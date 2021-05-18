Нельзя допустить использования Россией ситуации с Чаусом для раздора между Украиной и Молдовой, - Кулеба
Министры иностранных дел Украины и Молдовы Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой считают, что ситуация с экс-судьей Николаем Чаусом ни в коем случае не должна быть использована РФ, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой.
Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга заявил Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы вчера с молдавским коллегой абсолютно были единодушны в том, что ситуация с судьей Чаусом ни в коем случае не должна быть использована третьей стороной, а именно РФ, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой и создать напряжение в наших отношениях", - сказал Кулеба.
Он указал, что визит главы МИД Молдовы в Киев совпал с обнародованием судьей Чаусом видеозаписи.
"Знаете, в уголовных делах есть такое понятие "новообнаруженные обстоятельства" и эта видеозапись, безусловно, является новообнаруженным обстоятельством, и она требует дополнительного анализа и изменяет картинку того, о чем последние недели активно писали прежде всего молдавские и в значительной мере (могу абсолютно уверенно заявить) пророссийские СМИ, навязывая не немного другую картину реальности общественному мнению", - отметил Кулеба.
По его словам, в рамках производства по факту похищения Чауса, СБУ расследует "незаконное перемещение через государственную границу, похищение и незаконное лишение лица свободы".
Полный текст интервью с адвокатом Николая Чауса Александром Вишневым читайте здесь.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
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С одной стороны вроде всё ОК, а с другой Зеля использует дип.машины посольства Украины для постыдной "операции" в Молдове, а потом ПРЯЧЕТСЯ и НЕ ОТВЕЧАЕТ на звонки Санду !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати, вчера по каналам ТВ в Молдове брали интервью у жены Чауса.
Её четкий овет - ИНСЦЕНИРОВКА, ЗАСТАВИЛИ, ТАКСТ ЧИТАЛ, НИКОГДА такое НЕ ГОВОРИЛ. Более того, он никогда не называл её по имени как в паспорте, то есть официально, а сейчас именно так...
У России своих грехов предостаточно и веры им нет. Но нельзя прикидываться дурачком и валить свою ПРОВАЛЬНУЮ и НИКОМУ НЕ НУЖНУЮ "операцию" Украины в Молдове на РоSSию ! Это 100 % прокол Украины !
Разделим пополам:
Половину мы возьмем,
А половину - вам.
Как удобно свалить все на других.
2. И.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, которому так и не удалось встретится с Зеленским, передал МИД ноту Молдовы с требованием ответить на ноту Молдовы от 15.04.2021 г. по поводу создания совместной следственной комиссии по делу о похищении судьи Чауса.
3. МИД Украины передало ноту Молдовы от 15.04.2021 г. в Офис Генеральной прокуратуры Украины, где ее следы потерялись. ----ЭТО ТОЖЕ КАЦАПЫ ПОРЫЛИСЬ?????
И имейте в виду - власти Молдовы не хотят поднимать шумиху, но хотят и делают это ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПУТЁМ, решить эту проблему. Тихо, НО РЕШАТЬ !
И что же власти Украины ? Прячутся и даже не хотят признавать. А ведь поймали с поличным. Прикидываются что не знают где Чаус ! Этим самым ещё больше дискредитируют себя. Да в Украине он !!!
Надо быстрее закончить с этой криминальной "операцией", вытыщить Чауса из бункера, вернуть его официально Молдове, принести извинения !!!
Молдова в свою очередь ВЫДАСТ Чауса после прохождения всех предусмотренных законодательством Молдовы процедур !
Выполни всё это, Украина получила бы Чауса после 24 апреля 2021 года !
Не могу понять, ЗАЧЕМ НАДО БЫЛО ВЛАСТЯМ УКРАИНЫ так поступить, ЧТО ИМ ЭТО ДАЛО ???
Ну а Зе..., избегая и дальше власти Молдовы, просто доказывает что он СЛУЧАЙНЫЙ человек в политике !
Извините украинцы за прямоту, но ТАК нельзя !
Слава Украине ! Слава Молдове !