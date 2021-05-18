В 2021 году планируется обновление 100 км трассы до границы с Россией на Луганщине, - "Укравтодор"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") проводит ремонтные работы в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Об этом рассказал в Facebook глава "Укравтодора" Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Кубракова, на Луганщине за 10 лет было обновлено 132,9 км дорог, в то же время, в рамках президентской программы "Большая стройка" в течение 2020-2021 гг обновят в 4 раза больше путей.
Отмечается, что в прошлом году приоритетом была 125-километровая дорога от КПП Станица Луганская в Северодонецк. Этой дорогой пользуются украинцы из временно оккупированных территорий, когда едут в Украину.
"И на Донетчине, и на Луганщине в 2021 году мы продолжаем обновлять дороги по маршрутному принципу – Лисичанск-Бахмут, Покровск-Бахмут, Старобельск-Новоайдар, дорогу Н-26 от Сватово до Старобельска и Беловодска. В прошлом году завершили ремонт 68 км Н-26, на 2021 год план обновить еще 100 км до границы с Россией в Меловом", - отметил он.
Кроме того, в этом году "Укравтодор" начинает масштабный проект на М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск на маршруте от Запорожской области в Мариуполь.
В рамках президентской программы также планируют обновить 12 мостов.
А в Авдеевке "Укравтодор" планирует принять на баланс часть дороги, которая имеет критическое значение для местных жителей и военных.
Напомним, недавно было открыто движение по реконструированному мосту через Хаджибейский лиман под Одессой. В ходе реконструкции он был расширен до шести полос, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.
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"...на 2021 год план обновить еще 100 км до границы с Россией в Меловом..."
Цей поц, мабуть, з єрмаковських *********
Источник: https://censor.net/ru/n3265901