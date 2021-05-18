Адвокат Чауса Вишневый о расследовании похищения: СБУ открыла производство только через месяц, ГБР вообще не видит оснований для этого

Украинские правоохранители не охотно делятся информацией по расследованию похищения экс-судьи Николая Чауса с его адвокатом и семьей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил адвокат Чауса Александр Вишневый.

Говоря о возможности экстрадиции Чауса в Украину, адвокат отметил: "Да, если бы он (запрос. - Ред.) поступил. Давайте не будем забывать, что он еще в 2017 году добровольно обратился в правоохранительные органы Молдовы и сообщил о своем местонахождении на территории этой страны. Это не было секретом. Но у правоохранителей Молдовы к нему вопросов не было".

"Не знаю. Мы направили запросы в Интерпол и в ближайшее время получим информацию о том, происходили ли в отношении Чауса какие-либо процедуры, связанные с его экстрадицией, был ли он в международном розыске, были ли запросы на его экстрадицию", - заявил адвокат, отвечая на вопрос, был ли со стороны Украины направлен запрос на экстрадицию Чауса.

Комментируя расследование похищения Чауса украинскими правоохранителями, адвокат уточнил, что правоохранительные органы какой-либо информацией делиться не хотят.

"Они нам не дают информацию о том, какое количество уголовных производств расследуется в отношении него и сколько – по его заявлениям, где он потерпевший... СБУ открыла уголовное производство (по похищению Чауса. - Ред.), опираясь на информацию из собственных источников. Плохо, правда, что через месяц после исчезновения Николая Алексеевича. А мы подавали заявление в ГБР, Офис генпрокурора и Главное следственное управление Нацполиции... А вот сегодня мы получили наконец-то ответ от ГБР. Но в нем говорится о том, что они не видят оснований для открытия уголовного производства", - заявил Вишневый.

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По его словам, в рамках производства по факту похищения Чауса, СБУ расследует "незаконное перемещение через государственную границу, похищение и незаконное лишение лица свободы".

Полный текст интервью с адвокатом Николая Чауса Александром Вишневым читайте здесь.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.