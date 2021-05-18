РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
75094 посетителя онлайн
Новости Общество
552 3
инвалиды (162) Кабмин (5019) соцвыплаты (154)

Кабмин выделил 18 млн грн на единоразовую помощь семьям погибших и получивших инвалидность участников АТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин выделил 18 млн грн на единоразовую помощь семьям погибших и получивших инвалидность участников АТО

Кабинет министров Украины выделил 18 млн 374,05 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей семи погибших военнослужащих и девятнадцати военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении правительства №451 от 17 мая.

Членам семей погибших будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы - от 250 до 400 прожиточных минимумов.

Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С "зряплатами и премиями" Кобелева, Витренко и прочих упырей...Это выглядит как издевательство и нагадили всем в лицо.
показать весь комментарий
18.05.2021 10:22 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
19.05.2021 01:52 Ответить
 
 