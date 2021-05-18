Кабмин выделил 18 млн грн на единоразовую помощь семьям погибших и получивших инвалидность участников АТО

Кабинет министров Украины выделил 18 млн 374,05 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей семи погибших военнослужащих и девятнадцати военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении правительства №451 от 17 мая.

Членам семей погибших будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы - от 250 до 400 прожиточных минимумов.

Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

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