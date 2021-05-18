Обувь, духи, автозапчасти и др.: пограничники второй день разгружают рекордную партию контрабанды с теплохода с цементом в Николаеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пограничники обнаружили рекордную партию контрабанды, которую привезли на теплоходе с цементом в Николаев. Ориентировочно, на судне прибыло 13 тонн контрабанды. По состоянию на 8 утра уже выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-сужба Госпогранслужбы.
"Тонны товара - обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и т.д. пытались незаконно переместить на территорию Украины под видом цемента. Контрабандный груз прибыл в Украину иностранным судном через Николаевский порт. Сверху судно действительно было загружено цементом, под которым прятали более ценный товар", - сказано в сообщении.
Незаконный груз обнаружили вчера, 17 мая, в ходе реализации оперативной информации пограничники Херсонского и Одесского отрядов во взаимодействии с Региональным управлением Морской охраны Госпогранслужбы Украины.
Мероприятия проводились на выполнение задач по противодействию правонарушениям, связанным с минимизацией таможенных платежей, определенных постановлением координационного совещания правоохранительных органов Николаевской области, которая проводилась под председательством руководства Николаевской областной прокуратуры с привлечением следователей ГБР.
Сейчас следственные действия продолжаются и устанавливается круг причастных к незаконной сделке человек. Продолжается выгрузка биг-бэгов (мягких контейнеров) с контрабандным товаром.
После проведения соответствующих экспертиз и перерасчета будет установлена сумма оценки товаров.
Журналист Евгений Плинский прокомментировал данный инцидент в своем youtube-канале.
"Уже полтора месяца мы живем в стране, в которой нет никакой контрабанды. Ну вернее, как нет контрабанды, нет контрабандистов, так как СНБО принял по ним несколько решений, заблокировав им всю работу. Только контрабанда почему-то осталась и стала куда интереснее, чем она была до этого", - отметил журналист.
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- Так що ж таке ота «школа»? - не витримував МК.
- А ви що? Справді не знаєте? Чи жартуєте? Начебто севастопольська дитина, Дмитрику, мав би бути в курсі. «Школа» - то колоніальні товари, які моряк везе на продаж. Усі ті килими, перуки, люрексові хустини, мохер, кримплен, апаратура, джинси і таке інше. Тобто офіційно вважається, що везе для себе. Але насправді - до комісійного магазину. Комерція, одним словом. А ті «комки» ще й перевіряють час від часу. Можна й без візи залишитися, якщо під чергову кампанію боротьби зі спекулянтами потрапиш. Тому зручніше це все оформляти на дружину…
- Отже без дружини - як без рук, - резюмував МК.
- Правильно, Дмитрику. Кмітливість так і пре. От же ж попадеться комусь щастячко.
- Не сім'я а комерційний трест якийсь виходить. Якщо буду одружуватися, то лише на бухгалтерові. Але чому «школа»? - не вгавав МК.
- Ну, це вам, радистам треба дякувати. Говорити по радіо про комерцію забороняють, власне, ви, як радисти, зобов'язані за цим слідкувати. А ціни ж змінюються, що везти вигідно додому незрозуміло. І ось одна одеситка вигадала: «Була вчора у дочки в школі, - каже. - Вчителька просила придбати для школи ФІРАНКИ. Як зрозумів? ФІРАНКИ.» Ну а потім - цілий список, включаючи бюстгальтери - ДЛЯ ШКОЛИ.
- Оце ж хтось із вашого брата-радиста не витримав таємниці радіозв'язку і роздзвонив по всьому світові про ту «школу». Так і прижилося. Але добре, який заробіток там у вас, молоді піаністи, виходить? Степан?
- 1450 карбованців і 175 доларів на руки…
- Аби ж то на руки! - несподівано завелася Кукіна. Вирахуйте подохідний, ну, з вас ще за бездітність, за цигарки, які ви «на лавочку» в рейсі брали, за приватні радіограми й телефонні перемовини (хоча, це теж не для вас, радистам - безкоштовно). Крім того, 10% заробітку виплачують не одразу, а лише коли вся риба реалізується. Ну невже ви не звертали увагу? Коли морожену рибу продають у тому ж гастрономі, на кожному картонному пакові стоїть великий чорнильний штамп з назвою пароплава, який ту рибу заморозив, з датою, часом, і навіть прізвищем технолога. Це спеціально для рекламацій. Оті 10% про запас. Якщо риба некондиційна, магазини надсилають рекламації, і можна розібратися з кого саме ті гроші слід вирахувати.
- На руки! - не могла зупинитися Кукіна. - А ще в рибалок є мила традиція отримувати так званий «відхідний» аванс за декілька днів до рейсу і «прихідний» аванс одразу по приходу в порт, і гроші ці у сумі заробітку навіть не рахувати - геть усі залишати у портових шинках. Коли китобійна флотилія «Слава» поверталася до Одеси після дев'яти місяців океану, її капітан-директор Соляник на три дні орендував ресторан на Пушкінській повністю. Лише таксисти під дверима чергували і тих китобоїв, які вже дійшли до кондиції, геть лика не в'яжуть, по домівках розвозили. Отож рахуйте, триста - «відхідний аванець», п'ятсот - «прихідний». Скільки там «на руки» у вас залишилось?
- Ось і поживи з такими «здобитчиками». Ніякий бухгалтер, Дмитрику, з такими «ГОДУВАЛЬНИКАМИ» тобі бюджет без дефіциту не зведе, не сподівайся. Ось мій Кукін… А, та що там говорити! - А. Санченко http://www.gak.com.ua/creatives/1/8007
(у кн. "Нариси бурси", Київ, Темпора, 2011.)