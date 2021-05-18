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Украина делает все, чтобы вернуть Крым, - Зеленский в День борьбы за права крымскотатарского народа

Украина делает все, чтобы вернуть Крым, - Зеленский в День борьбы за права крымскотатарского народа

Президент Украины Владимир Зеленский в День борьбы за права крымскотатарского народа народа напомнил, что украинская сторона делает все возможное для защиты прав жителей оккупированного Крыма и возвращения полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"77 лет назад все крымскотатарское население было депортировано из Крыма. Из-за этого они потеряли  около 50% людей. 7 лет назад Крым был оккупирован Россией. Украина делает все, чтобы защитить права пострадавших там и вернуть полуостров. Вот почему мы организовалии Крымскую платформу", - написал Зеленский.

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депортация (678) Крым (26365) крымские татары (2717)


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Топ комментарии
+20
Б Р Е Х У Н.
Якщо спитати, що конкретно Україна робить, воно тільки бекатиме.
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18.05.2021 10:36
+11
Сказал же - делает ВСЁ!
Украина делает все, чтобы вернуть Крым, - Зеленский в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 1087
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18.05.2021 10:39
+11
Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 7189
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18.05.2021 10:46
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Б Р Е Х У Н.
Якщо спитати, що конкретно Україна робить, воно тільки бекатиме.
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18.05.2021 10:36 Ответить
Сказал же - делает ВСЁ!
Украина делает все, чтобы вернуть Крым, - Зеленский в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 1087
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18.05.2021 10:39 Ответить
Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 7189
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18.05.2021 10:46 Ответить
пилять.. по моему только на словах все властьимущие борются за Крым... народ, кто то ловит кайф от выступления властьимущих, меня никогда подобные выступления не восхищали, потрачено куча времени , средств для этого ролика.. лучше бы направили на покупку квыадрокоптера , а то вон волонтеры собирают, т.к. нет у армии, или на лечение детей онкобольных, которые тоже собирают средства... пипец.. такое ощущение что больше некуда девать средства вс тране как только на видосики... мне от вашего выступления пан президент и другие не тепло и не жарко один сплошной треп от всех властьимущих... и когда вы уже *********** или ************?
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18.05.2021 10:38 Ответить
''Украина делает все, чтобы вернуть Крым,'' Тільки один мєлкокалібєрний зільоний совкодрочер постоянно якісь карабєльні сосни в колеса соває.
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18.05.2021 10:38 Ответить
Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 8785
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18.05.2021 10:53 Ответить
Украина делает все, чтобы вернуть Крым, - Зеленский в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 3553
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18.05.2021 10:38 Ответить
Это скорее Роуэн Аткинсон ("Мистер Бин") чем вовочка
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18.05.2021 13:04 Ответить
Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 1730

...
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18.05.2021 10:42 Ответить
https://youtu.be/lnA4PyOu30s?fbclid=IwAR2gInE8PV5VG5mug4UeyilM9_qhEFU5wwNLl_NM8tBMTjX3Fk2XhgIcAd0 Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 3061 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlnA4PyOu30s%3Ffbclid%3DIwAR1Mn0xMcehdfsh3IedTIK39cNIQAewdbFwqC_JkcsXLAM8gkZZDXvHvl7E&h=AT1VWsHl76U7VAB0PbqGDickEAemYJ7guLtmVx9A_MauGPc4tcqXxg3U123e7R4OfJk5eFzz7eB6RAOHXXgDyrlnEsbFr-w2gxlh6lord0SdOsVFXMtSIfW6mqlL3XJkghA&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT2DsXb0AJapuTqO5jMGzVV3yk5olwdBUMGUpzZIGopmlYTqpVXQ6XzBFLJXwLFZOerz53V0lwnPBcllEcZlnRgOJ1HQ-0WbaOUA4s9huvNNvEo7-EYmLtUDXT6mMRQFsfcW-NoYeDR9Bmi62MARzBlWyZh_fKlOGu9e2LNcRxQfaWbh4HpXV6r2N2IDlYc32-nrwwkVm21MtwNksgF7gsM YOUTUBE.COM
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18.05.2021 10:46 Ответить
бубочка, скажи це *****.
Тільки не всцися...
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18.05.2021 10:50 Ответить
Всё - это что?
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18.05.2021 10:57 Ответить
лучше бы клован рассказал, зачем Антоненко и Кузьменко приказал в яму гнить отправить
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18.05.2021 11:28 Ответить
Вот гапример козеля разучивает партию для хером об рояль песни "легендарный севастополь". И тренируется заглядывать в глаза путинХУЙЛО. Разве мало?
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18.05.2021 12:33 Ответить
просто - баран....
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18.05.2021 12:41 Ответить
зеленый звездун!
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18.05.2021 23:59 Ответить
 
 