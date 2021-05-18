В 2021 году планируется обновление 100 км трассы до границы с Россией на Луганщине, - "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") проводит ремонтные работы в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом рассказал в Facebook глава "Укравтодора" Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кубракова, на Луганщине за 10 лет было обновлено 132,9 км дорог, в то же время, в рамках президентской программы "Большая стройка" в течение 2020-2021 гг обновят в 4 раза больше путей.

Отмечается, что в прошлом году приоритетом была 125-километровая дорога от КПП Станица Луганская в Северодонецк. Этой дорогой пользуются украинцы из временно оккупированных территорий, когда едут в Украину.

"И на Донетчине, и на Луганщине в 2021 году мы продолжаем обновлять дороги по маршрутному принципу – Лисичанск-Бахмут, Покровск-Бахмут, Старобельск-Новоайдар, дорогу Н-26 от Сватово до Старобельска и Беловодска. В прошлом году завершили ремонт 68 км Н-26, на 2021 год план обновить еще 100 км до границы с Россией в Меловом", - отметил он.

Кроме того, в этом году "Укравтодор" начинает масштабный проект на М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск на маршруте от Запорожской области в Мариуполь.

В рамках президентской программы также планируют обновить 12 мостов.

А в Авдеевке "Укравтодор" планирует принять на баланс часть дороги, которая имеет критическое значение для местных жителей и военных.

Напомним, недавно было открыто движение по реконструированному мосту через Хаджибейский лиман под Одессой. В ходе реконструкции он был расширен до шести полос, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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