К дому Кличко подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов: они около часа находятся в подъезде, - Бутусов. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
К дому на Богдана Хмельницкого, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко, сегодня в 7.30 подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов, которые около часа находятся в подъезде и рядом с домом.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"По словам источников в мэрии, сам Кличко в 7.00 выехал на тренировку, и разминулся с данной группой, принадлежность которой пока не установлена. В квартиру мэра пока никто не заходит. Постараемся выяснить, что это такое - может это борьба с коррупцией, организованной преступностью, ну или просто учения идут, решили зайти в подъезд и погреться служивые", - рассказал журналист.
Напомним, 13 мая правоохранители провели обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена. Обыски начаты на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов. Также в ГФС заявили об обысках в "Киевпастрансе", КП "Киевавтопутьмост" и прочих городских структурах.
Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что расценивает обыски на коммунальных предприятиях и в департаментах КГГА как давление на столичную власть и на него лично.
По данным прокуратуры, по результатам обысков на коммунальных предприятиях и в департаментах Киевской горгосадминистрации следователи сообщили о подозрении 11 лицам.
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А достижений то никаких - один хаос и падение всего в стране.
Оставьте Кличка в покое, его выбрали киевляне и не надо плевать киевлянам в душу.
А пока он есть мером, выбранным киевлянами. И киевляне не собираются его менять.
Один телефонный звонок с той стороны Атлантики и у ЗЕ начинается диарея вместо борьбы с Кличко.
Это добром не кончится. И никакие пресс-конференции со сказкми о "достижениях" не помогут.
Люди все видят и понимают.А главное чувствует на себе и своих карманах.
Витале простят его некоторые огрешности, потому что он не мстительная крыса, а нормальный чел.
- он как иопнул дуралей,шо я вылетел с туфлей!
Там мышки в подъезде кричали:
- Леопольд, выходи подлый трус!
В ответ слышалось:
- Ребята давайте жить дружно.
Виталик похож на Кота Леопольда. Навешать мышам следует.
При этом одна из них контролируестя полностью кацапами, а та что у руля наполовину ибо там просто сброд
Зеля до сих пор не раздуплилась, что она - случайное НИКТО.. и чем дальше тем мельче.. и, понятно, ей страшно, по-этому и весь этой лай и возня..
Не в бровь, а в глаз!
?
Мэр...совсем не умеет управлять городским хозяйством. Заводы, как не работали прежде, так и не работают сейчас(с).