Российские наемники сфабриковали и широко развернули очередную кампанию по дискредитации ВСУ, - украинская сторона СЦКК о глушении беспилотника ОБСЕ

Украинская сторона СЦКК сообщает, что пророссийские наемники сфабриковали и широко развернули очередную кампанию по дискредитации ВС Украины. В основе провокационного нарратива оккупантов - инцидент с БПЛА СММ дальнего радиуса действия, который потерпел крушение над подконтрольной правительству Украины территории 17 мая текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК.

"Информируем, что произошло это в результате целенаправленного препятствования со стороны оккупантов полетам БПЛА Миссии. Особенностью БПЛА дальнего радиуса действия S-100 является мониторинг как линии разграничения, так и государственной границы между Украиной и РФ, что мешает Кремлю свободно поставлять вооруженным формированиям РФ в ОРДЛО вооружение и военную технику", - следует из сообщения.

"По оценке украинской стороны СЦКК в течение апреля-мая почти каждый запланированный полет S-100, уже со взлета в населенном пункте Степановка, подвергался глушению. 17 мая зафиксированы активные помехи системам управления летательного аппарата в течение всего дня, начиная с 4.30. Препятствия были установлены станциями РЭБ РФ (типа Р-330 "Житель") российского производства. Дальность работы указанных станций РЭБ составляет 60 - 90 км", - добавили в СЦКК.

При этом отмечается, что размещение таких станций в населенных пунктах Кадиевка, Горловка, Донецк и Новоазовск позволяет влиять на работу БПЛА вдоль всей линии разграничения.

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"Подобные факты уже неоднократно фиксировались украинской стороной, начиная с середины марта 2021 года. По статистике, количество запусков Миссией БПЛА с подконтрольной Украине территории в полтора раза превышает количество аналогичных запусков с неподконтрольных районов. Если добавить к этой статистике количество случаев препятствования деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях, объективно вырисовывается картина системных действий оккупантов по снижению эффективности работы Миссии", - следует далее.

"Сопутствующей целью действий оккупантов, как и раньше, является дискредитация ВС Украины перед СММ ОБСЕ и Европейским сообществом. Не зря наемниками "метко" выбрано время провокации - накануне заседаний ТКГ на фоне активизации международных партнеров по поддержке Украины в контексте поиска путей решения конфликта и приезда высокопоставленных иностранных делегаций в район ООС", - добавили в украинской стороне в СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК объективно информирует СММ ОБСЕ о нарушениях со стороны оккупантов и всячески способствует Миссии в выполнении мандата. В фокусе особого внимания украинской стороны беспрепятственное выполнение задач мониторинга ситуации СММ ОБСЕ всеми имеющимися силами и средствами", - подытожили в СЦКК.