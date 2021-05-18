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Кличко про обыски: Ломились в квартиру, потом испугались и пошли в другую. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что к двери его квартиры приходили правоохранители.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

По словам мэра Киева, правоохранители заявили ему, что пришли к жителям квартиры, которая находится этажом ниже. Кличко отметил, что эта квартира принадлежит сотрудникам Оперного театра, но правоохранители сообщили ему, что она в настоящее время сдается в аренду и к нынешним ее жителям у них якобы возникли вопросы.

Мэр столицы рассказал, что утром был на тренировке и ему поступила информация, что "вооруженные люди ворвались в подъезд".

"Ломились в дверь", - сказал Кличко и показал, что над входом в квартиру есть камера видеонаблюдения.

"Сейчас они или испугались, или что-то еще, и пошли в другую квартиру, у меня такое впечатление. Хочу сказать, что они пришли утром. В 6:30 я был в спортивном зале, в 7:00 они пришли. Дверь была закрыта, никого не было. Они постояли и пошли дальше. Думаю, что поступило указание…. Я не готов комментировать", - отметил мэр столицы.

Кличко связывает это с тем, что в Офисе Президента проходят совещания, посвященные ему.

"Это не тайна. Не тайна то, что сфабрикованные вещи о неуплате налогов, наши коммунальные предприятия обвиняются.... Это нонсенс, это неправда. А если подрядчики не уплатили, пожалуйста, идите к ним. Город не имеет к этому никакого отношения", - подчеркнул Кличко.

На улице журналистам мэр заявил, что столичная власть абсолютно открыта и прозрачна.

"Те, кто занимается заказом таких вещей, стопроцентно будут отвечать", - подытожил Кличко.

Позже в Telegram мэр Киева прокомментровал визит правоохранителей.

"Сегодня утром, где-то в 7 часов, когда я пошел на тренировку, в подъезд зашла группа вооруженных и в шлемах правоохранителей, находившихся там пока я тренировался. Когда я пришел домой, поднимаясь по лестнице, увидел группу правоохранителей. На мой вопрос что происходит, они ответили, что пришли, якобы, в квартиру двумя этажами ниже моей. Якобы, эта квартира сдается и у них вопросы к арендаторам. Но ... Камера установленная ​​на моем этаже зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж, звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю", - отметил Кличко.

Читайте также: Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранителям в борьбе с коррупцией, - нардеп

"Беспрецедентное давление на городскую власть продолжается, такого не было даже во времена Януковича. И за такие незаконные действия и режиссерам, и исполнителям придется отвечать по закону!" - подытожил мэр.

Кличко про обыски: Ломились в квартиру, потом испугались и пошли в другую 01
Кличко общается с представителями СБУ

Кличко про обыски: Ломились в квартиру, потом испугались и пошли в другую 02
Правоохранители в доме Кличко

Напомним, 13 мая правоохранители провели обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена. Обыски начаты на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов. Также в ГФС заявили об обысках в "Киевпастрансе", КП "Киевавтопутьмост" и прочих городских структурах.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что расценивает обыски на коммунальных предприятиях и в департаментах КГГА как давление на столичную власть и на него лично.

По данным прокуратуры, по результатам обысков на коммунальных предприятиях и в департаментах Киевской горгосадминистрации следователи сообщили о подозрении 11 лицам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К дому Кличко подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов: они около часа находятся в подъезде, - Бутусов. ФОТО

Автор: 

Киев (25475) Кличко Виталий (4636)


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Топ комментарии
+58
Виталя красава.
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18.05.2021 10:07
+52
Зеля вже збитий льотчик, тому вону судорожно прибирає будь- яких конкурентів.
Чому зеленський не боїться повторити долю януковища ? Бо він проспав Майдан !
І не знає ані його причин, ані наслідків.
Оговтається вже на сосні.
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18.05.2021 10:16
+42
Ну пока только ты здесь жидким калом исходишь
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18.05.2021 10:18
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Шоу 95 квартала продовжується.
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18.05.2021 10:40 Ответить
пошли в бордель Виталика? который расположен акурат в вашем доме пан володимир
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18.05.2021 10:41 Ответить
кто то верит, что Кличко честный гос служащий? ну либо он даун и дебил, либо в теме коррупционных махинаций! его подписи стоят на многих документах! а то, что там воруют по черному - это 100%! там далеко ходить не надо - посмотреть на каких машинах ездит мэрия, в каких домах/квартирах живет, куда отдыхать ездят... все на зарплату? вот даже у меня скромный х-трейл с расходом 6-6,5 дизеля на 100 км по городу... а в месяц 5 000 грн заплати за топливо! так я относительно мало езжу... а те, на крузаках и прочих слонах? при зарплате в 20-25 тыс грн он в месяц откуда берет 10-15 тыс грн на бенз??? там если копнуть - сажать и сажать... и окажется, что Карслон он был прав!
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18.05.2021 10:43 Ответить
Копай на Баканова
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18.05.2021 11:22 Ответить
кличко- голимый вор, но хитрый к сожалению
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18.05.2021 11:36 Ответить
Перефразуємо:
"кто то верит, что Кличко Зеленський честный гос служащий? ну либо он даун и дебил, либо в теме коррупционных махинаций! его подписи стоят на многих документах! а то, что там воруют по черному - это 100%! там далеко ходить не надо - посмотреть на каких машинах ездит мэрия ОПа, в каких домах/квартирах живет, куда отдыхать ездят... все на зарплату?"
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18.05.2021 11:46 Ответить
ПерефразировалО? Только Кличко от этого лучше не станет! Скурвился он, 100%! Продался за зеленый рубль, сволочь! Иначе бы он в этой системе не варился
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18.05.2021 17:35 Ответить
В єтой стране честних у власти нет. Мудрий наріт голосует как скажут по ящику: г+г, интер, украина... беня, фирташ, ахметка...
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18.05.2021 17:56 Ответить
Знову нові Вовки, Чауси і тому подібні. Таких псів, які виносять такі рішення, треба відстрілювати як у Китаї.
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18.05.2021 10:45 Ответить
Читаю деякі комени і ще раз впевнююсь, що дехто з хохлів (не українців як по паспорту так і по духу) сходить з розуму від путінської ідеології. А путінська влада продовжує гібридним способом трахати (через торгівлю, хабарі і т. д.) наших запроданців-можновладців.
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18.05.2021 10:51 Ответить
Байден поставил на Кличко
?
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18.05.2021 10:52 Ответить
Краткий список кого выбирают в Украине: Клоун, Шапкокрад, Боксёрская груша, Шоколадный король, криминальные авторитеты вроде Гепы. Осталось сделать Сердючку президентом.
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18.05.2021 10:55 Ответить
Один Артьомушка д'Артеньян
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18.05.2021 11:10 Ответить
А чем гринпоц хуже Сердючки?
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18.05.2021 11:17 Ответить
У тебя на кацапии выбирают вечного валодьку , по имени ху@ло !
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18.05.2021 12:11 Ответить
Боксёрская груша,
===
Грушей будешь ты, когда с Виталием встретишься
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18.05.2021 15:28 Ответить
це якись піпец.....донецьк здали .крим здали а тут в мирній частині цирк устраюють......донецьк або треба було не здавати або всі там мали до одного полягти -присягу даавали....а виходить все навпаки -ви народ воюйте а ми спецпрезначинці будем ваші сімї кашмарити в мирній україні
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18.05.2021 11:01 Ответить
так такие же мусора и сдавали, только эти приоделись за счёт наворованного из
помощи , собраной союзниками и людьми для армии
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18.05.2021 11:32 Ответить
мені цікаво що всякі ********** намагаються знайти там де мешкають їхні "фігуранти"
чорну бухгалтерію чи мішки з наліком ?).
тиск та цирк
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18.05.2021 11:04 Ответить
от зелёного сцаря (во всех смыслах) кроме вОни для всех и мочИ в глаза своего подуставшего лохтората ничего ждать не приходится
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18.05.2021 11:09 Ответить
зеленский готовится к общению с проплаченными журнашлюхами 20.05
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18.05.2021 11:33 Ответить
Знову буде Шмарій, Страна.УА з Медвєдєвою та 112 із Панченко та Піховшеком?
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18.05.2021 11:48 Ответить
Галимый кличковский пиар, набивает рейтинги , мразь, хочет грабить детей инвалидов не только в Киеве, а еще и по всей Украине.
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18.05.2021 11:35 Ответить
..... і распінать мальчікафф ф трусіках так по-фашистські що аж корови плакатимуть.....
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18.05.2021 11:50 Ответить
більше схоже на піар зеленського
і ще помсту за програні вибори в Києві.
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18.05.2021 12:19 Ответить
Голимость зеленой команды не означает что каличко ангел. У детей инвалидов Киева ворует, мерзавец.
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18.05.2021 14:57 Ответить
Видео есть, что в твою квартиту "ломились", уважаемый? Если есть - выложи в интернете, иначе, мягко говоря, на фейк похоже! Или "у страха глаза велики"?
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18.05.2021 11:37 Ответить
"...умышленного уклонения от уплаты налогов..." Если есть проблема, то это для всей страны, не только для Киева. Конечно в трудное финансовое время с госбюджетом что то надо решать. Понятно, подняли тарифы на электричество, еще что? Считают, что из городского бюджета можно что то стянуть, ведь город вроде как то держится, понемногу но что то латается, где то деньги есть. Может поэтому силовики замахиваются на Киев?
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18.05.2021 11:54 Ответить
Зелені тваринки зовсім з глузду з'іхали , тільки через те , що не змогли в Києві постативити свого смотрящого !
Віталію , жени цих швондєрів поганою мітлою , якщо не допоможе , клич киян - допоможемо 🙂
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18.05.2021 12:08 Ответить
Не знаю кого там власть хочет уничтожить. Одно могу сказать, рейтинг у Кличко после такого только вырастет.
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18.05.2021 12:14 Ответить
Вся проблема Кличка як і Порошенка в тому що вони поводяться порядно з дебілами, але зеДебіл і його прихильники розуміють тільки одне силу. По своєму характеру вони є прихвосні, зараз прихвосні Коломойського. Кличку треба один раз прилюдно дати зеДебілу, чи єрмаку по морді і все стане на свої місця всі шавки порозбігаються піджавши хвоста.
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18.05.2021 12:53 Ответить
сижу уже с попкорном, жду....
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18.05.2021 14:40 Ответить
то же самое пытался сделать Богдан, даже дело хотели завести, якобы он давал взятку 20 млн., чтобы мэром остаться. Всё сдулось как мыльный пузырь. Где сейчас Богдан? а натравил БОгдана на Кличко опять же Зебил и Каломой.
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18.05.2021 22:43 Ответить
Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу - Цензор.НЕТ 2563
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18.05.2021 15:01 Ответить
Олигархическая инвест.няня зачищает под себя и своих приближенных олигархов не только экономический рынок Украины,прибирая себе к рукам все активы в том числе Землю,и устраняя население, как конкурента от экономическрй деятельности ни желая развивать экономику страны, но и зачищает политический рынок от конкурентов, ну он же олигархическая няня и понимает толк в рынке, правда в мопольном, который ведет к краху и банкротству страны, но ему это и надо , что бы скупить у обедневшего населения и государства Землю а значит всю страну и првить ею. Потому маленький Зеленский зачишает и политический рынок от конкурентов, что бы окончательно превратить Украину в колонию и нищетой и болещнями устранить население.
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18.05.2021 15:37 Ответить
и заселить переселенцами евреями из Израиля
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18.05.2021 22:38 Ответить
Осел оманский уже сколько людей з##бал,что я уверен он своей смертью не умрёт.
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18.05.2021 16:01 Ответить
Виталя дай в репу клоуну чтобы умолк навеки
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18.05.2021 16:36 Ответить
Чувствуется почерк зебильних безпредельщиков.
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18.05.2021 17:51 Ответить
Нет ну учитывая что Киев всё больше превращается в хлам Виталика есть за что потрясти.
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18.05.2021 18:18 Ответить
Одни брошенные строики на каждом углу чего стоят... а при этом горе потерпевших...
а этот дебил 5 лет ищет и не может найти, с его слов, "механизмов" как достроить!
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19.05.2021 09:09 Ответить
Виталя выдает желаемое за действительное.. " Ломились.. испугались".. Да они просто мимо шли.. А Виталя начал уже вещи собирать. ( шутка)
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18.05.2021 18:20 Ответить
Как ломились? Пытались выбить дверь ударами плеч, ударами прикладов или тарана?
Ломиться - пытаться попасть, проникнуть куда-либо силой.
Афанасий Лукич начал ломиться в дверь беседки. Тургенев, Три портрета.
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18.05.2021 19:41 Ответить
По поличках від Портникова
https://www.youtube.com/watch?v=LIJj9rgl2To "Зеленський хоче нокаутувати Кличка" (відео)
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18.05.2021 19:46 Ответить
Нащо в нього робити трус? Одразу треба було арештовувати і в СІЗО без права застави. Але лохдаун лише цирк розводити може.
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18.05.2021 20:20 Ответить
Никого не смущает родство Кличко с Медведчуком и Шуфричем?
Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу - Цензор.НЕТ 7250

https://tsn.ua/glamur/marchenko-pidtverdila-scho-hrestila-z-volodimirom-klichkom-donku-shufricha-943838.html
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18.05.2021 21:17 Ответить
Ермак гадит?

Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
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19.05.2021 01:11 Ответить
Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу - Цензор.НЕТ 3202
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19.05.2021 07:31 Ответить
Виталик где мост?
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19.05.2021 08:17 Ответить
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