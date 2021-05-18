Кличко про обыски: Ломились в квартиру, потом испугались и пошли в другую. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что к двери его квартиры приходили правоохранители.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
По словам мэра Киева, правоохранители заявили ему, что пришли к жителям квартиры, которая находится этажом ниже. Кличко отметил, что эта квартира принадлежит сотрудникам Оперного театра, но правоохранители сообщили ему, что она в настоящее время сдается в аренду и к нынешним ее жителям у них якобы возникли вопросы.
Мэр столицы рассказал, что утром был на тренировке и ему поступила информация, что "вооруженные люди ворвались в подъезд".
"Ломились в дверь", - сказал Кличко и показал, что над входом в квартиру есть камера видеонаблюдения.
"Сейчас они или испугались, или что-то еще, и пошли в другую квартиру, у меня такое впечатление. Хочу сказать, что они пришли утром. В 6:30 я был в спортивном зале, в 7:00 они пришли. Дверь была закрыта, никого не было. Они постояли и пошли дальше. Думаю, что поступило указание…. Я не готов комментировать", - отметил мэр столицы.
Кличко связывает это с тем, что в Офисе Президента проходят совещания, посвященные ему.
"Это не тайна. Не тайна то, что сфабрикованные вещи о неуплате налогов, наши коммунальные предприятия обвиняются.... Это нонсенс, это неправда. А если подрядчики не уплатили, пожалуйста, идите к ним. Город не имеет к этому никакого отношения", - подчеркнул Кличко.
На улице журналистам мэр заявил, что столичная власть абсолютно открыта и прозрачна.
"Те, кто занимается заказом таких вещей, стопроцентно будут отвечать", - подытожил Кличко.
Позже в Telegram мэр Киева прокомментровал визит правоохранителей.
"Сегодня утром, где-то в 7 часов, когда я пошел на тренировку, в подъезд зашла группа вооруженных и в шлемах правоохранителей, находившихся там пока я тренировался. Когда я пришел домой, поднимаясь по лестнице, увидел группу правоохранителей. На мой вопрос что происходит, они ответили, что пришли, якобы, в квартиру двумя этажами ниже моей. Якобы, эта квартира сдается и у них вопросы к арендаторам. Но ... Камера установленная на моем этаже зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж, звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю", - отметил Кличко.
"Беспрецедентное давление на городскую власть продолжается, такого не было даже во времена Януковича. И за такие незаконные действия и режиссерам, и исполнителям придется отвечать по закону!" - подытожил мэр.
Кличко общается с представителями СБУ
Напомним, 13 мая правоохранители провели обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена. Обыски начаты на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов. Также в ГФС заявили об обысках в "Киевпастрансе", КП "Киевавтопутьмост" и прочих городских структурах.
Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что расценивает обыски на коммунальных предприятиях и в департаментах КГГА как давление на столичную власть и на него лично.
По данным прокуратуры, по результатам обысков на коммунальных предприятиях и в департаментах Киевской горгосадминистрации следователи сообщили о подозрении 11 лицам.
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"кто то верит, что
КличкоЗеленський честный гос служащий? ну либо он даун и дебил, либо в теме коррупционных махинаций! его подписи стоят на многих документах! а то, что там воруют по черному - это 100%! там далеко ходить не надо - посмотреть на каких машинах ездит мэрияОПа, в каких домах/квартирах живет, куда отдыхать ездят... все на зарплату?"
?
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Грушей будешь ты, когда с Виталием встретишься
помощи , собраной союзниками и людьми для армии
чорну бухгалтерію чи мішки з наліком ?).
тиск та цирк
і ще помсту за програні вибори в Києві.
Віталію , жени цих швондєрів поганою мітлою , якщо не допоможе , клич киян - допоможемо 🙂
а этот дебил 5 лет ищет и не может найти, с его слов, "механизмов" как достроить!
Ломиться - пытаться попасть, проникнуть куда-либо силой.
Афанасий Лукич начал ломиться в дверь беседки. Тургенев, Три портрета.
https://www.youtube.com/watch?v=LIJj9rgl2To "Зеленський хоче нокаутувати Кличка" (відео)
https://tsn.ua/glamur/marchenko-pidtverdila-scho-hrestila-z-volodimirom-klichkom-donku-shufricha-943838.html
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.