между евреями и арабами внутри Израиля также вспыхнули столкновения, в результате чего десятки людей получили ранения.

Напомним, 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.

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Топ комментарии
+25
А вояки у Палестины наверно по заветам Хуйла воюют? Не спереди гражданских, а сзади?
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18.05.2021 09:23
+17
Женщины,дети..Всё это кацапские байки написанные для их подопечных террористов. Никто не заставлял ублюдков начинать пулять по Израилю ракетами. Хотя в принципе заставили. Кремляди.
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18.05.2021 09:25
+7
Якби вояки хамас не стріляли з під дитячих садочків і шкіл, а вийшли в чисте поле, то жертв серед цивільних не було взагалі. Але ж це не по понятіям, велике ху...ло заповідало робити зовсім по іншому.
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18.05.2021 09:32
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А вояки у Палестины наверно по заветам ***** воюют? Не спереди гражданских, а сзади?
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18.05.2021 09:23 Ответить
только так и умеют. И еще хаотично ракетами пуляют, куда попало, и чаще всего попадают именно в гражданских.

И как и у Пуйла, их цель - тупо выиграть на выборах. Такой агрессивной тактикой они разожгли в палестинцах патриотизм и планируют на будущих выборах в Палестине получить подавляющее большинство в парламенте. Ценой в том числе собственных граждан.
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18.05.2021 09:38 Ответить
чему вы радуетесь то придурки тьфу геть от лядив в Украине утратили совесть и мораль радуетесь за лядив которым давно бы по честному пендюля дать добавить того что не успели в в недавнем прошлом... если бы успели может и не было сегодня того что имеем...теперь вчерашние рабы Египту строят свой Рейх гыдота и твари.. их ненавидят все в мире... а вы радуетесь как овцы....
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18.05.2021 10:00 Ответить
Надеюсь ты поддержал действия ХАМАС? Загострення на Близькому Сході: Палестина повідомляє про 212 загиблих, з них майже третина - діти, Ізраїль - про 10 - Цензор.НЕТ 9346
взрыв террориста-смертника в толпе подростков в дискотеке «Дольфи»[1][29]21 погибший, 120 ранено; большая часть - дети в возрасте от 14 до 17 лет, в основном выходцы из бывшего Советского Союза.[30]
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18.05.2021 10:25 Ответить
Мда, выжить то выжил, а вот с головой проблемы...... Загострення на Близькому Сході: Палестина повідомляє про 212 загиблих, з них майже третина - діти, Ізраїль - про 10 - Цензор.НЕТ 1081
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18.05.2021 10:34 Ответить
Да, как Уйло сказал - мы заинтересованы, И потом с Сирии ответка российскими ракетами. Израиль в шоке.
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18.05.2021 10:15 Ответить
Завтра тебя кацапы с твоей земли тебя погонят, по каким заветам защищать свою землю будешь? Или будешь кацапне прислуживать?
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18.05.2021 10:16 Ответить
Между гражданских,"за спинами женщин и детей".
Как сказал ************.
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18.05.2021 10:25 Ответить
та скоріше навпаки - хvйло перейняв багаторічний досвід палестинських мавп.
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18.05.2021 13:25 Ответить
А при чём тут Израиль ??? Скажите спасибо кацапам, нечего было **********... Обострение на Ближнем Востоке: Палестина сообщает о 212 погибших, из них почти треть - дети, Израиль - о 10 - Цензор.НЕТ 7314
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18.05.2021 09:24 Ответить
Ибо нефиг.
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18.05.2021 09:24 Ответить
опять Палестина ? пишите корректно - Сектор Газы
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18.05.2021 09:25 Ответить
Женщины,дети..Всё это кацапские байки написанные для их подопечных террористов. Никто не заставлял ублюдков начинать пулять по Израилю ракетами. Хотя в принципе заставили. Кремляди.
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18.05.2021 09:25 Ответить
поэтому надо бросать ракеты на мирных людей? их там не убивали - выселял. Ищите другие методы сопротивления, а не кидаться ракетами куда ни попадя.

Вся эта заваруха нужна ХАМАСу только с одной целью - выиграть выборы. Плевать им на арабов. Уже больше палестинцев убили, чем хотели выселить. Этого добивались?
а, ну тогда норм.
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18.05.2021 09:40 Ответить
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Какие у них могут быть способы сопротивления? Государства Палестина не существует юридически. Считай евреи ****** арабов как Гитлер в свое время евреев в Польше. По религиозному и национальному признаку.
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18.05.2021 09:44 Ответить
вы задали хороший и самый важный вопрос - ОТКУДА у арабов СПОСОБЫ и вернее - СРЕДСТВА сопротивления? кто им поставляет оружие и ракеты, способное пробивать Железный купол?
Израильтяне всю Газу кормят, поят, дают работу, электричество и топливо. А в ответ летят ракеты. Сколько это можно терпеть? уверяю, что недолго.. Счет на табле вам нравится? отож. Хотели выселить несколько семей - получили сотни трупов. Спасибо ХАМАС и Ирану.
Так нравится? нет? а чего ж.
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18.05.2021 09:49 Ответить
Железный кумпол
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18.05.2021 12:14 Ответить
на крайний случай берёшь берданку (ракеты) и фигачишь по тем, КТО тебя выселяет или хотя бы по силовикам в форме. А если ты, когда тебя выселили в ответ убиваешь невиновых и безоружных - то ты терорист и сумасшедший.
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18.05.2021 09:49 Ответить
Араби ***********, і діють так само як і кацапи.
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18.05.2021 09:45 Ответить
а вот и доказательство моим словам:

Палестинские лидеры, которые находятся в тесной связке с боевиками «ХАМАС», говорят о том, что всё это - реакция на действия израильских властей, силовиков. Они говорят, что нынешние обстрелы - это реакция на попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарах в Восточном Иерусалиме. Верховный суд Израиля должен был рассмотреть апелляционную жалобу, однако из-за беспорядков разбирательство было приостановлено. В то же время семьи не были выселены. И это значит, что власти страны пошли на уступки боевикам, которые ещё неделю назад выказали ультиматум, который звучал так: в случае ненадлежащего обращения с палестинскими семьями, боевики нанесут ракетный удар.

Еще одной причиной для атаки, как говорят противники Израиля, было решение властей Иерусалима не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима. Он отмечается с тех пор, как израильская армия получила контроль над городом после Шестидневной войны 1967 года.
Действительно, это празднество совпало с месяцем особого для мусульман поста - Рамаданом. Обычно в День Иерусалима жители города с флагами проходят шествием по многим улицам священной столицы. Их путь лежит и через арабский квартал (Старый город). На сей раз израильские власти пошли на уступки и изменили маршрут шествия. Они даже попросили евреев не посещать в эти дни Храмовую гору - святое место, на котором ныне расположена мечеть Аль-Акса.
Мой вывод: ХАМАС искал повод и нашел.
Все.
Повторюсь, погибло уже больше арабов, чем хотели выселить.
Шито белыми нитками.
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18.05.2021 09:46 Ответить
После визита на расею,в Москву.
Совпадение?
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18.05.2021 10:21 Ответить
Ты что заа придурок?
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18.05.2021 10:51 Ответить







тётя роза@Anakoyher





- Изя, Израиль нанёс новую серию ударов по лидерам ХАМАСа.
- С такими делами, Сёма, Лаврову скоро не с кем будет встречаться.
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18.05.2021 09:26 Ответить
Якби вояки хамас не стріляли з під дитячих садочків і шкіл, а вийшли в чисте поле, то жертв серед цивільних не було взагалі. Але ж це не по понятіям, велике ху...ло заповідало робити зовсім по іншому.
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18.05.2021 09:32 Ответить
И никто в мире не сокрушается по этому поводу! А Украина с зеболом до такого уже опустилась в плане зашиты своих территорий, что даже выдуманный украинский беспилотник, убивший как бы ребёнка, заставляет нас постоянно оправдываться, что неееет, это не мы, мы не фашисты! А кремлёвские выродки машут пальчиком, грозя всей Украине! Днище!
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18.05.2021 09:37 Ответить
весь мир только об этом сейчас и говорит, даже тема ковида сейчас на втором плане. Все первые страницы заняты арабо-израильским конфликтом.
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18.05.2021 09:41 Ответить
я говорю о количестве убитых, а конкретно о ДЕТЯХ!
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18.05.2021 10:12 Ответить
Арабы специально приводили детей и женщин на обьекты атаки после израйльских предупреждений. Е*анутые люди...
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18.05.2021 09:37 Ответить
Самое интересное, именно сейчас интересы в эскалации конфликта со стороны хамаза и правительства Натанъяху - совпадают. И те и другие получают от этого политические дивиденды. Чем больше палестинских трупов, с которыми можно будет потом носится перед камерами с воплями - тем больше шансов для хамаза зарисоваться как "единственные защитники Палестины" и стать главной политической силой в Газе, когда все это закончится, ну и соответственно бабло от спонсоров за старания на распил. Но ты для Натанъяху это выгодно - на фоне успешной военной операции - канут в небытие все его предыдущие фэйлы, политические оппоненты, оппозиция, которая могла бы объединиться против него не будет иметь шансов, против талантливого военного, находящегося а нужное время в нужном месте и разбивающего полчища орков. Война - это ещё и политический бизнес.
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18.05.2021 09:47 Ответить
Если обустраеваешь огневую позицию в детском садике, знай, погибнут дети.И именно ты их убьёшь.
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18.05.2021 09:56 Ответить
А если бы не было Купола, сколько мертвых детей было бы в Израиле от 3000 ракет?
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18.05.2021 10:02 Ответить
Сраїль звісно ж такий самий грішник, як і араби, але палестинці тут щось прогадали. Треба було писати так: "Палестина повідомляє про 212 загиблих, з них 300 - діти!"
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18.05.2021 10:07 Ответить
Фелистимляне молодцы сражаются за каждую пядь своей земли даже с палками и камнями. Не то что некоторые. Головы в 2014 в асфальт попрятали и сдали Крым. Хоть бы одного кацапа грохнули при сдаче Крыма.
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18.05.2021 10:09 Ответить
Ні чого не нагадує? Хлопчики в трусіках,озброєні мирні мешканці та інше.
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18.05.2021 10:13 Ответить
А сколько детей в Израэле должны были убить более 2.000 ракет,выпущенных из-за спин этих палестинских детей? 10.000? 20.000?
Или детей Израэля им нужно убивать не считая?
Вопрос,конечно,риторический,но мало для СМИ убитых. Израэль рискуя своими детьми,бережет жизни палестинских.
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18.05.2021 10:17 Ответить
А что они хотели? Ибо нех*й ЗРК в жилых кварталах размещать...Откуда ракеты, из паРаши?Оттуда же и способ обстрелов...
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18.05.2021 10:22 Ответить
современной историей уже доказано и неоднократно передоказано: дружба с кацапами в итоге приводит к ракетам. как бы хорошо не казалось все в начале, в конце - ракеты.
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18.05.2021 10:35 Ответить
о каких детях говорят когда идет война. Значит если оккупанты и их прислужники пуляют по украинским позициям и домам гражданских, не думая о детях, это нормально?А когда нужно ответку давать нужно кого то жалеть? Это война.
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18.05.2021 10:58 Ответить
ПОДПИШИ
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18.05.2021 11:25 Ответить
Сначала чурки палят по Израилю 2000 ракет ,а потом спрашивают "а нас то за что"?
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18.05.2021 13:44 Ответить
Та щоб терористи ХАМАСу чи Московії не прикрилися дітьми і жінками, то всі віруси згинуть. Навіть якщо протилежна сторона цього не зробить, вони самі заб'ють і покажуть всьому світу, які вони бідні і побиті.
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18.05.2021 14:51 Ответить
 
 