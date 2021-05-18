Обувь, духи, автозапчасти и др.: пограничники второй день разгружают рекордную партию контрабанды с теплохода с цементом в Николаеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники обнаружили рекордную партию контрабанды, которую привезли на теплоходе с цементом в Николаев. Ориентировочно, на судне прибыло 13 тонн контрабанды. По состоянию на 8 утра уже выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-сужба Госпогранслужбы.

"Тонны товара - обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и т.д. пытались незаконно переместить на территорию Украины под видом цемента. Контрабандный груз прибыл в Украину иностранным судном через Николаевский порт. Сверху судно действительно было загружено цементом, под которым прятали более ценный товар", - сказано в сообщении.

Незаконный груз обнаружили вчера, 17 мая, в ходе реализации оперативной информации пограничники Херсонского и Одесского отрядов во взаимодействии с Региональным управлением Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Мероприятия проводились на выполнение задач по противодействию правонарушениям, связанным с минимизацией таможенных платежей, определенных постановлением координационного совещания правоохранительных органов Николаевской области, которая проводилась под председательством руководства Николаевской областной прокуратуры с привлечением следователей ГБР.

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Сейчас следственные действия продолжаются и устанавливается круг причастных к незаконной сделке человек. Продолжается выгрузка биг-бэгов (мягких контейнеров) с контрабандным товаром.



Фото: сайт Госпогранслужбы

После проведения соответствующих экспертиз и перерасчета будет установлена ​​сумма оценки товаров.

Журналист Евгений Плинский прокомментировал данный инцидент в своем youtube-канале.

"Уже полтора месяца мы живем в стране, в которой нет никакой контрабанды. Ну вернее, как нет контрабанды, нет контрабандистов, так как СНБО принял по ним несколько решений, заблокировав им всю работу. Только контрабанда почему-то осталась и стала куда интереснее, чем она была до этого", - отметил журналист.