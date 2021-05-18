Нельзя допустить использования Россией ситуации с Чаусом для раздора между Украиной и Молдовой, - Кулеба

Министры иностранных дел Украины и Молдовы Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой считают, что ситуация с экс-судьей Николаем Чаусом ни в коем случае не должна быть использована РФ, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой.

Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга заявил Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы вчера с молдавским коллегой абсолютно были единодушны в том, что ситуация с судьей Чаусом ни в коем случае не должна быть использована третьей стороной, а именно РФ, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой и создать напряжение в наших отношениях", - сказал Кулеба.

Он указал, что визит главы МИД Молдовы в Киев совпал с обнародованием судьей Чаусом видеозаписи.

"Знаете, в уголовных делах есть такое понятие "новообнаруженные обстоятельства" и эта видеозапись, безусловно, является новообнаруженным обстоятельством, и она требует дополнительного анализа и изменяет картинку того, о чем последние недели активно писали прежде всего молдавские и в значительной мере (могу абсолютно уверенно заявить) пророссийские СМИ, навязывая не немного другую картину реальности общественному мнению", - отметил Кулеба.

Читайте также: Прокуратура Молдовы изучает видео с бывшим судьей Чаусом

По его словам, в рамках производства по факту похищения Чауса, СБУ расследует "незаконное перемещение через государственную границу, похищение и незаконное лишение лица свободы".

Полный текст интервью с адвокатом Николая Чауса Александром Вишневым читайте здесь.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.