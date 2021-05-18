Украина делает все, чтобы вернуть Крым, - Зеленский в День борьбы за права крымскотатарского народа
Президент Украины Владимир Зеленский в День борьбы за права крымскотатарского народа народа напомнил, что украинская сторона делает все возможное для защиты прав жителей оккупированного Крыма и возвращения полуострова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"77 лет назад все крымскотатарское население было депортировано из Крыма. Из-за этого они потеряли около 50% людей. 7 лет назад Крым был оккупирован Россией. Украина делает все, чтобы защитить права пострадавших там и вернуть полуостров. Вот почему мы организовалии Крымскую платформу", - написал Зеленский.
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показать весь комментарий18.05.2021 10:46
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Якщо спитати, що конкретно Україна робить, воно тільки бекатиме.
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Тільки не всцися...