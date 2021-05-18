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В 2021 году планируется обновление 100 км трассы до границы с Россией на Луганщине, - "Укравтодор"

Новости Цензор.НЕТ Общество

В 2021 году планируется обновление 100 км трассы до границы с Россией на Луганщине, - "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") проводит ремонтные работы в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом рассказал в Facebook глава "Укравтодора" Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кубракова, на Луганщине за 10 лет было обновлено 132,9 км дорог, в то же время, в рамках президентской программы "Большая стройка" в течение 2020-2021 гг обновят в 4 раза больше путей.

Отмечается, что в прошлом году приоритетом была 125-километровая дорога от КПП Станица Луганская в Северодонецк. Этой дорогой пользуются украинцы из временно оккупированных территорий, когда едут в Украину.

"И на Донетчине, и на Луганщине в 2021 году мы продолжаем обновлять дороги по маршрутному принципу – Лисичанск-Бахмут, Покровск-Бахмут, Старобельск-Новоайдар, дорогу Н-26 от Сватово до Старобельска и Беловодска. В прошлом году завершили ремонт 68 км Н-26, на 2021 год план обновить еще 100 км до границы с Россией в Меловом", - отметил он.

Кроме того, в этом году "Укравтодор" начинает масштабный проект на М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск на маршруте от Запорожской области в Мариуполь.

В рамках президентской программы также планируют обновить 12 мостов.

А в Авдеевке "Укравтодор" планирует принять на баланс часть дороги, которая имеет критическое значение для местных жителей и военных.

Напомним, недавно было открыто движение по реконструированному мосту через Хаджибейский лиман под Одессой. В ходе реконструкции он был расширен до шести полос, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Строительство транспортных развязок и моста через канал "Днепр-Донбасс" завершается на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+31
А смысл? Шоб танкам проще было проехать кацапским?
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18.05.2021 09:41
+29
Ті дороги не ремонтувати потрібно, а мінувати!
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18.05.2021 09:42
+24
Ну и на хр--а. Там каждая дорога в РФ должна быть от границы вглубь Украины километров на 5 перекопана вдоль и поперек с устройством противотанковых рвов.
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18.05.2021 09:45
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А смысл? Шоб танкам проще было проехать кацапским?
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18.05.2021 09:41 Ответить
что бы бубочке комфортенне было бежать в Ростов
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18.05.2021 10:42 Ответить
так а танкам що потрібні дороги? Україні потрібна демонстрація контраст, закінчилась Україна, почалась діра або рашка. як ото є фото дороги між рашкою і білоруссю: дорога, дорога і різко лише направлєніє, як портал у середновіччя із брічками на конях.
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18.05.2021 11:09 Ответить
Танкам ОЧЕНЬ нужны дороги! Танкам, БТР-ам, грузовикам обеспечения - для массированного броска У 2021 році планується оновлення 100 км траси до кордону з Росією на Луганщині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7191
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18.05.2021 12:51 Ответить
тю, так після танка не залишається дороги!!! він же її розхерячує.
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18.05.2021 13:04 Ответить
Добро пожаловать,оккупанты,или патриотам вход воспрещен!))
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18.05.2021 09:41 Ответить
Это вместо рвов, колючей проволоки и надолбов? Так сказать "линия Маннергейма" по зелёно-ословскому.
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18.05.2021 09:42 Ответить
О! И эти зебилы еще над Сениным забором смеялись... Сеня хоть дороги для оккупантов не строил.
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18.05.2021 09:45 Ответить
У 2021 році планується оновлення 100 км траси до кордону з Росією на Луганщині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1433
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18.05.2021 09:59 Ответить
Ті дороги не ремонтувати потрібно, а мінувати!
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18.05.2021 09:42 Ответить
Что бы руснявым было легче продвигаться?
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18.05.2021 09:44 Ответить
************ готується зустрічати *****.
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18.05.2021 09:44 Ответить
Так вы уже сразу до Ростова тяните, зачем эти полумеры?
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18.05.2021 09:44 Ответить
Ну и на хр--а. Там каждая дорога в РФ должна быть от границы вглубь Украины километров на 5 перекопана вдоль и поперек с устройством противотанковых рвов.
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18.05.2021 09:45 Ответить
а накуя?? минувати потрібно
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18.05.2021 09:47 Ответить
Пилять, такое впечатление что кроме Лугандона, мы везде по автобанам ездим.
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18.05.2021 09:48 Ответить
Если сравнить официальные данные "слуг" по стоимости километра дороги и референдума, то получится, что всенародное голосование стоит чуть больше 15 км. дороги. Нужно вводить в Конституцию Украины ежегодное всенародное голосование о доверии президенту. Если народ выскажет доверие, президент работает дальше. Если нет, президент сразу после оглашения результатов теряет все полномочия и объявляются внеочередные выборы.
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18.05.2021 09:54 Ответить
хоть под каждым коментом бы подписалась, давно такой солидарности не наблюдалось
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18.05.2021 09:56 Ответить
Бояться, що Армати до лівого берега Дніпра не доїдуть.
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18.05.2021 10:05 Ответить
А якби не "в рамках президентської програми"? Укравтодор тоді нічого не робив би? А лікарі лікують теж у рамках "президентської програми"? А кури яйця есуть теж у "рамках президентської програми"? Блін, що за бещпомічні дебіли, які навіть уявлення е мають, що вони очолюють, які функції цих підприємств і які їх персональні обов'язки!
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18.05.2021 10:05 Ответить
Це зветься "совок". У 2021 році планується оновлення 100 км траси до кордону з Росією на Луганщині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4030
Всё прогрессивное человечество и лично Леонид Ильич Брежнев Владимир Александрович Зеленский У 2021 році планується оновлення 100 км траси до кордону з Росією на Луганщині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2045
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18.05.2021 12:54 Ответить
Можно еще потом на этот участок проложить красную дорожку для "дорогих гостей" что бы гусеницы не так шумели.
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18.05.2021 10:06 Ответить
Так у зЄлєбобочки бізднЄс на раісі, як же актори сватів будуть добиратись?
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18.05.2021 10:06 Ответить
Ага, в решті країни дороги хоч яєчко катай, тепер можна й під кордоном з кацапами? Мовчу вже про те, що взагалі там будувати щось немає сенсу...
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18.05.2021 10:09 Ответить
***! Траса Київ-Чоп в Закарпатті вбита в хлам, а це два пункти пропуску. Але до запаребріка важливіше!
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18.05.2021 10:19 Ответить
Россию надо освобождать от Кремля или менять название.КАКАЯ ЭТО РОССИЯ???,если герб Базантии,который на флаге Од(Аз)эрбэйджана и на макушках всех храмов империи -2 квадрата рождают луну(( вид сверху Покровского= Бахэр(Смотрящий муж) собора)) жгли в Ханкенди(дер.имп.ГанЭрия,прев в дашнака степана) арабохайи???.А ослы солдаты смотрели и ели.Потом они на всех форумах п. про Бизантийство.Какое имя дадим России?захваченной ,или освободим?
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18.05.2021 10:28 Ответить
радість для 73% зебілів. це вони роблять дороги до рашки. " дякую" зебіли.
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18.05.2021 10:38 Ответить
Я не понимаю смысл ремонта этой дороги. Наверное дорогу Гитлеру прокладывают?
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18.05.2021 11:21 Ответить
В укравтодоре законченые д.билы и преступники.По всей стране латки с дождями сошли,я за воскресенье 4 раза чудом живой остался( и это на 60-70 км\ч за городом),а выродкам прямо печет до кацапской границы дорогу делать.Нет слов (приличных)!
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18.05.2021 11:28 Ответить
У 2021 році планується оновлення 100 км траси до кордону з Росією на Луганщині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4294 У 2021 році планується оновлення 100 км траси до кордону з Росією на Луганщині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4294
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18.05.2021 11:33 Ответить
Це прекрасне
"...на 2021 год план обновить еще 100 км до границы с Россией в Меловом..."
Цей поц, мабуть, з єрмаковських *********
Источник: https://censor.net/ru/n3265901
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18.05.2021 11:40 Ответить
При яныке бюджет Автодора по Донецкой области был равен суммарному бюджету автодоров всех остальных областей Украины У 2021 році планується оновлення 100 км траси до кордону з Росією на Луганщині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 9588 Очевидно они знали об оккупации заранее и готовили себе инфраструктуру. Ситуация повторяется? У 2021 році планується оновлення 100 км траси до кордону з Росією на Луганщині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8361
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18.05.2021 12:56 Ответить
Дебилы неисправимые.Лучше бы на эти деньги ПВО обустраивали в том направлении.
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18.05.2021 13:38 Ответить
Що, Вальдемар збираєть бігти? Чи робить хороші умови для швидкого руху БТР і транспорту московії в глиб України? Вован переплутав, ми рухаємося в ЕС і НАТО, а в ту сторону тайожний союз.
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18.05.2021 14:47 Ответить
Неужели внутри страны все дороги уже восстановлены?
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18.05.2021 16:29 Ответить
 
 