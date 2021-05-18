Верховный Суд отложил рассмотрение кассации на приговор Януковичу до 16 августа

17 мая коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда удовлетворила ходатайство стороны защиты об отсрочке судебного заседания по делу о госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Ходатайство было обосновано тем, что в связи с временным ограничением въезда иностранных граждан на территорию РФ адвокат осужденного не имел возможности обеспечить участие Януковича в судебном заседании с использованием собственных технических средств и программного обеспечения TrueConf.

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Суд отметил, что решение принято в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины и с учетом практики ЕСПЧ для обеспечения соблюдения права осужденного на участие в рассмотрении уголовного производства в режиме видео-конференц-связи.



Следующее судебное заседание назначено на 12.00 16 августа.



12 апреля Верховный Суд отказался признать обязательным присутствие Януковича на рассмотрении кассационной жалобы по этому делу, отметив, что суд не может обеспечить его явку, поскольку экс-президент находится за пределами Украины.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014 года, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ - оккупации Автономной республики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта 2020 года Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

По данным Офиса Генерального прокурора, в отношении беглого президента Виктора Януковича действует второе решение о заочном аресте, также суд вынес постановление о его задержании для избрания меры пресечения.

2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что решение Киевского апелляционного суда будет обжаловано в Верховном Суде.