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Новости Политика Украины
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Киев (11120) Кличко (2477) обыск (927) Бутусов Юрий (2462)

К дому Кличко подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов: они около часа находятся в подъезде, - Бутусов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

К дому на Богдана Хмельницкого, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко, сегодня в 7.30 подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов, которые около часа находятся в подъезде и рядом с домом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По словам источников в мэрии, сам Кличко в 7.00 выехал на тренировку, и разминулся с данной группой, принадлежность которой пока не установлена. В квартиру мэра пока никто не заходит. Постараемся выяснить, что это такое - может это борьба с коррупцией, организованной преступностью, ну или просто учения идут, решили зайти в подъезд и погреться служивые", - рассказал журналист.

К дому Кличко подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов: они около часа находятся в подъезде, - Бутусов 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я вам не Черновецкий. А вы - наследники Януковича. И где сейчас Янукович? - Кличко

Напомним, 13 мая правоохранители провели обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена. Обыски начаты на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов. Также в ГФС заявили об обысках в "Киевпастрансе", КП "Киевавтопутьмост" и прочих городских структурах.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что расценивает обыски на коммунальных предприятиях и в департаментах КГГА как давление на столичную власть и на него лично.

По данным прокуратуры, по результатам обысков на коммунальных предприятиях и в департаментах Киевской горгосадминистрации следователи сообщили о подозрении 11 лицам.

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Топ комментарии
+37
Если придут за Кличко - будет Майдан. Совсем охренели.

Я лично готов выйти. Чо за херня? вообще страх потеряли?
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18.05.2021 09:34
+37
Не конкурує, бо Кличко на відміну від зєлєнського не наркоман. До будинку Кличка під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів: вони близько години перебувають у під'їзді, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2762
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18.05.2021 09:36
+35
Кличко мешает "зеленому" дерибану.
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18.05.2021 09:33
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ну что все на помощ Кличку или будем по клаве строчить
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18.05.2021 09:55 Ответить
как только он позовет - сразу пойду. Прямо с работы. И пойду не один.
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18.05.2021 10:03 Ответить
Почему поклонники бубочки ненавидят Кличко? Совпадение наверное
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18.05.2021 09:55 Ответить
Они думают, что они пуп земли и любят только себя.
А достижений то никаких - один хаос и падение всего в стране.
Оставьте Кличка в покое, его выбрали киевляне и не надо плевать киевлянам в душу.
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18.05.2021 10:03 Ответить
Так я Кличко и не думаю трогать . Видел его рядом А зеленым Киев не видать как своего рейтинга
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18.05.2021 10:21 Ответить
зе ещё в киеве власть не захватили, обезьяну на зонтике какую-то хотят поставить, послушную
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18.05.2021 09:59 Ответить
Бубочка, если наконец делом не займется, а будет, а будет бегать за Кличком и Порошенко, плохо кончит
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18.05.2021 10:00 Ответить
Схоже , крім цього він більше нічого і не вміє До будинку Кличка під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів: вони близько години перебувають у під'їзді, - Бутусов - Цензор.НЕТ 791 .. Його ,лише для переслідуваня своїх ворогів , Беня і призначив президентом .
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18.05.2021 10:06 Ответить
Я бы его в этом поддержал, надоело ждать, еще 3 года терпеть эту шоблу нет сил. Лучше со всем за месяц покончить.
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18.05.2021 12:26 Ответить
Что-то не пойму... Овощ был высокооплачиваемым писателем. Неужели он все-таки успел написать мемуары о своем президентстве? И как сие произведение попало зеле в руки? Он ведь с поразительным упорством идет тем же путем.
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18.05.2021 10:00 Ответить
Жизнь аскарид не отличается особой вариативностью
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18.05.2021 10:23 Ответить
Арест, электронный браслет, цугундер. Зе побеждает Кличко и единолично прокладывает себе путь на второй президентский срок
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18.05.2021 10:01 Ответить
угу. в своих мечтах.
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18.05.2021 10:03 Ответить
Будет или нет Виталий презом рассуждать пока рано.
А пока он есть мером, выбранным киевлянами. И киевляне не собираются его менять.
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18.05.2021 10:12 Ответить
он ещё первый не отсидел
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18.05.2021 10:04 Ответить
Очень приочень врядли.
Один телефонный звонок с той стороны Атлантики и у ЗЕ начинается диарея вместо борьбы с Кличко.
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18.05.2021 10:05 Ответить
Давай Вава , розсерися з усіма . Чим більше ти собі створиш ворогів, тим краще . Швидше тебе "з'їдять" . До будинку Кличка під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів: вони близько години перебувають у під'їзді, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6216 .
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18.05.2021 10:01 Ответить
Мы вам Виталика не отдадим.
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18.05.2021 10:05 Ответить
Кому вам,твоему выбору? Совсем заблудился петрович?
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18.05.2021 10:25 Ответить
Вова с упорством, достойным лучшего применнения, не добивается чего-то в политике и экономике, а пытается выжечь поле вокруг себя.
Это добром не кончится. И никакие пресс-конференции со сказкми о "достижениях" не помогут.
Люди все видят и понимают.А главное чувствует на себе и своих карманах.
Витале простят его некоторые огрешности, потому что он не мстительная крыса, а нормальный чел.
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18.05.2021 10:09 Ответить
Зе-чмо обісране. Це мабуть воно так вибачається за мертвечука...
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18.05.2021 10:12 Ответить
Тот случай,когда группе захвата повезло разминуться с Кличко,выходили бы с парадного как в песне поется:
- он как иопнул дуралей,шо я вылетел с туфлей!
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18.05.2021 10:13 Ответить
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К сожалению Кличко так управлет Киевом, как ЗЕ страной...оба марионетки мафиозных кланов
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18.05.2021 10:18 Ответить
Ты походу часто под столом у мафиози промышляешь, бо дюже много знаешь😄
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18.05.2021 10:41 Ответить
олигофрен и наркоман...
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18.05.2021 11:21 Ответить
Достатньо двояке відношення до Кличка. З одної сторони заміна освітлення, відновлення парків, покращення переходів. Тобто наче непогано виконує свої обов'язки мера. А з іншої сторони неконтрольована забудова. Хоч і більшість дозволів ще видана при "космонавті". Але як видали так і анулювати(насправді не знаю процедури, може там тільки через суди, хз. хто знає напишіть). Але блін альтернатива здається ще гірша у вигляді Верещучкі і їй подібних...
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18.05.2021 10:19 Ответить
Сообщение о подъезде и сотрудниках в экипировке, напоминает сов. мультик, на котором - наверняка - вырос наш не смешной клоун.
Там мышки в подъезде кричали:
- Леопольд, выходи подлый трус!
В ответ слышалось:
- Ребята давайте жить дружно.

Виталик похож на Кота Леопольда. Навешать мышам следует.
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18.05.2021 10:22 Ответить
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Цього негідника треба судити як мінімум за знущання над дітьми інвалідами Києва
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18.05.2021 10:24 Ответить
Над избирателями зеленского? Кличко за свои деньги строил в Киеве площадки для детей еще во времена,когда папаша осла пристраивал своего недоумка на уриста
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18.05.2021 10:29 Ответить
На, читай не подавись. Желаю тебе на твоих детях убедится в моих словах. https://m.facebook.com/groups/pku.pokolenie/permalink/3013998558887125/
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18.05.2021 11:40 Ответить
Пусть тебе сторицей вернется.
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18.05.2021 13:28 Ответить
Я лишь пожелал твоим детям испытать на себе кличковско-гинзбурговскую медецыну, он ведь "класный" мер, и медицына на "вышшем" уровне, и у детей инвалидов по твоему он не ворует. Чего боишся?)
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18.05.2021 14:56 Ответить
Коли чекати обшуків у коломойського, єрмака, баканова а решти цієї свори?
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18.05.2021 10:28 Ответить
После приходы Порошенка, либо после захвата властью опзжопой... три группировки которые готовы друг друга порвать...
При этом одна из них контролируестя полностью кацапами, а та что у руля наполовину ибо там просто сброд
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18.05.2021 10:51 Ответить
пэдалька совсем зарвался, даже ЗЕкрасавцы охренели. как киевляне за него голосовали? хотя после лени космоса...
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18.05.2021 10:31 Ответить
ЗЕкрасавцы???!!!! Это кто?
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18.05.2021 10:37 Ответить
Спец по педалькам?
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18.05.2021 10:43 Ответить
Виталий, если что, киевляне с тобой!
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18.05.2021 10:39 Ответить
До будинку Кличка під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів: вони близько години перебувають у під'їзді, - Бутусов - Цензор.НЕТ 374
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18.05.2021 10:43 Ответить
..в ситуации с Зелей Найвэлычнишой и Кличко вспомнилась басня "Слон и Моська"
Зеля до сих пор не раздуплилась, что она - случайное НИКТО.. и чем дальше тем мельче.. и, понятно, ей страшно, по-этому и весь этой лай и возня..
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18.05.2021 10:43 Ответить
Это точно "Слон и Моська"
Не в бровь, а в глаз!
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18.05.2021 10:45 Ответить
Байден поставил на Кличко
?
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18.05.2021 10:51 Ответить
Из-за Кличка Майдана не будет, хотя он и многое сделал для его победы. Поскольку он выдающийся спортсмен и просто, возможно, хороший человек. Но, к сожалению, взялся не за своё дело, поскольку, как оказалось, совсем не умеет управлять городским хозяйством. Заводы, как не работали прежде, так и не работают сейчас. Деньги для города изыскивать не умеет. Инфраструктура практически не развивается - огромные транспортные заторы и т.п., мосты, новые дороги и метро не строятся. Контроль над городскими финансовыми потоками полностью упущен (см. судьбу банка "Крещатик"). Правда, "зелёные" тоже не блещут профессионализмом. Словом, на деле - это одного поля ягоды.
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18.05.2021 11:28 Ответить
Ну, от избирателя Зе это ожидаемо:
Мэр...совсем не умеет управлять городским хозяйством. Заводы, как не работали прежде, так и не работают сейчас(с).
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18.05.2021 11:42 Ответить
Залякують боксера?
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18.05.2021 14:48 Ответить
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